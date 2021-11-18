19 Kasım 2021 Günlük Burç Yorumları: Boğa burcunda Ay Tutulması neler getiriyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi sonrası astrolojiye ilgi daha da arttı. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha yakından takip ediliyor. Peki, 19 Kasım 2021 cuma günü Ay tutulmasının etkisiyle hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 19 Kasım Ay tutulması etkilerini kaleme aldı. İşte 19 Kasım Boğa burcunda ay tutulması, burçlara etkisi ve 19 Kasım 2021 günlük burç yorumları...

19 KASIM BOĞA BURCUNDA AY TUTULMASI VE BURÇLARA ETKİLERİ

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KOÇ BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ay tutulması para evinizde gerçekleşiyor. Yoğun şekilde maddi güvenlik ihtiyacı duyabilir, bütçenizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Doğru adımlar atarsanız yatırımlarınız size şans ve para getirebilir.

BOĞA BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizin burcunuzda Ay tutulması gerçekleşiyor. Ayrıca yöneticiniz Venüs’ün Uranüs’le olumlu bir etkileşimi var. Bu enerjiler sizi hayatınızla ilgili yeni kararlar alma noktasında destekliyor. Ani aydınlanmalar yaşayabilirsiniz.

Bugün Ay tutulması sizi yoğun şekilde etkileyecek ve yeni farkındalıkların kapılarını açacak. Bazı defterler kapanabilir, bitişler yaşanabilir. Rüyalarınıza dikkat edin, bilinçaltınızdan mesajlar alabilirsiniz.

Ay tutulması sizi sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla ilgili konularda etkiliyor. Yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kalıcı dostluklara ihtiyacınız var, bazı kişilerle yol ayrımına gelebilirsiniz. Hayatınıza beklemediğiniz anda yeni insanlar da girebilir.

Kariyerinizde bazı sonlanmalar yaşanabilir; işinizden ayrılmayı ve yeni bir başlangıç yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak kendinizi güvende hissetme isteğiniz baskın olacak. Ekonomik durumunuzu da göz önünde bulundurun.

BAŞAK BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, ticaret, yüksek öğrenim konuları ya da seyahatler gündeminizde olabilir. Bu konularla ilgili bazı sonlanmalar yaşanabilir. Diğer yandan beklemediğiniz bir yerden gelir elde edebilirsiniz.

Tam bir dönüşümün eşiğindesiniz, yapmanız gereken tek şey kendi içsel kaynaklarınıza güvenmek. Yöneticiniz Venüs, Uranüs’le olumlu etkileşim yaparak sizi destekliyor. Ani aydınlanmalar yaşayabilirsiniz.

Ay tutulması etkilerini evlilik ve ortaklık evinizden alıyorsunuz. Bazı bitişler yaşanabilir. Size güven vermeyen bir ilişkiden çıkabilirsiniz. Ancak şüphe ya da intikamla hareket etmeyin. İlişkiniz yoksa yaşamınıza aniden birisi girebilir.

Ay tutulması etkilerini sağlık evinizden alıyorsunuz. Sağlığınızı gözden geçirmeniz, size iyi gelmeyen her şeyle vedalaşmanız için en uygun zaman. Günlük hayatınızı da yeniden yapılandırabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Ay tutulması etkilerini aşk evinizden alacaksınız. Hem bitişler, hem de ani başlangıçlar olabilir. Size güven vermeyen bir ilişkiyi bitirebilirsiniz. Ancak negatif duygularla harekete geçmemeye dikkat edin, iç sesinizi dinleyin.

KOVA BURCU 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay tutulması etkilerini yaşadığınız yer, ev ya da aile konularında alıyorsunuz. Ayrıca yöneticiniz Uranüs’ün de Venüs ile olumlu etkileşimi var. Bu konularda bir dönüşüm yaşayabilir, hayatınızı değiştirecek kararlar verebilirsiniz.

Bugün Ay tutulması etkilerini yakın çevre ilişkilerinizde hissedeceksiniz. İlişkilerinizde güven ihtiyacınız artıyor. Bazı bitişler yaşanabilir. Beklemediğiniz bir anda hayatınıza yeni insanlar da girebilir.

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