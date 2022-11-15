Erkekleri itici gösteren 26 özellik: Bir flört koçuna göre zirvede bu var...
Bir erkeği itici gösteren özellikler neler? Avustralyalı bir flört uzmanı kendi bakış açısına göre erkekleri itici gösteren yorumluyor. Ona göre zirvenin listesinde sürekli 'mağduru, kurbanı oynayan' erkekler var... İşte genel olarak erkekleri itici yapan 26 özellik
Flört koçu Louanne Ward "kadınları iten" erkek özelliklerini sıralıyor. Ona göre zirvenin listesinde 'kurbanı oynayan' erkekler var. Ward'a göre kadınlar sürekli 'kurbanı, mağduru oynayan' erkeklerle çıkmak istemiyor. Ward Instaram'dan paylaştığı bir videoda "Savunmasız olmak ya da içinizi paylaşmak ile sürekli kurbanı oynamak arasında fark vardır" diyor. Peki, o 'Kurbanı oynamak' terimi ile neyi kastetiyor? Ward'a göre bir kişinin sorumluluk üstlenmek yerine her zor durumda kendisini mağdur ve sürekli masum olarak göstermesi kurbanı oynamak anlamına geliyor. Ancak bu davranış kadınlar için oldukça itici.
Bununla beraber kendi duygularını hiç açmayan, karşısındaki kadının duygularına hiç yönelmeyen bir erkek de oldukça itici.
Ward, Instagram videosunda buradaki ayrımı da şöyle paylaşıyor: "Geçmişteki tüm acılarını ve travmalarını tekrar tekrar duymasına gerek yok. Bilmesi gereken senin aslında kim olduğun. Duygularınızı paylaşacak kadar açık olun. Ancak sürekli kurbanı oynamak şeklinde değil"
Ward'a göre kurbanı oynayanlar genellikle sorunlarından ve geçmiş travmalarından sürekli şikayet ederken, birlikte olduğu insana karşı savunmasız olmak ve içini açmak "Bu koşullar hakkında ne hissettiğini paylaşması" anlamına geliyor.
Birini tanımanın en iyi yolu havadan, sudan konuşmaktan kaçmak ve deneyimlerinizi paylaşmaktır.
FLÖRT EDERKEN EN İTİCİ GELEN ERKEK ÖZELLİKLERİ
Peki, bir erkekte en itici bulunan özellikler ne? Hem sosyal medyadaki tartışmalar, hem farklı kaynaklara göre bir erkekte kadınlara en itici gelen bazı özellikler şöyle:
- Sürekli ve her şeyi eleştirmek
- Sürekli kurbanı oynamak
- Kirli tırnaklar
- Sürekli annesiyle kıyaslamak
- Yüksek sesle, şapırdatarak yemek yemek
- Bencillik
- Kötü hijyen
- Bakımsız dişler ve ağız kokusu
- Tembellik
- Öfke
- Çabuk sinirlenme
- Kabalık
- Sigara içmek
- Özgüven eksikliği
- Yalanlar söylemek
- Aşırı oyun bağımlısı olmak
- Çok fazla konuşmak, çok fazla soru sormak
- Dinlemek yerine sürekli tavsiye vermeye, akıl vermeye çalışmak
- Maddi durumu konusunda yalan söylemek, hesabı sürekli karşıya ödetmeye çalışmak
- Aşırı cimrilik
- Bulduğu her boş vakti arkadaşlarıyla geçirmeye çalışmak
- Girilen her ortamda kötü esprilerde ısrarcı olması
- Girilen ortamda partneriyle sürekli dalga geçmeye çalışmak
- Bilgi ve kültür konusunda kendisine hiç yatırım yapmamak
- Tutarsızlık
- Birlikteyken sürekli telefona bakmak, telefon bağımlılığı.
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