Rüyada köpek saldırması, rüya sahibini çekemeyen, yaptığı işleri kıskanan kimselerin varlığına işaret eder. Rüyada dişi köpek görmek ise sabit fikirli, kötü huylu bir kadının varlığını anlatır.

Rüyada köpek saldırması; köpeğin sizi ısırması etrafınızda düşmanlar olduğunu anlatır. Çevrenizde bulunan bazı arkadaşlarınız yüzünden aileniz ile aranızın açılacağı, zorlu ve sıkıntılı bir döneme gireceğiniz şeklinde de tabir edilir. Rüyada köpek saldırması sizi çekemeyen kişilerden kötülük göreceğiniz anlamına gelir.



Rüyada köpek saldırması ve kurtulmak; köpek saldıramadan kurtulduğunuzu görmek, tehlikelerden kıl payı kurtulacağınıza delalet eder. Herhangi bir kazadan veya size kötülük yapmayan isteyen kişilerin kötülüklerinden son anda kurtulacağınızı anlatır.



Rüyada siyah köpek saldırması; Yabancı bir kimseden zarar görmek, zor günler geçirmek şeklinde tabir edilir.



Rüyada köpeğin kediye saldırması; kedi ve köpek görmek sinsi düşmanlarınızın olduğuna ve sizin iyi niyetinizden dolayı onları iyi gibi görerek samimi olduğunuza işaret eder. Kedi ve köpeğin birbirlerine saldırması ise yaşayacağınız sıkıntıları işaret eder. Başınıza gelebilecek kaza ve belalara karşı dikkatli olmanız gerektiğini anlatır.



Rüyada çocuğuna köpek saldırması; köpeğin çocuğa saldırdığını görmek kişinin para kazanmak uğruna her şeyden vazgeçmesine, sürekli nefsine yenik düşmesine delalet eder. Ayrıca bazı rüya tabircilerine göre çocuğa köpeğin saldırdığını görmek arkadaşlarınız ile aranızın açılacağını ve zor zamanlardan geçeceğinizi anlatır.



Rüyada kuduz köpek saldırması; kuduz köpek görmek iyi değildir. Sürekli insanların kötülüğünü isteyen, lafları ile insanları inciten, üzen, aklı hep kurnazlığa çalışan ve bunlardan dolayı birçok kişi tarafından sevilmeyen bir kimse ile tabir edilir. Kuduz köpeğin size saldırması ise; kötü niyetli, sözüne güvenilmeyen ve dengesiz bir kimsenin kötülüklerine maruz kalmaya, ondan zarar görmeye delalet eder.



Rüyada köpek saldırısından kaçtığını görmek; canınızın sıkılacağı birtakım olaylar yaşayacağınıza fakat daha sonra sevineceğiniz güzel şeyler olacağına işaret eder. Sıkıntı anların peşinden güzel günlerin geleceğini ve refaha kavuşacağınızı anlatır.



Rüyada köpekle konuştuğunu görmek; rüya sahibinin gizlenme, bir süre uzaklaşma ihtiyacı hissettiği şeklinde yorumlanır.



Rüyada köpek sürüsü görmek; sürü halinde köpekler görmek rüya sahibinin yakın bir zaman içerisinde tüm isteklerine kavuşacağına işaret eder.