11 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 11 Ekim 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Ekim pazartesi günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



11 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 11 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftanın ilk gününde özellikle yurt dışı işleriniz ve bağlantılarınızla ilgili bir gündeminiz olabilir. Kariyeriniz için verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilirsiniz. Ancak yeterli çalışmadığınız yerlerden sınavlar gelebilir.

BOĞA BURCU - 11 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken başkalarıyla ortak kaynaklarınız veya ortaklıklarınızla ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Şanslı bir süreçtesiniz, para akışınız artabilir. Yeni gelir kaynakları doğabilir.

İlişkilerden yana şanslı olarak haftaya başlıyorsunuz. Var olan ilişkiler güçlenebilir. Hayatınızda önemli rolü olan ya da yeni tanışacağınız kişilerle bağlantılı olaylar karşınıza çıkabilir.

Yoğun bir iş gündemi ile haftaya başlıyorsunuz. İşte veya evde yapmanız gereken birikmiş işleri halletmeniz gerekebilir. Sağlığınıza dikkat edin. Akşam saatlerinde ilişkiler gündeme geliyor.

Haftaya başlarken gündeminizde aşk var. İlişkinizde son dönemdeki sorunlar çözülebilir. İlişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz. Akşam saatlerinde beklenmedik işlerle ilgilenmeniz gerekebilir.

BAŞAK BURCU - 11 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Taşınma ya da emlak alım-satım konuları bir süredir gündeminizdeyse ilerleyebilirsiniz. Ancak araştırmalarınızı iyi yaptığınızdan emin olun.

Almak istediğiniz bir eğitim varsa karşınıza uygun fırsatlar çıkabilir, değerlendirebilirsiniz. Taşınma ya da emlak alım-satım konuları bir süredir gündeminizdeyse ilerleyebilirsiniz.

Haftanın ilk gününde parasal konular gündeminizde olabilir. Fazla harcama yapma dürtüsüne karşı dikkatli olun, ipin ucu kaçabilir. Akşam saatlerinde yakın çevreniz ya da kardeşlerinizle bir araya gelebilirsiniz.

Akşam saatlerine dek Ay sizin burcunuzda seyahatine devam ediyor olacak. Geleceğe dönük planlarınıza son şeklini vermek için günü değerlendirin. Ardından parasal konular gündeminize geliyor.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akşam saatlerinden itibaren Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Motivasyonunuz artacak, enerjiniz yükselecek. Hedefleriniz, amaçlarınız doğrultusunda yeni planlar yapabilirsiniz. Aklınıza parlak fikirler gelebilir.

KOVA BURCU 11 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün boyu sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz, akşam saatlerinde ise biraz kendinizle kalmak isteyeceksiniz. Yaşamınızı gözden geçirmek, kişisel gelişim çalışmaları yapmak için ideal bir süreç.

Haftanın ilk gününde kariyerinizle ilgili bazı olumsuz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Duygusal bir karar almadan, bu süreci sakin kalarak yönetmenizde fayda var. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla bir araya gelerek biraz kafanızı dağıtabilirsiniz.

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