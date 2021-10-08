9 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
9 Ekim 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 9 Ekim 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 9 Ekim 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 9 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 9 Ekim cumartesi günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
9 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 9 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarıyla ortak kaynaklarınız ya da başkalarından destek almakla ilgili beklentileriniz gerçekleşebilir. Gereksiz tartışmalara girmemeye özen gösterin. Akşam saatlerinde sürpriz bir seyahat fırsatı çıkabilir.
BOĞA BURCU - 9 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle güzel bir cumartesi geçirebilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sizi ilişkilerde destekliyor. Ancak gelecekle ilgili konuları konuşmak için uygun zaman değil. Akşam saatlerinde bazı krizleri yönetmeniz gerekebilir.
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İKİZLER BURCU - 9 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günü derleyip toparlama, düzenleme işleri için değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz konularda harekete geçmelisiniz. Akşam saatlerinden itibaren ilişkinizle ilgili konular gündeme geliyor.
YENGEÇ BURCU - 9 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle tartışmaktan uzak durun, çıkacak gerilim büyüyebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız ortamı düzenlemek, organize etmek sizi düşüncelerinizden uzaklaştırabilir.
ASLAN BURCU - 9 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi konular gündeminizde olabilir. Sorunların üzerine gitmek yerine biraz zamana bırakmanızda fayda var. Günü partnerinizle vakit geçirmek, ortamınızdan uzaklaşmak için değerlendirebilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 9 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Cumartesiyi yakın çevreniz ya da kardeşlerinizle birlikte olmak için değerlendirebilirsiniz. Aile içi tartışmalar, gerilimler doğabilir. Empati kurulabilen ilişkilerde ise sorunlar kolaylıkla çözülebilir.
TERAZİ BURCU - 9 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın arkadaşlarınızla bir program yapabilirsiniz. Fazlaca ve gereksiz harcama yapabileceğiniz bir gün, dikkatli olmanızda fayda var. Borç ya da kredi almak gibi planlarınız varsa sonradan sıkıntı yaşayabilirsiniz.
AKREP BURCU - 9 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay akşam saatlerine kadar sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Yöneticiniz Plüton sizi destekliyor. Günü hedefleriniz ve hayallerinizle ilgili son günlerdeki düşüncelerinizi yazıya dökmek için değerlendirebilirsiniz.
YAY BURCU - 9 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay akşam saatlerinde sizin burcunuza geçiş yapıyor. Enerjiniz ve motivasyonunuz yükseliyor. Geleceğe dönük yeni hayaller kurabilirsiniz. Her zamankinden daha iyimser ve motive hissedebilirsiniz.
OĞLAK BURCU - 9 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akşam saatleri spiritüel ya da kişisel gelişim çalışmaları için uygun. Son günlerde kafanıza takılan konularla ilgili olarak rüyalarınızda mesajlar gelebilir. Buna niyet ederek uyuyabilirsiniz.
KOVA BURCU - 9 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akşam saatlerinde sosyal çevrenizdeki insanlarla veya arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Yeni ortamlara katılabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Kimseyle gereksiz tartışmaya girmeyin.
BALIK BURCU - 9 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Neptün sizi kariyerde destekliyor. Akşam saatlerinde kariyerinizin geleceğini ilgilendiren güzel gelişmeler olabilir. Bir iş görüşmesi planlayabilir ya da sürpriz bir teklif alabilirsiniz.
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