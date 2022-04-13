14 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 14 Nisan 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 14 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 14 Nisan Perşembeiçin günlük burç yorumları...



14 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 14 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinlerinize odaklanabilir, yapılacak işlerinizi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Kendinize yeni bir düzen kurmak için plan-program yapabilirsiniz. Strese bağlı sağlık sorunlarına karşı dikkatli olun, dinlenmeye de vakit ayırın.

BOĞA BURCU -14 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Fazla beklentiye girdiğiniz konuları tekrar ele alıp gerçekçi olarak bakmanızda fayda var. İlişkiniz için bir dönüşüm zamanı gelmiş olabilir.

İKİZLER BURCU - 14 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde zaman geçirmek, ailenizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ev alım-satım ya da taşınma süreçleriniz varsa bazı belirsizlikler olabilir. Parasal kayıplar da söz konusu olabileceği için temkinli hareket edin.

YENGEÇ BURCU - 14 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Kardeşleriniz ya da akrabalarınızla bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Büyütmemeye çalışın. Bir eğitime katılıp kendinizi bir konuda geliştirmek isteyebilirsiniz.

ASLAN BURCU -14 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminizde. Gelir-gider alanındaki dengeleri yeniden kurmanız gerekiyor, bazı harcamalarınız artabilir ve beklemediğiniz giderler söz konusu olabilir. Koşullarınızı gerçekçi olarak değerlendirin.

BAŞAK BURCU -14 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Kendinize yeni hedefler belirleyebilir, hayatınızı değiştirecek adımlar atabilirsiniz. Ancak gerçekçi olmalı, henüz önünüzü göremediğiniz konularda beklemede kalmalısınız.

TERAZİ BURCU - 14 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde biraz modunuz düşük olabilir. Hayattan beklentilerinizle ilgili yaşadığınız hayal kırıklıklarını düşünebilir ve bazı şeyleri fazla büyütebilirsiniz. Meditasyon gibi çalışmalar zihninizi rahatlatabilir.

AKREP BURCU - 14 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınızda hareketlilik söz konusu olabilir. Yeni ortamlara girebilir, etkinliklere katılabilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Bir arkadaşınızla ilgili hayal kırıklığı yaşamanız mümkün.

YAY BURCU - 14 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli işlerinizi bugüne koymamanızda fayda var, biraz zihniniz bulanık olabilir. İş çevrenizdeki kişilerle bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Olayları fazla büyütmemeye çalışın. Gereksiz tartışmalar çıkabilir.

OĞLAK BURCU - 14 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ya da eğitim hayatınızla ilgili konulara odaklı olabilirsiniz. Önemli işlerinizi bugüne koymamanızda fayda var, biraz zihniniz bulanık olabilir. Parasal kayıplara karşı da dikkatli olun.

KOVA BURCU - 14 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarıyla ortak kazançlar, borç ve ödemeler, krediler gibi konularda kayıplar yaşamanız mümkün, dikkatli olun. İçsel olarak ise hayatınızın değişmeye başladığını hissediyor olabilirsiniz.

BALIK BURCU -14 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Beklentiye girdiğiniz konuları tekrar ele alıp gerçekçi olarak bakmanızda fayda var. Yalnızsanız yeni tanıştığınız bir kişiyle ilgili olarak sezgilerinizi dinlemeye çalışın.

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