14 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 14 Ekim 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 14 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 14 Ekim perşembe günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



14 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 14 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Arkadaşlarınızla veya üye olduğunuz sosyal gruplarla ilişkilerinizde bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Öfkeyle hareket etmemeye, sakin kalmaya dikkat edin. Soğukkanlılığınızı koruyun.

BOĞA BURCU - 14 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Var olan koşullarınıza daha gerçekçi bakabilirsiniz. Kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacak adımlar atabilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.

Yurt dışında bağlantıda olduğunuz kişilerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ticaret ya da eğitim konularında dikkatli olun. Gerçekçi adımlar attığınız takdirde yöneticiniz Merkür sizi destekliyor.

Başkalarıyla ortak kaynaklarınız veya ortaklıklarınızla ilgili konularda bazı krizler ya da anlaşmazlıklar çıkabilir. Adımlarınızı sağlam atmalısınız. Kararlarınızda duygusal davranmamaya dikkat edin.

Partnerinizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Evlilikle ilgili konular gündeme gelebilir. Fazla beklentiye girdiğiniz konularda sizi hayal kırıklıkları bekliyor olabilir. İletişim dilinize dikkat edin.

BAŞAK BURCU - 14 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir iş gündeminiz olabilir, gereğinden fazla sorumluluk almış olabilirsiniz. Stresin sağlığınızı etkilememesine dikkat edin. Vakti gelen kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.

İkili ilişkilerinize daha rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Kendi ilgi alanlarınıza, hobilerinize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Yöneticiniz Venüs yaratıcılıkla ilgili konularda sizi destekliyor.

Aile içi ilişkilerinizde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Sağlıklı bir iletişim kurmaya çalışın, abartılı tepkiler vermeyin, öfkeyle hareket etmeyin. Sağduyulu davranmanız durumunda sorunlar çözülebilir.

Kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeme gelebilir. Bir süredir hayatınızda olan insanlara ise daha gerçekçi yaklaşabilirsiniz. Fazla iyimserlikle beklentilerinizi abartmayın.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminize gelebilir. Bütçenizi veya yatırımlarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken bu süreçte bir finans uzmanından danışmanlık almayı düşünebilirsiniz.

KOVA BURCU 14 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Yaşamınızı gözden geçirip yeni kararlar almanız için uygun günler. Kendinizi daha enerjik ve güçlü hissedebilirsiniz. Ancak gerçekçi olmalısınız.

Bilinçaltınızın şifalanmasına açık olduğunuz bugünler spiritüel çalışmalar için çok uygun. Rüyalarınızda gelebilecek mesajlara dikkat edin. Eğer psikolojik sıkıntılar yaşıyorsanız bir terapi almayı düşünebilirsiniz.

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