Rüyada koyun görmek saygıdeğer ve şerefli bir kadın ya da hayırlı ve bereketli mal olarak yorumlanır.

Rüyada koyun görmek; kadın ve çocuklar ile ilgilidir. Güzel ahlaklı, namuslu, şerefli ve saygıdeğer bir kadın olarak yorumlanmaktadır.



Rüyada koyun yünü görmek; şerefli bir kimsenin kızı ile evlenmeye veya şerefli bir kimseye işaret eder.

Rüyada koyun sürüsü görmek; toplumu oluşturan bireylerin tamamı ile tabir edilir. Koyun sürüsü toplum anlamına gelir. Toplumdaki bireylerin iyi ve yumuşak huylu, kolay bir şekilde yönetilebilir kişiler olduğu manasına gelmektedir. Koyun sürüsünün bir tarafa doğru yürüdüğünü görmek önemli bir olay üzerinde etkili olacaklarına delalet eder.

Rüyada koyun eti görmek; eti yediğini gören kişi için muradına ereceği anlamını taşır. Koyunun sağlıklı olması mutluluk ile tabir edilir. Sağlıksız koyun ise bir olaydan dolayı mutsuz olunacağı anlamına gelir.

Rüyada koyun sütü görmek; ve içmek hayırlı değildir. Koyun sütü içtiğini gören kişi hasta olur veya zaten hasta ise hastalığı daha da artar.

Rüyada koyun derisi görmek; düşmanlara karşı galip gelineceği anlamına gelir. Rüyada koyunun derisini yüzdüğünü görmek ise uzun bir süredir sizi düşman olarak gören bir kişinin varlığı ve sizi kıskanan bu kimsenin bütün kötülüklerine engel olacağınız şeklinde yorumlanır.

Rüyada koyun yavrusu görmek; yani kuzu görmek güç, kuvvet, helal mal ve isteklerin yerine gelmesi şeklinde yorumlanır. Rüyada beyaz koyun görmek ise hayırlı habere yorulur.

Rüyada koyun sağmak; bolluk, bereket, sağlık ve şifa anlamına gelir. Rüyada koyun sağan kimse ummadığı bir yerden kazanç sağlar ya da ummadığı bir kişiden destek görür.

Rüyada koyun kesmek; ve aynı zamanda koyun etinden yediğini görmek kişinin tüm isteklerinin gerçek olacağına ve tüm hedeflerine ulaşacağına işarettir.

Rüyada koyununun kaybolduğunu ve onu bulamadığını görmek; sıkıntı anlamına gelir. Çalışma hayatında bir takım zorluklar yaşanabileceğine ve başarısızlığa işaret eder.

Rüyada koç görmek; para ve şöhret anlamına gelir. Bazı rüya alimlerine göre rüyada koç görmek ise kudretli ve güçlü bir adama işarettir. Rüyasında koç gören kişi bekar ise zengin bir kimse ile evlenir ya da bir mirasa kavuşur.