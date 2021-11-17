18 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi sonrası astrolojiye ilgi daha da arttı. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha yakından takip ediliyor. Peki, 18 Kasım 2021 perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Kasım perşembe günlük burç yorumları...

18 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 18 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kişisel gelişim konularında çalışmalar yapmak için harika bir gün. Kendinizi geliştirme yönünde yeni kararlar alabilirsiniz. İç sesinizin söyledikleri doğrultusunda harekete geçin. Parasal konularda da şanslısınız.

BOĞA BURCU - 18 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Yeni başlangıçların eşiğindesiniz. Günün enerjilerini kişisel gelişim ya da spiritüel çalışmalarla ilgilenerek değerlendirin. Yöneticiniz Venüs de sizi destekliyor. Sezgileriniz açık.

Yöneticiniz Merkür ile Neptün arasında destekleyici bir etkileşim var. Meditasyon yapmak, niyetlerinizi yazmak için harika bir gün. Bir dönüşümün eşiğindeyken sizi hayallerinize ulaştıracak kararlar alabilirsiniz.

Bugün duygusal anlamda rahat bir nefes alacaksınız. Günün enerjileri olumlu, sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelin. Onlardan alacağınız ilhamla sizi hayallerinize ulaştıracak kararlar alabilirsiniz.

İşinizle ilgili rahat bir akışa geçebilirsiniz. Mantığınızla sezgilerinizi dengeli kullanarak kararlar alabilirsiniz. İş arkadaşlarınıza ve ekibinize karşı da daha anlayışlı olacağınız bir gün. Aranızda gerginlikler varsa çözülebilir.

BAŞAK BURCU - 18 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Neptün arasında destekleyici bir etkileşim var. Biraz bulunduğunuz yerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. İşlerinizi uzaktan yürütebileceğiniz bir düzen kurabilirsiniz. Mekan değişikliği size iyi gelebilir.

Bugün iç dünyanıza dönebilir, kişisel gelişim konularıyla ya da spiritüel çalışmalarla ilgilenebilirsiniz. Sizi hayallerinize ulaştıracak kararlar alabilirsiniz. Yöneticiniz Venüs de sizi destekliyor.

Bugün ilişkinizi şifalandıracak gökyüzü enerjileri var. Son günlerde gerginlikler yaşadıysanız sona erebilir. Bitiş aşamasındaysanız bir şans daha verebilirsiniz. İlişkiniz yoksa sürpriz şekilde biriyle tanışabilirsiniz.

Hem fiziksel hem ruhsal anlamda kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün. Bu olumlu enerjiyi yarım kalan işlerinizi tamamlamak, ilham aldığınız konularda harekete geçmek için kullanabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizi şifalandıracak gökyüzü enerjileri var. Son günlerde gerginlikler yaşadıysanız aranızdaki tatsızlık sona erebilir. Hobilerinizle ilgilenmek, yaratıcı çalışmalar yapmak için de güzel bir gün.

KOVA BURCU 18 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son dönemde aile içinde yaşanan gerginlikler varsa tatlıya bağlanabilir. Küsler barışabilir, bağlar güçlenebilir. Ayrıca aile dizimi gibi çalışmalara katılmak için de harika bir gün, aklınızda olsun.

Yöneticiniz Neptün ile Merkür arasında olumlu etkileşim var. Yakın arkadaşlarınızla birlikte güzel bir geçirebilir, kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. İlham kanallarınız açık, aklınıza gelen yeni fikirleri mutlaka yazın.

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