Rüyada zeytin görmek, alın teri ile kazanılmış gelir olarak tabir edilir. Zeytin görmek hayırlı ve güzel rüyalardandır.

Rüyada zeytin görmek; bolluk, bereket, zenginlik, rüya sahibinin alın teri ile helal para kazanması şeklinde tabir edilir. Rüyada zeytin görmek ayrıca rüya sahibinin yaşamını rahat bir şekilde yaşayacak kadar gelire sahip olması şeklinde de tabir edilir. Rüyada zeytin görmenin anlamı zeytinin siyah ya da yeşil olmasına göre değişebilir. Siyah zeytin görmek iyi gelire, yeşil zeytin görmek ise kişinin mal-mülk sahibi olacağına delalet eder.

Rüyada zeytin ağacı görmek; rüya sahibinin işlerinin gelişeceğine ve daha iyi olacağına işaret eder. Zeytin ağacının altında oturduğunu görmek ise maddiyat ile yorumlanır.

Rüyada zeytin ağacını kestiğini görmek; zeytin ağacını kestiğinizi görmek iyiye yorulmaz, malın ziyan olacağı anlamına gelir.



Zeytin yediğini görmek; rüyada zeytin görmek zengin olmakla da tabir edilirken zeytin yediğini görmek ise rüya sahibinin istediklerinin belli bir süre geçtikten sonra gerçekleştirebileceğini gösterir.



Rüyada zeytin çekirdeği görmek; siyah zeytin çekirdeği görmek rüya sahibinin önündeki engellerin kalkacağına, başarısının artacağına işaret eder. Size büyük kazanç getirecek işlere gireceğinize, sevdiğiniz kişiler ile birlikte atacağınız adımlar sayesinde mutlu bir aile kuracağınıza yorulur. Zeytinin çekirdeğini yuttuğunu görmek sağlıklı olmaya, güzel bir yuva kurmaya, başarılı olmaya ve hayırlı işler yapmaya delalet eder.



Rüyada zeytin dalı görmek; sağlam bir şeye tutunmaya ve karşınıza çıkacak insanların sizin için hayırlı ve size karşı iyi niyetli olduklarına işaret eder.

Rüyada siyah zeytin görmek ne demek; mutluluk, huzur, bolluk, bereket, hayatınız boyunca kısmetli ve bol kazançlı olmak şeklinde tabir edilir. Rüyada siyah zeytin görmek çok iyidir. Siyah zeytin yediğini görmek aynı şekilde kısmetli, bereketli olmaya ya da böyle bir döneme girileceğine işaret eder.



Rüyada zeytin tarlası görmek; hayırlı, güzel rüyalardandır. Rüya sahibinin işlerinin iyiye gideceği ve bu sayede maddi anlamda rahatlayacağına, insanların hayır duasını alacağına ve istediği, hayalini kurduğu bir şeyi kavuşacağına işaret eder.



Rüyada zeytin toplamak ne demek; zeytin topladığını gören kişinin kısmetinin açılacağına, bekar ise hayırlı bir kısmetinin çıkacağına işaret eder.



Rüyada siyah zeytin satın almak; kişinin maddi sıkıntıları varsa bunlardan kurtulacağına ve mal sahibi olmaya işaret eder.



Rüyada zeytin yemek; zeytin yediğini görmek bolluk ve bereket ile tabir edilir.