Aşk o kadar karmaşık bir kavram ki çoğu zaman kime aşık olacağımızı kendimiz bile kontrol edemiyoruz, o yüzden başkalarının duygularını kontrol etmek tabii ki çok daha zor. Ama yine de denemeye değer... Aşk silahınız olacak, uygulaması basit küçük tüyolara ne dersiniz?





Yazı: Deniz GürlekOnunla daha önce yapmadığı yeni şeyler yapın. Çünkü uzmanlara göre yenilik beyindeki dopamini artırır. İstek, motivasyon ve arzunun temel hormonları arasında yer alan ve doğal bir uyarıcı olan dopaminin artması da karşınızdaki kişinin size aşık olmasını kolaylaştırır.Arada sessiz olmaktan korkmayın. Karşılıklı sessizlik sizi gerginleştiriyorsa emin olun onu da gerginleştirir. Sessizlik sırasında sizin aklınızdan geçenleri merak edecektir. Ve merak ettikçe sizi keşfetmek, çözmek isteyecektir.Kadınlar aşkta güvence ve tahmin edilebilirlik ister fakat erkekler bunun tam tersine aşkta heyecan, tehlike ve gizem arar. Bu yüzden ona tekdüze bir hayat sunmayacağınızı hissettirin. Tahmin edilebilirlik sizi sıkıcı yapar. Kimse de sıkıcı bulduğu bir kadına aşık olmaz.Hoşlandığınız kişinin sık sık sizi görmesini sağlayın. Çünkü bir insanı ne kadar çok görürsek bilinçaltımızda ona benzediğimizi düşünme ihtimalimiz artar.Hoşlandığınız kişiyle ilişkiye başlamadan seks yapmak sandığınız kadar kötü bir şey olmayabilir. Çünkü orgazm sırasında aşkın temel hormonlarından dopamin zirve yapar. Ayrıca orgazm sırasında oksitosin ve vasopressin hormonları da salgılanır. Bu hormonlar o kişiyle sevişirken ona karşı güçlü bir bağlılık duygusu hissedilmesine neden olur.Onun karşısında kararsız görünmeyin. Kendinden emin kadınlar her zaman daha çekicidir. Kendinden emin kadın da nerede ne yemek istediğinden ne müzik dinlemek istediğine kadar her konuda ne istediğini bilir.Erkekler siyah-beyaz konuşur. Kadınlar ise gri. Ve bildiğiniz gibi grinin elliden fazla tonu var. Yani bir erkek ne demek istiyorsa onu söyler. Kadın ise lafı illa dolandırarak söyler. Fakat erkek kendisi gibi konuşan kadına çok daha kolay aşık olur, yani söylemek istediğini açık açık söyleyen kadına...Mizah duygusu seksidir ve çekicidir. Stand-up şov sergilemenize gerek yok ama şaka yapın. Şaka yapmak sizi güçlü kılar. Karşınızdaki size şaka yaptığında da hemen savunmaya geçmeyin, esprili bir dille ona yanıt verin.Hayatınızdan şikayet etmeyin, hatta bir hobiniz olsun, işiniz olsun hayatınızla ilgili sevdiğiniz şeyleri ona tutkuyla anlatın. Hayatınızdan memnun olmanız sizi arzu nesnesi haline getirir. Çünkü erkekler kendilerine muhtaç olan, hayatına bir erkekle anlam katacak kadınları değil, hayatının kontrolünü elinde tutan kadınları tercih eder.Arabası, saatinin markası veya ayakkabısı sizin için önemliyse bile bunu ona çaktırmayın. Nasıl ki kadınlar erkeğin kendilerini güzel bulmasını ister ama kendisinde bulduğu tek şey güzellik olduğunda da kendini değersiz hissederse, o erkek de sizin onda bulduğunuz tek şeyin maddiyat olduğunu düşünürse kendini yetersiz hisseder.Onun yüz hareketlerini hatta genel olarak vücut dilini ona belli etmeden taklit edin. Gülünce gülün, arkasına yaslanınca arkanıza yaslanın, başını öne eğince başınızı eğin. Beyin dalgalarınız eş zamanlı olursa karşınızdaki bilinçaltında birbirinize benzediğinizi düşünecek. Ve insanlar farkında olmadan kendilerine benzer buldukları insanlara aşık olur.Erkeklerin çocukluktaki ilk aşklarını düşünün. Öğretmenleri, doktor muayenehanesindeki hemşire gibi hep otorite figürlerine aşık olurlar. Çünkü ne kadar kabul etmek istemeseler de onları güçsüz durumda bırakacak kadınlar onlara çekici gelir. Bu yüzden onun karşısında mutlaka kendinize ait bir otorite alanı yaratın.Hiçbir şeyi ona iki kereden fazla sormayın. İki kerede cevap vermediyse cevap vermek istemiyor demektir ve zorla alacağınız cevap ya yalan olacaktır ya da sizin hiçbir işinize yaramayacaktır. Tam tersine böyle bir durumda onun gözünde onu sorguya çeken anne rolüne bürünüverirsiniz.Eski ilişkilerinizden ona bahsetmeyin. O anlatsa bile siz anlatmayın. Sorarsa ‘farklı yollara gittik’ gibi belirsiz cümlelerle kibarca geçiştirin. Kendinizi ona bir ödül olarak konumlayın. Eski ilişkileriniz ise kapsama alanı dışında kalsın.Gülümseyin. Çünkü gülümsediğinizde karşınızdaki de otomatik olarak size gülümser. Gülümsemeyle yukarı doğru çıkan kaslar sinirleri tetikler. Bu da zevkle bağlantılı kimyasalların artmasını sağlar.Flört aşamasında kendiniz hakkında olumsuz hiçbir şey anlatmayın. Hep keyifli bir hayattan bahsedin ona. Onsuz mutlu olduğunuza inanması çok önemli, unutmayın.Onun kendini işe yarar hissetmesine izin verin. Bu (aslında kolayca açabileceğiniz) şişeyi açamadım diye ona uzatmak şeklinde de olur, yemeği onun ısmarlamasına izin vermek şeklinde de olur, size gelirken ondan bakkaldan alacağı basit bir şey istemek şeklinde de olur. Önemli olan sizin almanız, onun vermesi dengesini kurmanız.