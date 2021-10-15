16 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 16 Ekim 2021 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Ekim cumartesi günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



16 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 16 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Hafta sonuna girerken biraz dinlenmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Son dönemdeki iş yoğunluğunuz kendi içinize dönmenize engel olmuş olabilir. Biraz kendinizle kalmak size iyi gelebilir.

BOĞA BURCU - 16 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz ve yakın arkadaşlarınızla bir araya gelerek keyifli vakit geçirebilirsiniz. Dargınlıklar sona erebilir. İkili ilişkiler açısından da gökyüzünde güzel enerjiler var.

Kariyerinizi ilgilendiren olumlu gelişmeler yaşayabilir, güzel haberler alabilirsiniz. Geliriniz artabilir, beklemediğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. İyi değerlendirmeye çalışın.

Yurt dışı bağlantılı işlerinizde şanslı bir sürece giriyorsunuz. Ticaret yapıyorsanız gelir artışı yaşayabilirsiniz. Seyahat etmeyi planlıyorsanız çok uygun koşullarda bir fırsat yakalayabilirsiniz.

Ortaklıklarınız ya da ortak gelir kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Yaşadığınız krizleri akıllıca yönetebilirsiniz. Hayatınızda her şeyin yoluna girmeye başladığını hissedebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 16 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna girerken partnerinizle birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Biraz dinlenmeye çok ihtiyacınız var. İlişkinizle ilgili daha pozitif olabilirsiniz, sorunların çözülmeye başladığını hissediyorsunuz.

Hafta sonuna girerken günlük rutinlerinizi, düzeninizi rahatlatacak değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Evinizi ya da çalışma ortamınızı düzenleyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.

Gündeminizi aşk ve ilişkiniz meşgul ediyor. Beklediğiniz güzel gelişmeler olabilir, ilişkiniz şifalanabilir. Sizin de çabanız gerektiğini unutmayın ve sadece karşı taraftan adım atmasını beklemeyin.

Taşınma düşünceniz ya da emlak-alım satım planlarınız varsa şanslı bir süreçtesiniz. Ailenizi ilgilendiren birçok konuda rahat bir akış var. Hafta sonunu ailenizle birlikte vakit geçirerek değerlendirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Dargınlıklar varsa sorunlar geride bırakılabilir, mesafeler kapanabilir. Kısa bir seyahate çıkmayı planlayabilirsiniz.

KOVA BURCU 16 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizde mali konular var; parasal açıdan şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Yatırım, birikim, harcama konularında daha rahat bir akış olabilir. İkili ilişkiler açısından da güzel bir gün.

Ay bugün sizin burcunuzda seyahat etmeye başladı. Yaşamınızla ilgili yeni kararlar almak, kendinize hedefler belirlemek için bu hafta sonunu değerlendirin. Kendinizi daha enerjik, mutlu ve iyi hissediyorsunuz.

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