Rüyada balık görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada balık görmek genel anlamı ile hayırlı bir şekilde yorumlanmıştır. Rüyanızda gördüğünüz balığın cinsine, rengine ve nerede görüldüğüne göre anlamında farklılıklar oluşmaktadır.

Rüya tabirleri genellikle rüyada balık görmek hayırlıdır demiştir ve anlamı ise; kısmet, rızık ve mal ile yorumlanmaktadır. Rüyada gördüğünüz balık eğer büyükse bu büyük balık salih bir kişi olarak yorumlanır. Küçük balık ise üzüntü şeklinde yorumlanmaktadır.



Rüyada balık yemek; zenginlik, para, mal ve mutluluk olarak yorumlanmaktadır. Rüyada balık yediğini gören kimse kadın ise; hamileyse doğumunun kolay geçeceği ile yorumlanmaktadır. Rüyasında balık yediği gören erkek ise; şansının açılacağı ve hayatta daha şanslı olacağı manasına gelir.

Rüyada balıkçı görmek; zengin birisi ile evlenmek isteyen kişi olarak yorumlanmaktadır. Rüyadaki balıkçının anlamı gününü gün etmek ve gezip tozmak manasına gelmektedir.

Rüyada balık satın aldığını görmek; bu kişinin yakın bir zaman içerisinde evleneceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada ölü balık görmek; anlamı kokmuş ölü bir balık haram mal yemek ile yorumlanmaktadır. Rüyada ölü balık gören kişi iş hayatında eline geçecek olan ve haram sayılan paraya delalet etmektedir. Ayrıca rüyada ölmüş balık görmek yeni bir işe başlayacağınız fakat bu iş ile ilgili bir takım sorunlar yaşayacağınız manasına gelmektedir.

Rüyada büyük balık görmek; beklemediğiniz bir anda gelecek olan para, servet, mal. Balık bereketi sembolize etmektedir. Bu yüzden rüyada balık görmek genellikle iyi bir şekilde yorumlanır ve bereket anlamına gelir.

Rüyada küçük balık görmek; genellikle sıkıntı ve dert anlamına gelir. Rüyasında küçük balık avladığını gören bir kişi aile bireylerinden dolayı bir şeye üzüleceği anlamına gelir. Bir süre dertli ve mutsuz günlerin sizi beklediği manasına gelmektedir. Ayrıca aile, iş, aşk hayatı ile ilgili sıkıntılarda olabilmektedir.

Rüyada yunus balığı görmek; rüya sahibinin zengin olmak yolunu bulduğu manasına gelmektedir.

Rüyada balık sürüsü görmek; kariyerinizde yükselişe geçeceğiniz manasına gelmektedir.

Rüyada kokmuş balık yediğini görmek; temiz ve lezzetli yemeğinizi yemeyip kötü lezzeti olan kokmuş bir balığı yediğinizi gördüyseniz bu rüya eğer evliyseniz eşinizi bırakarak çapkınlık peşinde koşacağınız manasına gelmektedir.

Rüyada balık tutmak; rüyada balık tuttuğunuzu görmeniz elinize bir yerden toplu bir şekilde para geçeceği manasına gelmektedir. Bir diğer anlamı ise emeklerinizin, çalışıp çabalamanızın karşılığını fazlası ile alacaksınız demektir. Bazen ise bir arayış içerisinde olduğunuz manasına gelir. Su yolunda balık tutmak; rüya sahibinin yapacağı bir takım hileler ile etrafındakilerin mallarını ellerinden alacağı manasına gelir. İçerisinde çeşit çeşit balıkların olduğu bir kova ve ya kap gördüyseniz işleriniz yolunda düzgün bir şekilde gidecek manasına gelir. Rüyada balığı tutup denizden çıkarmak ise elinize bir ganimet geçeceği anlamına gelir.