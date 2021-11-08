9 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 9 Kasım 2021 salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 9 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 9 Kasım salı günlük burç yorumları...

9 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 9 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İşinizde ek sorumluluklar ya da görevler üstlenmeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni hedefler belirleyebilir, planlar yapabilir ya da projeler geliştirebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 9 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı bazı işler ya da yüksek öğrenimle ilgili konular gündeminize gelebilir. Önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Uzun süredir hayal ettiğiniz bir seyahat fırsatını yakalayabilirsiniz.

Miras, vergi, borç-alacak konuları gündeminize gelebilir. Başkalarıyla ortak kaynaklarınızla ilgili konularda rahat bir akış olabilir. Resmi kurumlardaki işlerinizi rahatça tamamlayabilirsiniz.

Evliliğiniz ya da ilişkiniz odak noktanızda olabilir. Gökyüzündeki etkiler destekleyici. Partnerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Ertelediğiniz konuşmaları yapmak için de ideal bir gün.

Sağlığınızla ilgili endişe ettiğiniz konular varsa rahatlayabilirsiniz. Günlük iş akışınızı yeniden ele alabilir ve sizi rahatlatacak yeni rutinler oluşturabilirsiniz. Yöneticiniz Güneş’in desteğini alıyorsunuz.

BAŞAK BURCU - 9 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akşam saatlerinde partnerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz bir program yapabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak ya da yaratıcı çalışmalar yapmak için de güzel bir gün.

Ev alım-satım ya da taşınma gibi konular gündeminizdeyse bugünü değerlendirebilirsiniz, gökyüzünün enerjileri destekleyici. Aileyi ilgilendiren bazı konularda konuşmalar yapmanız gerekebilir.

Kardeşleriniz, yakın akraba ya da arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bir eğitim alma planınız varsa araştırmalar yapabilir ya da kayıt yaptırabilirsiniz.

Parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Alım-satım, birikim, yatırım gibi konularda gökyüzünün enerjileri destekleyici. Bütçenizi yeniden gözden geçirip bazı kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Plan ve projelerinizle ilgilenebilir, kendinize yeni hedefler belirleyip kararlar alabilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklik yapmak için de uygun bir gün.

KOVA BURCU 9 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akşam saatlerinde biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Meditasyon ya da spiritüel çalışmalar yapabilirsiniz. Hayatınıza dair yeni kararlar almanın eşiğindesiniz. Rüyalarınıza dikkat edin.

Yöneticiniz Neptün’den destek alıyorsunuz. Gireceğiniz sosyal ortamlarda keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Var olan arkadaşlıklarınız ise güçleniyor.

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