Rüyada uçmak güzel ve hayra yorulan rüyalardandır. Rüyada uçtuğunu görmek kazanılacak başarılara delalet ederken, yerden yukarıya doğru uçtuğunu görmek maddi kayıp anlamına gelir.

Rüyada uçmak; iş hayatında başarı anlamını taşırken aynı zamanda kişinin bir yolculuk yapacağı manasına da gelir. Rüyada bir evin çatısından uçtuğunu görmek ise evliliğe yorulur.



Rüyada bir yerden bir yere uçmak; rüya sahibine yol göründüğüne işaret eden rüyalardandır. Kişinin kendisini bekleyenlerin olduğu bir yere gideceğine işaret eder.

Rüyada kuş gibi uçmak; rüyada bile hissi güzel olan bu rüyanın anlamı da güzeldir. Rüyada kuş gibi uçmak mevki değişikliğine delalet eder. Kişinin kısa zaman içerisinde yükseleceği ve maddi kazancının artacağına işaret eder.

Rüyada uçakla uçmak ne demektir; uçakta olup uçtuğunu görmek kişinin hayatında mutlu gelişmeler yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibinin beklediği ve duymak istediği şeylerin gerçekleşeceği anlamındadır.

Rüyada gökten düşmek; gökyüzüne yükselip düştüğünü görmek eşiniz ile yaşayacağınız bazı problemlere işaret eder. Gökte kaybolduğunu ve geri dönmediği gören kişinin rüyası iyi yorumlanmaz.

Rüyada bir çatıdan başka bir çatıya uçtuğunu görmek; rüya sahibinin yolculuk yapacağına eğer yolculuk gibi bir planı yoksa başka bir yere taşınacağına işaret eder.

Rüyada birini uçarken görmek; eğer uçan kişiyi tanıyorsanız elde edeceği başarılar nedeniyle onu kıskanacağınıza işaret eder. Bu rüya kıskanç ve kötü niyetli bir kadın şeklinde de tabir edilir.

Rüyada gökyüzüne uçmak; rüya sahibinin zarara uğrayacağının anlatır. Gökyüzünü doğru uçarak bir daha geri dönmemek ise bu dünyadan göçmeye işarettir.

Rüyada kıble yönünde uçmak; bulunduğu durumdan çok daha iyi bir duruma gelmeye ya da çok fazla kazanç getirecek uzun bir yolculuğa çıkmaya delalet eder.

Rüyada kuşlarla beraber uçmak; rüya sahibinin gireceği bir ortamda kendisini yabancı hissedeceği manasına gelir. Rüyasında istediği zaman uçabildiğini istemediği zaman uçmadığını görmek ise işlerin kolayca yoluna gireceğinin habercisidir.

Rüyada kanatsız uçmak ne anlama gelir; kişinin mutlu olacağı bir haber alacağı, mutlu olacağı ve sevineceği gelişmeler yaşayacağına işaret eder. Kanatsız herhangi bir vasıtası olmadan uçtuğunu görmek mutluluğa, zenginliğe ve ferahlığa işaret eder.