Rüyada kurt görmek güç ve asaleti temsil eder. Kurt derisi veya kemiği bulduğunu görmek ise mal ve menfaat habercisidir.

Rüyada kurt görmek; ve kurtla boğuşmak onu yendiğini görmek düşmanını alt etmeye delalet eder. Rüyada Kurt Görmek ayrıca senenin günlerini de temsil eder.

Rüyada kurt köpeği görmek; iyi bir arkadaşınızdan kuşku duymanız şeklinde de tabir edilir. Ayrıca rüya sahibinin önemli ve sevilen biri olması anlamına gelir.



Rüyada kurt sürüsü görmek; kurt genel olarak güç manasına gelir, kurt sürüsü görmek ise kişinin ailesi ve yakın çevresi ile ilgilidir. Rüyada kurt sürüsü görmek kişinin ailesinin güçlü olmasına, saygın ve sevilen bir aileye mensup olmaya delalet eder.



Rüyada kurt yavrusu görmek; ve sevdiğini görmek kişinin saygınlık duyulan bir kişi olmasına ve erkek evlat sahibi olacağına yorulur. Rüyada kurt yavrusunu emzirmek ise; erkek bebek sahibi olmaya ve kadının kocasının dürüst, korkusuz bir kişiliğe sahip olmasına delalet eder.



Rüyada siyah kurt görmek; rüya sahibinin onun her adımını izleyen gizli bir rakibinin olduğuna işaret eder.



Rüyada kurt avladığını görmek; kişinin mutluluğa erişmesini temsil eder. Rüyada kurt avlamak kısa bir zaman içerisinde rahatlayıp huzur bulacağınıza işaret eder.



Rüyada evcilleşen kurt görmek; rüya sahibi veya çevresinde hata yapan kişilerin olduğuna ve yakın bir zaman içerisinde bu hatadan dönülerek günahlardan arınmaya işaret eder.



Rüyada kurt saldırısına uğramak; kurdun size saldırması iş hayatında rakiplerinizin çokluğuna zaman zaman yenilmeye işaret eder. Çok fazla sayıda kurt tarafından saldırıya uğramak ve yaralandığını görmek ise kişinin düşmanının çok olduğunun habercisidir.



Rüyada kurt postu görmek; bu kişinin kendisinden sonraki nesline maddi açıdan bir çok yararı olacağına; öldükten sonra daima sevilen ve anılan bir kimse olarak hatırlanacağına işaret eder.



Rüyada ölmüş kurt görmek; kişinin düşmanlarının olduğuna ve bu kişiler tarafından can evinden vurulacağına işaret eder.



Rüyada dişi kurt görmek; özellikle erkekler için hayırlı rüyalardan biridir. Rüyada dişi kurt gören erkek, güzel, hayırlı ve aynı zamanda birçok anlamda güçlü bir kadın ile evlenerek hayatı boyunca mutlu yaşar.



Rüyada uluyan kurt görmek; rüya sahibinin amacına ulaşmak için artık atağa geçmesi gerektiğine işaret eder. Başarılı olup gücünü kanıtlamak şeklinde de yorumlanır.