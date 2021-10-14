15 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 15 Ekim 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Ekim cuma günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftanın son iş gününde işinizle ilgili etkinliklere katılabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirerek yorgunluk atabilirsiniz. Hafta sonuna iyi bir modda giriyorsunuz.

BOĞA BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geliriniz artabilir, beklemediğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. İyi değerlendirmeye çalışın. Bu süreçte üst düzey kişilerden destek görebilirsiniz.

Yurt dışı bağlantılı işlerinizde şanslı bir sürece giriyorsunuz. Ticaret yapıyorsanız gelir artışı yaşayabilirsiniz. Seyahat etmeyi planlıyorsanız çok uygun koşullarda bir fırsat yakalayabilirsiniz, değerlendirin.

Ortaklıklarınız ya da ortak gelir kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Eşiniz ya da babanız için de şanslı bir süreç, gelir artışı olabilir. Hayatınızda her şeyin yoluna girmeye başladığını hissedebilirsiniz.

Hafta sonuna girerken partnerinizle birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Biraz eğlenmeye çok ihtiyacınız var. İlişkinizle ilgili daha pozitif olabilirsiniz. Yöneticiniz Güneş’in Jüpiter’le olumlu etkileşimi size şans getiriyor.

BAŞAK BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir iş gündemiyle haftayı kapatırken yapılacak işler listenizi hafifletmenin mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Çalışarak mutlu olan biri olarak dinlenmeyi çoğu zaman ihmal ediyorsunuz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Aklınızı aşkın ve ilişkinizin meşgul ettiği bugünlerde beklediğiniz güzel gelişmeleri yakalayabilirsiniz. Sorunlu ilişkilerse kritik bir süreçte. Partnerinizi anlamaya ve dinlemeye en çok dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz.

Taşınma düşünceniz ya da emlak-alım satım planlarınız varsa şanslı bir süreçtesiniz. Yatırımlarınız güzel kazançlar getirebilir. Erkek otorite figürlerinden maddi manevi destek görebilirsiniz.

Kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğitim ya da seyahat konularında güzel gelişmeler olabilir. Yöneticiniz Jüpiter’in Güneş’le olumlu etkileşimi size şans getiriyor.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal açıdan şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Yatırım, birikim, harcama konularında daha rahat bir akış olabilir. Bir süredir planladığınız konularda atmak istediğiniz adımları atabilirsiniz.

KOVA BURCU 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdakini seyahatine devam ediyor. Yaşamınızla ilgili yeni kararlar almak, hedefler belirlemek için ideal bir gündesiniz. Kendinizi daha enerjik, mutlu ve güçlü hissediyorsunuz.

Kişisel gelişimle ilgilenmek ya da spiritüel çalışmalar yapmak için çok uygun bir gün. Gelecekle ilgili hayallerinize, beklentilerinize yoğunlaşıp bunlar üzerinde çalışabilirsiniz. Mesaj içeren rüyalar gelebilir.

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