Rüyada ev görmek, kişinin iç dünyasını yansıtan rüyalardandır. Ev gerçekte de rüyada da huzurun ve güvende olmanın simgesidir.

Rüyada ev görmek; eğer görülen ev temiz ve güzelse rüya sahibinin tüm sıkıntılarından kurtulacağı hayatta birçok şeyin istediği gibi olacağına, huzurlu olacağına ve yaptıklarından zevk alacağına yorulur. Bilinmeyen bir evde ölmüş insanlar görmek ise ahirete işaret eder.



Rüyada eve hırsızın girdiğini görmek; rüya sahibinin hem iş hem de aile hayatında yaşadığı sıkıntılardan dolayı kendisine zarar getirecek işlere gireceğine işaret eder. Hırsızın evinizi soyması bazı problemler yaşadıktan sonra amacınıza ulaşacağınız şeklinde tabir edilir.



Rüyada dağınık ev görmek; dağınık ev üzüntü, kederi işaret eder. Harabe ev görmek seneler ve sayılı günler ile tabir edilir. Kendi evinin kötü bir halde olduğunu görmek kişinin sıkıntılı günler geçireceğine işaret eder. Bir yerin yıkılıp viran olmuş halini görmek o bölgenin halkının perişan olması ile tabir edilir.



Rüyada evde balık görmek; evin herhangi bir yerinde veya yatakta balık görmek kişi hasta ise durumunun daha da bozulacağına işaret eder. Genellikle iyi anlam içeren balık ev ve aileyle alakalı kısmet olarak da yorumlanır.



Rüyada evde at görmek; at görmek genellikle kişinin muradına ermesi ile tabir edilir. Yeni bir ev alınacağına, kişinin sıkıntılarının ortadan kalkacağına, işlerin yoluna gireceğine ve rüya sahibinin kendi işine sahip olacağına delalet eder.



Rüyada ev kalabalık görmek; sevindiğiniz bir haberi sevdikleriniz ile paylaşmak ve güzel, neşeli kalabalık bir ortamda bulunmak şeklinde tabir edilir. Bekar kimselerin rüyada kalabalık bir ev görmesi nişan veya evlilik habercisidir.



Rüyada ev anahtarı görmek; hayra alamettir. Rüya sahibinin elinde anahtar görmesi mal sahibi olacağına işaret eder. Anahtarla bir kapıyı açtığını görmek hayırlı ve güzeldir. Problemlerin kolay bir şekilde çözümleneceğine işaret eder.



Rüyada ev yangını görmek; rüya sahibinin evinin yandığını görmesi hem aile hem de iş hayatında kendisini zor günlerin beklediğini, aile veya iş çevresinde tartışmalar yaşanabileceğine delalet eder.



Rüyada 2 katlı ahşap ev görmek; ahşap ev rüya sahibinin birtakım sıkıntılarının ortaya çıkması ile tabir edilir. Kendisi veya çok sevdiği biri ile ilgili üzücü bir haber alıp gözyaşı dökeceğine delalet eder.