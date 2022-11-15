Erkekleri itici gösteren 26 özellik: Bir flört koçuna göre zirvede bu var...

Flört koçu Louanne Ward "kadınları iten" erkek özelliklerini sıralıyor. Ona göre zirvenin listesinde 'kurbanı oynayan' erkekler var. Ward'a göre kadınlar sürekli 'kurbanı, mağduru oynayan' erkeklerle çıkmak istemiyor. Ward Instaram'dan paylaştığı bir videoda "Savunmasız olmak ya da içinizi paylaşmak ile sürekli kurbanı oynamak arasında fark vardır" diyor. Peki, o 'Kurbanı oynamak' terimi ile neyi kastetiyor? Ward'a göre bir kişinin sorumluluk üstlenmek yerine her zor durumda kendisini mağdur ve sürekli masum olarak göstermesi kurbanı oynamak anlamına geliyor. Ancak bu davranış kadınlar için oldukça itici.

Bununla beraber kendi duygularını hiç açmayan, karşısındaki kadının duygularına hiç yönelmeyen bir erkek de oldukça itici.

Ward, Instagram videosunda buradaki ayrımı da şöyle paylaşıyor: "Geçmişteki tüm acılarını ve travmalarını tekrar tekrar duymasına gerek yok. Bilmesi gereken senin aslında kim olduğun. Duygularınızı paylaşacak kadar açık olun. Ancak sürekli kurbanı oynamak şeklinde değil"

Ward'a göre kurbanı oynayanlar genellikle sorunlarından ve geçmiş travmalarından sürekli şikayet ederken, birlikte olduğu insana karşı savunmasız olmak ve içini açmak "Bu koşullar hakkında ne hissettiğini paylaşması" anlamına geliyor.

Birini tanımanın en iyi yolu havadan, sudan konuşmaktan kaçmak ve deneyimlerinizi paylaşmaktır.

FLÖRT EDERKEN EN İTİCİ GELEN ERKEK ÖZELLİKLERİ

Peki, bir erkekte en itici bulunan özellikler ne? Hem sosyal medyadaki tartışmalar, hem farklı kaynaklara göre bir erkekte kadınlara en itici gelen bazı özellikler şöyle:

Sürekli ve her şeyi eleştirmek

Sürekli kurbanı oynamak

Kirli tırnaklar

Sürekli annesiyle kıyaslamak

Yüksek sesle, şapırdatarak yemek yemek

Bencillik

Kötü hijyen

Bakımsız dişler ve ağız kokusu

Tembellik

Öfke

Çabuk sinirlenme

Kabalık

Sigara içmek

Özgüven eksikliği

Yalanlar söylemek

Aşırı oyun bağımlısı olmak

Çok fazla konuşmak, çok fazla soru sormak

Dinlemek yerine sürekli tavsiye vermeye, akıl vermeye çalışmak

Maddi durumu konusunda yalan söylemek, hesabı sürekli karşıya ödetmeye çalışmak

Aşırı cimrilik

Bulduğu her boş vakti arkadaşlarıyla geçirmeye çalışmak

Girilen her ortamda kötü esprilerde ısrarcı olması

Girilen ortamda partneriyle sürekli dalga geçmeye çalışmak

Bilgi ve kültür konusunda kendisine hiç yatırım yapmamak

Tutarsızlık

Birlikteyken sürekli telefona bakmak, telefon bağımlılığı.

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