Rüyada aslan görmek devlet ile alakalı bir anlama sahiptir. Devlet başkanı demektir. Aslan başı bulmak ve ya aslan eti yediğini görmek mertebe makama delalet eder. Sizi aslanın ısırdığını görmeniz malınızdan görülecek zarar manasını taşımaktadır.

Rüyada aslan görmek; evde aslan görmek sağlıklı bir kişi için uzun ömür olarak yorumlanmaktadır. Rüyada görülen aslan aynı zamanda mal ve güç şeklinde yorumlanır. Rüyada aslan görmek ve aslanı sevmek başarılı olmak ve yardımlaşmak ile tabir edilir.



Rüyada Aslan yavrusu görmek; erkek çocuğa işaret etmektedir. Aslanın evde olduğunu gömeniz hayır, saltanat ve uzun ömür şeklinde yorumlanır.

Rüyada aslan sürüsü görmek; iş konusunda bir çok fırsat yakalayacağınıza, bozulmuş işlerinizin yoluna girip düzeleceğine ve işle ilgili yeni sayfaların açılacağına işaret eder. Rüyada aslan sürüsü arasında kaldığınızı görmeniz; iş hayatında risk almayı seven biri olduğunuza işaret eder. Hatta iş ile alakalı o kadar başarılı olunacakki bir çok kişi sizden alacağı manasına gelir.

Rüyada beyaz aslan görmek; kazancını arttıracağı atılımlar yapacağına işaret eder. Rüya sahibinin hiç beklemediği bir anda çok güzel bir olay ile karşılaşacağı ve birisine yardım etmesi halinde hayır duası alacağına işaret etmektedir.

Rüyada aslan eti yediğini görmek; devlet büyükleri ile tabir olunur.

Rüyada aslan ısırması; resmi işlere yorulan rüyalardan biridir. Aslanın sizi ısırması halinde sizden kan geldiğini görmeniz sorunlarınızın kolay bir şekilde çözüleceğine işaret eder. Yaşanmış olan ufak bir tatsızlığın çözüleceğine işaret eder.

Rüyada aslan kovalaması; üzüntülerinizin mutluluğa dönüşeceğine ve yakın bir zaman içerisinde çok azimle çalışmanın sonucunda zengin olacağınıza araba ya da ev alma konusunda adımlar atacağınız şeklinde tabir edilmektedir. Rüyada aslan görmek ve aslanın sizi kovalaması isteklerinizin gerçekleşeceğine işaret etmektedir.

Rüyada aslan öldürmek; rüya sahibinin gücü, başarısı ve zaferi şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyasında aslan öldüren kimse yaşamında genellikle azimli ve başarılı olur. Bu sayede isteklerine kavuşur ve bir çok başarı elde eder.

Rüyada aslan beslediğini görmek; devlet kurumunda işe girileceğine ve bu iş sayesinde rahat bir hayata kavuşacağına delalet eder. Rüyada aslan besleyen başka bir kimseyi görmek fırsatları kaçıracağınıza fakat bu fırsatların geri geleceğine size kazançlar getireceğine işaret eder. Rüyada dişi aslan beslemek ise, bolluk ve bereket içerisinde bir zamana denk gelineceğine işaret eder. Ayrıca alınacak müjdeli haberler olarakta yorumlanmaktadır.

Rüyada dişi aslan görmek; zalim, kötü niyetli ve kötü düşüncelere sahip, cahil bir kadın ile tabir edilmektedir. Rüyada dişi aslan görmek iyi ve hayırlı değildir. Dişi aslanın sütünü içtiğinizi görmek ise o kimsenin devlet başkanından mal alacağı manasına gelir.