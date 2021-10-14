15 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? 15 Ekim 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den geliyor. İşte tüm burçlar için 15 Ekim 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 15 Ekim 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Ekim cuma günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
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15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son iş gününde işinizle ilgili etkinliklere katılabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirerek yorgunluk atabilirsiniz. Hafta sonuna iyi bir modda giriyorsunuz.
BOĞA BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geliriniz artabilir, beklemediğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. İyi değerlendirmeye çalışın. Bu süreçte üst düzey kişilerden destek görebilirsiniz.
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İKİZLER BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işlerinizde şanslı bir sürece giriyorsunuz. Ticaret yapıyorsanız gelir artışı yaşayabilirsiniz. Seyahat etmeyi planlıyorsanız çok uygun koşullarda bir fırsat yakalayabilirsiniz, değerlendirin.
YENGEÇ BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklıklarınız ya da ortak gelir kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Eşiniz ya da babanız için de şanslı bir süreç, gelir artışı olabilir. Hayatınızda her şeyin yoluna girmeye başladığını hissedebilirsiniz.
ASLAN BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna girerken partnerinizle birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Biraz eğlenmeye çok ihtiyacınız var. İlişkinizle ilgili daha pozitif olabilirsiniz. Yöneticiniz Güneş’in Jüpiter’le olumlu etkileşimi size şans getiriyor.
BAŞAK BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yoğun bir iş gündemiyle haftayı kapatırken yapılacak işler listenizi hafifletmenin mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Çalışarak mutlu olan biri olarak dinlenmeyi çoğu zaman ihmal ediyorsunuz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.
TERAZİ BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aklınızı aşkın ve ilişkinizin meşgul ettiği bugünlerde beklediğiniz güzel gelişmeleri yakalayabilirsiniz. Sorunlu ilişkilerse kritik bir süreçte. Partnerinizi anlamaya ve dinlemeye en çok dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz.
AKREP BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Taşınma düşünceniz ya da emlak-alım satım planlarınız varsa şanslı bir süreçtesiniz. Yatırımlarınız güzel kazançlar getirebilir. Erkek otorite figürlerinden maddi manevi destek görebilirsiniz.
YAY BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğitim ya da seyahat konularında güzel gelişmeler olabilir. Yöneticiniz Jüpiter’in Güneş’le olumlu etkileşimi size şans getiriyor.
OĞLAK BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal açıdan şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Yatırım, birikim, harcama konularında daha rahat bir akış olabilir. Bir süredir planladığınız konularda atmak istediğiniz adımları atabilirsiniz.
KOVA BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdakini seyahatine devam ediyor. Yaşamınızla ilgili yeni kararlar almak, hedefler belirlemek için ideal bir gündesiniz. Kendinizi daha enerjik, mutlu ve güçlü hissediyorsunuz.
BALIK BURCU - 15 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel gelişimle ilgilenmek ya da spiritüel çalışmalar yapmak için çok uygun bir gün. Gelecekle ilgili hayallerinize, beklentilerinize yoğunlaşıp bunlar üzerinde çalışabilirsiniz. Mesaj içeren rüyalar gelebilir.
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