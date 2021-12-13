14 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 14 Aralık 2021 salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 14 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 14 Aralık salı günlük burç yorumları...

14 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 14 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün parasal konulara odaklı bir gündeminiz var. Kendinizi güvenceye alma ihtiyacınız yoğun olacak. Mevcut koşullarınızı değerlendirerek yeni bir bütçe planı yapabilir, bazı kısıtlamalara gidebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 14 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Bugün enerjiniz biraz daha yükselebilir, yeni plan ve projelerinize odaklanabilirsiniz. Yıl biterken geçtiğimiz yılı değerlendirmek için ideal bir zamandasınız.

Bugün biraz kendinizle kalmak isteyebilir, gündemden uzaklaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Akşam saatleri okumalar ya da kişisel gelişim çalışmaları için uygun. Yöneticiniz Merkür’den destek alıyorsunuz.

Bir etkinliğe ya da davete katılabilir, iş çevrenizdeki insanlarla bir araya gelebilir ve yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Fikir alışverişleri yapabilir, uzun vadede yararlanacağınız bilgiler edinebilirsiniz.

Kariyerinizi ya da iş yerindeki konumunuzu güçlendirecek adımlar atabilir, kendinizi daha fazla ortaya koymaya başlayabilirsiniz. İşinizle ilgili yeni bilgiler edinmek için bir eğitime katılmayı düşünebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 14 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, hukuksal süreçler veya seyahatlerle ilgili bir gündeminiz olabilir. Yeni başlangıçlar yapabilir, uluslararası bağlantılar kurabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür sizi destekliyor.

Ortak kazançlar, borçlar, krediler veya miras konularına odaklı bir gündeminiz olabilir. Zorlandığınız konularda yeni bir yapılandırma sürecine girebilirsiniz. Parasal kayıplar yaşamanız da mümkün.

Ayakları yere sağlam basan ve güven vadeden ilişkilere ihtiyaç duymaya başlıyorsunuz. Evliliğinizi ya da ortaklığınızı sorgulayabilirsiniz. Yalnızsanız yeni bir başlangıç yapmakla ilgili aceleci olmayın.

Bugün yoğun bir iş gündeminiz olabilir, yöneticiniz Jüpiter’in desteğiyle işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Organizasyon ve düzenleme işlerine ağırlık verebilirsiniz. Baş ve boğaz ağrılarına dikkat edin.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkinize odaklısınız. Size güven veren bir ilişkiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu anlamda var olan ilişkinizi sorgulayabilirsiniz. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye başlamak konusunda acele etmeyin.

KOVA BURCU 14 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ilgilenebilir, onlara karşı görev ve sorumluluklarınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Evle ilgili yatırımlar ya da harcamalar, evde yapılması gereken çeşitli işler gündeminize gelebilir.

Kardeşleriniz ya da akrabalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Çatışmalar, inatlaşmalar yaşanabilir. İçinize attığınız konular varsa su yüzüne çıkabilir. Öfke kontrolüne dikkat ederek iletişim kurmaya özen gösterin.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER