Rüyamızda görüp korkabileceğimiz şeylerden biri şüphesiz yılan. Ama onu rüyada görmek yetmiyor. Bir de çeşitli şekillerde görmek var. Çünkü hepsi farklı bir anlam ifade ediyor!

Rüyada yılan görmek insanları korkutan ve kötü şeyler olabileceğine dair endişelendiren bir durum. Ancak rüyada yılan görmek çoığunlukla iyi olaylara da işaret edebiliyor. Rüyada yılan görmek hakkında çok çeşitli yorumlar var. Kimi görüşe göre rüyasında yılan gören kişinin temkinli olması gerekiyor çünkü rüyada yılan düşmanlara işeret ediyor, kimi görüşe göre ise rüyada yılan görmek maddi durumda düzelme yaşanacağı, aile hayatında yenilikler olacağı gibi iyi anlamlara geliyor.



Rüyada yılan sokması

Rüyada yılan sokması, maddi açıdan sizi bekleyen zor günlere işaret edebiliyor. Eğer borç almayı düşünüyorsanız geri ödemekte güçlük çekme ihtimaliniz yüksek. Rüyada yılan sokması, farklı anlamlar da içeriyor. Örneğin karşılaşacağınız bazı durumlarda sergileyeceğiniz davranışlar size ve bir yakınınıza zarar verebilir.



Rüyada kara yılan görmek

Rüyada kara yılan görmek, sıkıntılı bir durum olarak tabir ediliyor. Rüyasında siyah yılan gören kişi gizli düşmanlarından zarar görebilir. Onların oynayacağı oyunlara aldanmayı işaret eder. Aynı zamanda, aklına koyduğunu yapan, kimseden çekinmeyen bir yapınız olduğunu da gösterebilir.

Rüyada beyaz yılan görmek

Rüyada beyaz yılan görmek, gördüğünüz rüyanın iyiye işaret ettiğini söylüyor. Genellikle de eski düşmanlarınızla yeniden dost olabilme ihtimalini müjdeliyor. Çünkü beyaz yılan, zayıf düşman anlamına geliyor. Sevinçli haberler sizi bekliyor.







Rüyada yılanı öldürmek

Rüyada yılanı öldürmek, içinize attığınız problemlerin zamanla ortadan kalkacağını anlatıyor. Özellikle maddi problemleriniz için karşınıza çıkan fırsatları fark etmeniz ve bunları değerlendirmeniz gerekir. Diğer yandan, yılan öldürmek, iş hayatınızdaki rakiplerinizden bir adım önde olacağınıza sizi kıskananların size zarar veremeyeceğine işaret ediyor. Yaşadığınız tüm sıkıntılar ve sorunlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Başarı dolu günler sizi bekliyor.



Evde yılan görmek

Evde yılan görmek, evinize girip çıkan düşmanlarınızın olabileceğine işaret ediyor. Hatta sizinle aynı sofrada bile yemek yiyor olabilirler. Ayrıca iş yerinde etrafınızda olan düşmanlarınızı da tabir ediyor. Hakkınızdaki önemli sırları kimseye anlatmamanız daha iyi olur. Harcamalarınıza da dikkat etmelisiniz. Çünkü maddi yönden bir darbe alabilirsiniz.



Rüyada yılandan korkmak

Rüyada yılandan korkmak, verilen sözlerin tutulacağına, istenilen başarının elde edileceğine işaret ediyor. Çektiğiniz zorlukların sonucunda hayalini kurduğunuz mutluluğa kavuşabilirsiniz. İyi şeylere işaret eden bu rüya, verilen bir sözün tutulacağına, sevinç yaşanacağına da delalet. Rüyada yılandan korkmamak ise iş anlamında kazanca ve terfiye işaret ediyor.



Rüyada ölü yılan görmek

Rüyada ölü yılan görmek, çaba sarf etmeye gerek kalmadan düşmanlardan kurtulunacağı anlamına gelir. Sizi sürekli alt etmeyi düşünen düşmanlarınızın sizinle uğraşmayı bırakacağı anlamına geliyor. İçinde kötülük olan kişiler kendilerine zarar vermeye başlayabilirler. Sürekli başınıza gelen aksilikler ve sıkıntılar son bulmaya başlar. Yaptığınız iyiliklerin size iyi olarak döneceği günler gelmiş olabilir.



Rüyada eli yılan ısırması

Rüyada eli yılan ısırması, güvenilen bir dosttan kötülük gelebileceğini gösterebilir. Bu yüzden eli ısırılan kişinin adımlarını dikkatli atması gerekir.



Rüyada küçük yılan görmek

Rüyada küçük yılan görmek, küçük düşman anlamına gelir. Bu, düşmanınızın zayıf olduğuna işarettir. Rahata kavuşmak, bereketli kazançlar sağlamak, mutlu günler yaşamak de rüyada küçük yılan görmenin açılımı olarak söylenir.



Rüyada yılandan kaçmak

Rüyada yılandan kaçmak, ilerleyen zamanlarda hayırlı işlerin olacağına işaret. Rüyada yılandan kaçmak, rüya sahibinin yükselmesine ve başarı dolu bir döneme girmesine işaret eder. Rüyanızda yılandan kaçmanız, düşmanlarınızı geride bırakacağınız ve kötülükleri yeneceğiniz anlamına gelir.

