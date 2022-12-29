Yılbaşında ihtiyacınız olan her şey burada! Makyajdan giyime, yemekten hediyelere...

2023 yılı için geri sayım başladı ve yeni yıl bu sene de heyecanla bekleniyor. Yeni yıl coşkusunu yaşayan vatandaşlar her yıl bu tarihe az bir zaman kala hazırlıklarına başlıyorlar. Kimileri evlerinde bu günü kutlarken kimileri ise dışarda sevdikleri ile bir araya geliyor. Eğer hala yılbaşı hazırlıklarına başlamadıysanız doğru yerdesiniz. Makyajdan giyime, yemekten filmlere, hediyelerden oyunlara... Yılbaşında ihtiyacınız olan her şeyi sizler için araştırdık...

YILBAŞI RİTÜELLERİ

Bir yıl bitiyor, yeni bir yıl başlıyor. Her yılbaşlarında ise farklı ülkelerde uygulanan, bereket ve şans getirdiğine; kötü enerjiyi gönderdiğine inanılan bazı gelenekler var. Yılbaşında farklı ülkelerde uygulanan 27 farklı ilginç ritüele göz atabilirsiniz.

YENİ YIL KARARLARI

Yeni yıl yaklaşırken yeni yıl için alacağımız yeni kararlar insanı heyecanlandırır. En sağlıklı benliğinizi geliştirmek için 2023 yılı içerisinde hedeflerinize ekleyebileceğiniz yeni yıl kararları listesi hazırladık.

Yeni yılda alınacak 20 karar yazımıza göz atabilirsiniz..

YILBAŞI AĞACI SÜSLEME

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez simgesi yılbaşı ağacını tozlu raflardan çıkarmanın zamanı geldi! Yılbaşı ağacı nasıl süslenir? Püf noktaları neler? Yılbaşı ağacı süsleme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa yılbaşı ağacı süsleme fikirleri, püf noktalarını sizler için derledik...

Yılbaşı ağacı nasıl süslenir? Yılbaşı ağacı süsleme fikirleri, püf noktaları ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

YILBAŞINDA NEDEN KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRI GİYİLİR?

Yılbaşı akşamı kırmızı iç çamaşırı giyilmesi ise ilk akla gelen çok eskilerden beri devam eden bir gelenek. Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde yılbaşından hemen önce giyim mağazalarında kırmızı, yeşil ve sarı iç çamaşırı bolca bulunur.

Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir? merak ediyorsanız bu konudaki yazımıza göz atabilirsiniz.

YILBAŞINDA NEREYE GİDELİM?

Yılbaşında kısa bir yurtdışı kaçamağı yapmaya ne dersiniz? Yılbaşı yaklaşıyor ve kafanızda yurt dışı planı varsa bu yazı tam size göre... İşte size 4 farklı tatil rotası...

Yılbaşında nereye gidelim? İşte 4 farklı tatil rotası

YILBAŞI SAÇ MODELLERİ

Yılbaşına nerede ve nasıl gireceğinizi planladıktan sonra bu özel gün için hazırlanmaya başlayabilirsiniz. Yılbaşı için kıyafetiniz hazır ama saç modeliniz için kararsızsanız doğru yerdesiniz.

YILBAŞI MAKYAJ ÖNERİLERİ

Evinizde ailenizle veya arkadaşlarınızla ya da arkadaşlarınızla dışarıda geçireceğiniz yılbaşı akşamı için etkileyici makyaj stilleri hakkında öneriler almak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

YILBAŞI KOMBİN ÖNERİLERİ

Yılbaşına sayılı günler kala yılbaşı programınızı yapmış olmanız muhtemel fakat yılbaşında hala ne giyineceğinizi bulamadıysanız sizlere ilham olacak 11 kombin önerisi ile geldik! Evde, ofiste, dışarıda, yemekte her mekana ve duruma uygun yılbaşı stil önerilerini derledik.

BURÇLARA GÖRE YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ

Yılbaşı hediyesi seçiminde zorlanıyorsanız astrolojiden yardım alarak daha rahat bir şekilde hediye seçimi yapabilirsiniz. Çünkü burçlar kişiliğimiz ve ilgi alanlarımız hakkında bize ve sevdiklerimize büyük ipuçları verir.

Burçlara göre yılbaşı hediye önerileri yazımıza göz atabilirsiniz.

ERKEKLER İÇİN YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ

Yılbaşında erkekleri birazcık şımartmaya ve şaşırtmaya ne dersiniz? Siz de yeni yılda sevdiklerinize hediye seçmekte zorlanıyorsanız yardımcı olmak istiyoruz. Babanıza, eşinize, erkek arkadaşınıza veya sevgilinize yılbaşı için alabileceğiniz hediye önerilerini derledik.

KADINLAR İÇİN YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ

Yılbaşı hazırlık sürecinin bir kısmını da şüphesiz hediyeler kaplıyor. Peki yılbaşı için kız arkadaşınıza, iş arkadaşına, eşinize, kız kardeşinize, ablanıza ve annenize ne alabilirsiniz? Bu konuda kararsızsanız doğru yerdesiniz.

YILBAŞINDA İZLENEBİLECEK FİLMLER

Yılbaşında sevdiklerinizle ya da tek başınıza muhteşem bir film seçmek, evde yapabileceğiniz en keyifli yılbaşı aktivitelerinin başında geliyor. Yılbaşı ruhunu evinize taşımanıza yardımcı olacak bu filmlerle unutulmaz bir yılbaşı akşamı geçirebilirsiniz.

YILBAŞI ŞARKILARI

Yılbaşı ve yeni yıl ruhunu yansıtan şarkıları hatırlamaya ne dersiniz? Yılbaşı için evinizdeki romantik havayı ve yeni yıl ruhunu destekleyecek 30 şarkı listeledik. İşte birbirinden güzel yılbaşı şarkıları...

YILBAŞINDA TELEVİZYONDA HANGİ PROGRAMLAR VAR?

Yılbaşını evde geçirecek olanlar televizyonda neler olduğunu merak ediyor. 31 Aralık Cumartesi akşamında TV8, FOX TV, ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1'de yayınlanacak olan programlar belli oldu. Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? sorunun yanıtını içeriğimizde bulabilirsiniz...

Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? 2023 yılbaşı gecesi TV programları

YILBAŞINDA EVDE OYNANABİLECEK OYUNLAR

Arkadaşlarınızla veya ailenizle geçireceğiniz bu yılbaşını eğlenceli hale getirmeye ne dersiniz? Yeni yıl gecenize renk katacak keyifli yılbaşı oyunları listesini sizler için derledik.

Evde yılbaşında oynayabileceğiniz 26 oyun yazımızı okuyabilirsiniz.

YILBAŞI MEZELERİ

Meze, yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı... Yılbaşında evde olacaksanız yılbaşına özel mezeler yapmaya ne dersiniz? Sizler için yılbaşı meze sofrası önerileri hazırladık. İşte yılbaşına özel hazırlayabileceğiniz, birbirinden lezzetli 25 meze tarifi...

YILBAŞINDA YAPILACAK YEMEKLER: ÖRNEK MENÜ VE ÖNERİLER

Yılbaşı sofrası için ne yapmalı? Bu makalede yılbaşı sofrası için örnek bir menü önerisini ve kurabiyelerden, tatlılara yılbaşı için yapılabilecek farklı lezzetleri paylaşıyoruz. Hazırsanız başlayalım...

Yılbaşında yapılacak yemekler: Örnek menü ve öneriler

ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ (GINGERBREAD)

Yılbaşı kurabiyesi denilince akla ilk gelen zencefilli kurabiye tarifi oluyor. Mis gibi tarçın kokusuyla iştah kabartan yılbaşı kurabiyesi tarifini arıyorsanız doğru yerdesiniz? Kağıt kalemi hazırlayın zencefilli kurabiye tarifi geliyor!

Zencefilli kurabiye tarifi ve püf noktaları yazımızı okuyabilirsiniz.

YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ

Yeni yıl için geri sayım başladı. Hindi, yılbaşı sofralarının vazgeçilmez yemeği olarak bu yıl da sofralarda yerini alacak. Birkaç ufak ayrıntıya dikkat ederek ortaya şahane bir ana yemek çıkartabilirsiniz. Hindi pişirmek isteyip cesaret edemeyenler için çok güzel bir hindi tarifi verdik.

Adım adım anlattığımız yılbaşı hindi tarifimize göz atabilirsiniz.

YILBAŞI KEKİ PANETTONE TARİFİ

Yılbaşında veya Noel'de geleneksel olarak İtalya'da yapılan Panettone tarifi yılbaşı keki olarak da bilinir. Ortaya çıkış hikayesinde pek çok efsane olsa da tarifin sırrı lezzetinde saklı. Sizde bu yılbaşında farklı tatlar arıyorsanız Panettone tarifi nasıl yapılır haberimize bakabilirsiniz.

YILBAŞI İÇİN KARAMELLİ ELMA ŞEKERİ

Renkli bir yılbaşı için renkli bir tarife daha ne dersiniz? Zeynep Dinç’ten harika bir yılbaşı şekeri... Bu yazıda karamelli elma şekeri tarifi nasıl yapılır sorusunun yanıtını paylaşıyoruz. Hazırsanız başlayalım...

Yılbaşı için karamelli elma şekeri tarifi nasıl yapılır?

YILBAŞI DİYETİ: YILBAŞI AKŞAMI FAZLA KAÇIRANLAR İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Yılbaşı gecesinde alınan fazla kalorileri dengelemek mümkün! Peki yılbaşı akşamı fazla kaçıranlar ertesi gün nasıl beslenmeli? Uzman Diyetisyen Perihan Kılıç, yılbaşı sonrası telafi beslenmesinin nasıl olması gerektiğini anlattı ve 1 günlük beslenme programı verdi...

Yılbaşı diyeti: Yılbaşı akşamı fazla kaçıranlar için beslenme önerileri

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?

1 Aralık gecesini dışarıda ya da evinizde kutlamak isteyebilirsiniz. Yılbaşı planları yapılırken 31 Aralık gecesinin hangi güne geldiği araştırılıyor. Yılbaşı tatili ne zaman? 2023 yılı tatil günleri ne zaman? Bu soruların yanıtları için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.

YILBAŞI MESAJLARI

2023 yılı yaklaşırken çoğu kişi de uzaktaki akrabaları, arkadaşları, dost ve sevdiklerine yeni yıl kutlama mesajı göndermek için araştırmalara başladı. Eşinize, dostunuza, sevgilinize, ailenize gönderebileceğiniz resimli, yazılı en güzel 2023 yeni yıl mesajlarını sizler için derledik...