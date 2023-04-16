Eski sevgili ile arkadaş olmamak için 5 neden

YourTango'nun haberine göre eski sevgiliyle arkadaş kalmak genellikle işe yaramaz. Başlangıçta iyi bir fikir gibi gelebilir, özellikle ilişki dostane bir şekilde sona erdiyse. Ama yine de arkadaş kalmak iki tarafa da iyi gelmeyecektir. Peki eski sevgili ile neden arkadaş kalınmamalı? YourTango'ya göre 5 sebep şöyle:

1. Hayatına devam edemezsin

Eski sevgiliyle arkadaş kalmak kişiyi geri kalan hayatına devam etmekten alıkoyabilir. Haberde, "Mesela kendini hep onunla konuşurken bulabilirsin bu da kendi hayatına odaklanmanı güçleştirecektir" yorumu yapılıyor.

2. Yeni bir ilişkiye başlaman zaman alabilir

"Eski sevgiliniz hala çevrenizdeyken yeni bir ilişkiye nasıl tamamen bağlı kalabilirsiniz? Yeni bir ilişkinin başlangıcı her zaman biraz zordur. Bu yüzden eski sevgilinizi yanınızda tutarak daha da zorlaştırmayın"

3. Kıskanç bir partneriniz olacak

"Eski sevgiliniz ortalıkta dolanırken şimdi hayatınıza girecek yeni insanın nasıl hissedeceğini bir düşün... Kıskançlık başta tatlı gelebilir ancak eski sevgilinizle vakit geçirmeniz onun hiç hoşuna gitmeyecektir"

4. Eski sevgiline takılı kalabilirsin

"Başka birine şans versen de aklın hala eski sevgilinde olabilir ve kıyaslamalara girebilirsin. Bu yüzden eğer yeni bir sevgilin olacaksa öncelikle eski sevgilini tamamen unutmalısın ve hayatından çıkarmalısın"

5. Eski sevgilinle hala kavga ediyor olabilirsin

"Ne kadar da biz medeni bir şekilde ayrıldık, arkadaş kaldık deseniz de kavga ettiğiniz günler veya ayrılma nedeniniz sık sık gündeme gelebilir. Bu hem sizi hem eski sevgilinizi rahatsız edebilir. Eski sevgili eskide kalmıştır bu yüzden onu hayatınızda tutmanın pek anlamı yok..."

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