15 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 15 Aralık 2021 çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Aralık çarşamba günlük burç yorumları...

15 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 15 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Parasal konulara odaklı bir gündeminiz var. Beklemediğiniz harcamalar yapmanız gerekebilir. Mevcut koşullarınızı değerlendirerek yeni bir bütçe planı yapabilir, bazı kısıtlamalara gidebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 15 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ediyor. Geleceğe dönük yeni plan ve projeler geliştirebilirsiniz. Dış görünümünüzde değişiklik yapmak istiyorsanız bugünü ve yarını değerlendirebilirsiniz.

Kendinizle kalmak isteyebilir, geçtiğimiz yılı değerlendirerek yeni yıla dair kararlar alabilirsiniz. Farkındalıklarınız yüksek. Özellikle akşam saatleri okumalar ve kişisel gelişim çalışmaları için uygun.

Sosyal ortamlara girebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. İlişkilere daha farklı bir gözle bakmaya başlıyorsunuz. Size iyi gelmeyen, güven vermeyen insanlarla ilişkinizi bitirebilirsiniz.

Kariyerinizle ilgili yeni adımlar atabilir, beklenmedik fırsatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunları değerlendirin ancak bazı konularda başarıya ulaşmak için zaman gerektiğini aklınızda bulundurun.

BAŞAK BURCU - 15 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz gündeminizden uzaklaşmak isteyebilir, geçtiğimiz yılı tüm detaylarıyla değerlendirebilirsiniz. Bazı hayal kırıklıklarınızın olması mümkün. Ancak çok da karamsarlığa kapılmamaya çalışın.

Ortak kazançlar, borçlar, krediler gibi konulara odaklı bir gündeminiz olabilir. Borçlarınızla ilgili yeni bir yapılandırma sürecine girmek için ummadığınız bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Evliliğiniz, uzun süreli ilişkiniz ya da varsa iş ortaklıklarınızla ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Güvende hissedeceğiniz ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz, ilişkiler bu anlamda sınavdan geçiyor.

Organizasyon ve düzenleme işleriyle, günlük rutinlerinizle ilgilenebilirsiniz. Uzun bir yapılacak işler listeniz olabilir. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Stres kaynaklı rahatsızlıklara karşı dikkatli olun.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişki konularına odaklısınız. Varsa çocuklarınızla ilgili bir gündeminiz de olabilir. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye başlamak konusunda acele etmeyin. Bugün hobilerinizle ilgilenmek size iyi gelecektir.

KOVA BURCU 15 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ilgilenebilir, evle ilgili görev ve sorumluluklarınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Evle ilgili yatırımlar ya da harcamalar, yapılması gereken tadilat gibi çeşitli işler gündeminize gelebilir.

Almak istediğiniz bir eğitim varsa gündeme gelebilir. Yıl biterken yeni yılda kendinize yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için araştırmalara başlamanızda fayda var. Kısa bir seyahate çıkabilirsiniz.

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