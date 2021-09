Balık kadınını etkilemenin 10 yolu: Balık burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır?

Zodyak’ın 12 burcundan sonuncusu olan balık burcu şefkatli olmasıyla bilinir. Balık burcu duygusal yapısıyla ön plana çıksa da aslında sanatçı ruhu ve sezgileriyle daha çok ön plandadır. Balık burcu kadınını âşık etmenin yollarını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin... İşte balık burcu kadınını etkilemenin 10 yolu:

Balık Burcu Kadını Özellikleri Nelerdir?

19 Şubat-20 Mart arası tarihlerinde doğan balık burcunun yönetici gezegeni neptündür. Balık burcunun sezgileri çok kuvvetlidir. Sanata olan merakıyla bilinen balık burcu genelde sanatçı kişiliklere sahiptir. Balık burcu özellikle çok iyi bir dosttur.

Balık burcunun yaratıcı gücü çok yüksektir. Hayal dünyasını sanatına kolaylıkla aktarabilir.

Balık burcu büyük işler başarmak isteseler de güvendikleri limanda da kalmak isterler.

Balık burcu mükemmel bir dosttur eğer balık burcu bir arkadaşınız varsa ona gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.

Balık burcunun el becerisi oldukça fazladır.

Balık burcu kadını nelerden etkilenir? Balık burcu kadınını etkilemenin 10 yolu.

1) Onu iyice tanıyın

Onu iyice tanıyın. Onunla gerçekten ilgilendiğinizi ona hissettirin. Bir balık kadını karşısındaki kişinin tek bir hareketinden veya duruşundan kimsenin fark edemediği özelliği fark edebilir bu yüzden balık kadınına karşı dikkatli olun ve onu iyice tanıyın. Onu tanıyabilmek için sorular sorun o size kendini açacaktır.

2) Kararlı olun

Balık kadını belirsizlikten nefret eder. Eğer bir balık burcu kadını ile aşk yaşamak istiyorsan duygularında kararlı olman gerekiyor. Eğer duygularından emin değilsen o zaman balık burcu kadından uzak dur. Belirsizlikten nefret eden balık burcu kadını her zaman olaylara somut bir neden arar o yüzden eğer kalıcı bir sebebin yoksa ona karşı tutarlı ol.

3) Düşünceli hediyeler alın

Balık burcu kadını öncelikle lüks hediye tutkunu değildir. Onun için önemli olan düşünceli bir hediye alınmış olunması. Mesela bir konuşmada size bir ipucu verebilir. Onu tanıdığınızı gösteren hediyeler almak balık burcu kadının inanılmaz hoşuna gider.

4) Romantik olmaktan çekinmeyin

Sözler en çok Balık kadınlarını eritir. Balık burcu kadınına ne kadar güzel göründüğünü veya başardığı bir şey için ne kadar gurur duyduğunu söyleyen bir mesaj atın. Balık kadınları peri masallarını severler. Mektup yazmak ve en sevdiği çiçekleri getirmek gibi küçük jestler yapın. Böylelikle kalbini kazanabilirsiniz.

5) Uzun vadeli düşünün

Eğer kısa süreli bir ilişki düşünüyorsanız o zaman balık burcu bir kadınla flört etmeyi bırakın. Balık kadınları bağlılıktan hoşlanır. Kısa dönemli ilişkileri tercih etmezler. Onun bir deney değil, koşulsuz sevgi aradığını bilin. Onunla uzun vadeli planlar yapın.

6) Asla yalan söylemeyin

Bir balık burcu kadını aptal yerine konulmayı hiç sevmez. Ne olursa olsun öncelikle ona yalan söylemeyin. Eğer sizin bir yalanınızı yakalarsa o zaman sizi bir daha asla görmek istemeyecektir. Ne kadar da yufka yürekli olsalar da bir balık kadını yalana asla tahammül edemez çünkü onun için güven çok önemlidir.

7) Beyefendi Olun

Balık burcu kadını, erkeğinin kibar olmasını ister. Bu, onu biraz şımartmanız gerektiği anlamına gelir. O öncelikle saygı duyulmasını ister. Ayrıca her zaman temkinli olun. Balık kadını etrafındaki herkese karşı her zaman kibar davranır ve sizin de aynı olmanızı isteyecektir. Yani herkese karşı konuşma tarzınız her zaman düzgün olsun.

8) Romantik mesajlar atın

Bir balık kadını her zaman romantiktir. Tüm kadınlığını ortaya koyan bir burç olan balık düşünceli erkeklerden inanılmaz derecede hoşlanır. O yüzden ona küçük jestler yapın. Mesela gün içinde romantik bir mesaj atın. Emin olun bu balık burcunu zevkten dört köşe yapacaktır. Aklınızda onun olduğunu balık burcuna hissettirin.

9) Onunla dengeyi yakalayın

Bir balık burcunu önceden çözmek çok zor olabilir ama onu iyice tanıdıktan sonra onunla dengeyi yakalayacağınıza eminiz. Dengeyi yakalamayı başarırsanız o zaman balık burcu sizden vazgeçmeyecektir. Bir balık kadını zor bir burçtur. Bazen deli dolu bazen de içine kapanık; o yüzden balığa uyum sağlamak zor olabilir ama öğrenince de kazanan siz olacaksınız.

10) Tutkuyu derinlerde yaşayın

Bir balık burcu kadını aşırı derecede romantiktir. O yüzden ilişkisinde de tutkuya bolca yer vardır. Tutku ilişkinin önemli bir parçasıdır. Uzun bakışlar, el ele tutuşma, derin konuşma ve yumuşak dokunuşlar önemlidir. Balık burcu, Jüpiter ve Neptün tarafından yönetiliyor, bu da balık burcu kadınını sıradan şeylerden memnun olmadığı anlamına geliyor. Hayatlarının her yönüne biraz sihirli dokunuşlar serpmeyi severler.

Balık Burcu Hangi Burçlarla Uyumlu?

Balık Burcu-Akrep Burcu

Balık Burcu-Aslan Burcu

Balık Burcu-Koç Burcu

Balık Burcu-Yengeç Burcu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR