Rüyada yediğiniz yemek, lezzetli görünüp görünmediğine göre farklı anlamlar taşıyabilir. Tatlı yemek malınızın giderek artacağına, acı yemek yakınlarınızdan kötü sözler duyacağınıza, ekşi yemek sıkıntılara, kötü yemek ise haram mala yorulur.

Rüyada yediğiniz yemek lezzetliyse yani yemekten keyif almışsanız malınızın artacağı, huzurlu olacağınız veya sevineceğiniz müjdeli haberler alacağınıza delalet eder. Fakat kötü görünen, yediğiniz zaman yüzünüzü ekşittiğiniz, lezzetsiz bir yemek yediğinizi görmeniz hiç hayırlı ve iyi anlamlara gelmez. Ayrıca rüyada yemek yemek kişinin sıkıntılarından kurtulup refaha ereceğine, bereketli rızka sahip olmaya ve bir çok yönden mutlu olmaya işaret eder.



Rüyada çok yemek yemek; çok fazla yemek yediğini görmek gerçek hayatınızda güvensizlik hissettiğinize delalet eder. Yemeği çok yemek, tıka basa doğduğunuzu görmek ise birden fazla iş ile aynı anda uğraşmaya çalışmak ile tabir edilir.



Rüyada etli yemek yemek; bolluk berekete yorulur. Rüyada etli yemek görmek ve yemek, evinizdeki bereketin artacağı şeklinde yorumlanır. Helal mal ile çok fazla kazançlar elde edeceğinize ve daha çok mutlu olacağınıza işaret eder. Ayrıca kişi evli ise çocuk sahibi olmaya ve ailesiyle birlikte mutlu, huzurlu bir hayat süreceğine işaret eder.



Rüyada lokantada yemek yemek; akrabalarınız ile bir araya gelerek hoş sohbetler edeceğinize ya da kırgın olduğunuz bir arkadaşınız ile yüzleşeceğinize yorulur.



Rüyada yer sofrasında yemek yemek; rüya sahibinin dini anlamda imanlı olması, kimseye karışmaması, kimsenin hakkını yememesi, helal kazanç elde etmeye çalışması ile tabir edilir. Ayrıca kişinin helal kazanç kazanarak rahat bir hayat süreceğine işaret eder.



Rüyada misafirlikte yemek yemek; rüya sahibinin bir süredir işlerinin ters gittiğine, sıkıntılı ve zor zamanlar geçirdiğine fakat tüm bu olumsuzluklardan sonra hayal ettiği gibi bir hayatı yaşayabileceği şekilde sevinçli haberler alacağına delalet eder.



Rüyada bozulmuş yemek görmek; kokmuş ve bozulmuş yemek haram mal ile tabir edilir. Tatsız, lezzetsiz yemek yediğini gören kişi, yakın çevresindeki bir kişiden kendisiyle ilgili kötü sözler duyar.