Rüyada üzüm görmek bolluk ve berekete işaret eder. Rüyada siyah üzüm görmek, asma görmek, üzüm yaprağı görmek ise farklı şekillerde yorumlanır.

Rüyada üzüm görmek; kazanç, işlerin yolunda gitmesi ve bolluk bereket demektir. Rüyada üzüm görmek eğer mevsiminde görmüşseniz sağlıklı ve uzun bir ömrünüz olacağına delalet eder. Aynı zamanda iş hayatında başarılar elde etmek şeklinde de yorumlanır.



Rüyada üzüm suyu görmek; uzun ömürlü, hayırlı ve güzel bir yaşama delalet etmektedir.

Rüyada siyah üzüm görmek ne demek; siyah üzüm yediğini görmek rüya sahibinin canının sıkılacağı, üzüntülü bir durum yaşayacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada üzüm toplamak ve yemek; kişinin artık kendi işini kuracağına ve bu konuda başarıya ulaşıp bol kazancı olacağına işaret eder.

Rüyada üzüm almak; rahat bir hayata adım atılacağı ve iş ile ilgili iyi bir teklif alınacağına işaret eder.

Rüyada üzüm asması görmek; rekabetin olduğu bir iş hayatına işaret ederken bu rekabetin kişiye bol kazanç getireceğine yorulur.

Rüyada üzüm yaprağı görmek; rüya sahibinin büyük başarılar elde edeceğine ve isteklerine kavuşacağına işaret eder.

Rüyada üzüm ağacı görmek; hayırlı, sadık, mal sahibi veya bolluk bereket getirecek bir kadına yorulur.

Rüyada üzüm sirkesi görmek; rüya sahibine tuzak kurulmak istenip, işlerine engel olmak isteyen kişilerin varlığı ile yorumlanır.

Rüyada üzüm bağı görmek; rüya sahibinin parasal anlamda iyi bir kazanca sahip olacağına, iyi projeler yapacağına ve sağlığı ile ilgili olan bütün sorunların kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşacağına işaret eder. Rüyasında üzüm bağını tuttuğunu gören kişi bekar ise evlenir. Üzüm bağı, hayırlı ve iyi gelişmelere de işaret eder.

Rüyada üzüm yıkamak; rüya sahibinin maddi ve manevi anlamda zor bir durumda olduğunu fakat yakınları tarafından her iki anlamda da destek göreceğine delalet eder. Rüya sahibinin iş hayatında başarılı olacağı ve atacağı adımlarda iyi yerlere gelerek büyük kazançlar elde edeceğine işaret eder.

Rüyada beyaz üzüm görmek; mevsiminde beyaz üzüm görmek ve yemek berekete yorulur.

Rüyada üzüm hoşafı içmek; uzun bir ömür ile tabir edilir. Üzüm hoşafı içtiğini görmek rüya sahibinin ruhen ve bedenen çok sağlıklı olacağını ayrıca sıkıntılarının son bulacağını anlatır.