19 Kasım 2021 Günlük Burç Yorumları: Boğa burcunda Ay Tutulması neler getiriyor?
Haftanın beşinci gününde 580 yıl sonra en uzun sürecek Ay tutulması ile karşı karşıyayız. Peki, ay tutulması burçlara neler getiriyor? Burçlar üzerinde etkileri nasıl olacak? 19 Kasım 2021 günlük burç yorumları neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü, 19 Kasım 2021 Ay tutulmasının etkisini anlattı....
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi sonrası astrolojiye ilgi daha da arttı. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha yakından takip ediliyor. Peki, 19 Kasım 2021 cuma günü Ay tutulmasının etkisiyle hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 19 Kasım Ay tutulması etkilerini kaleme aldı. İşte 19 Kasım Boğa burcunda ay tutulması, burçlara etkisi ve 19 Kasım 2021 günlük burç yorumları...
- Kasım ayı aylık burç yorumları
- Haftalık burç yorumları (15 Kasım - 21 Kasım 2021):
- En sadık burçlar hangileri?
19 KASIM BOĞA BURCUNDA AY TUTULMASI VE BURÇLARA ETKİLERİ
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay tutulması para evinizde gerçekleşiyor. Yoğun şekilde maddi güvenlik ihtiyacı duyabilir, bütçenizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Doğru adımlar atarsanız yatırımlarınız size şans ve para getirebilir.
BOĞA BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sizin burcunuzda Ay tutulması gerçekleşiyor. Ayrıca yöneticiniz Venüs’ün Uranüs’le olumlu bir etkileşimi var. Bu enerjiler sizi hayatınızla ilgili yeni kararlar alma noktasında destekliyor. Ani aydınlanmalar yaşayabilirsiniz.
- Hande Kazanova 2021'in İkinci Yarısını Yorumladı: Hangi Burcu Neler Bekliyor?
- Dinçer Güner yorumladı: Astroloji 2021'in ikinci yarısı için neler söylüyor?
- Filiz Özkol 2021'in ikinci yarısında burçları değerlendirdi: Gerçek aşk burçlarımızın uyumunda gizli
İKİZLER BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün Ay tutulması sizi yoğun şekilde etkileyecek ve yeni farkındalıkların kapılarını açacak. Bazı defterler kapanabilir, bitişler yaşanabilir. Rüyalarınıza dikkat edin, bilinçaltınızdan mesajlar alabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay tutulması sizi sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla ilgili konularda etkiliyor. Yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kalıcı dostluklara ihtiyacınız var, bazı kişilerle yol ayrımına gelebilirsiniz. Hayatınıza beklemediğiniz anda yeni insanlar da girebilir.
ASLAN BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde bazı sonlanmalar yaşanabilir; işinizden ayrılmayı ve yeni bir başlangıç yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak kendinizi güvende hissetme isteğiniz baskın olacak. Ekonomik durumunuzu da göz önünde bulundurun.
BAŞAK BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işler, ticaret, yüksek öğrenim konuları ya da seyahatler gündeminizde olabilir. Bu konularla ilgili bazı sonlanmalar yaşanabilir. Diğer yandan beklemediğiniz bir yerden gelir elde edebilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tam bir dönüşümün eşiğindesiniz, yapmanız gereken tek şey kendi içsel kaynaklarınıza güvenmek. Yöneticiniz Venüs, Uranüs’le olumlu etkileşim yaparak sizi destekliyor. Ani aydınlanmalar yaşayabilirsiniz.
AKREP BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay tutulması etkilerini evlilik ve ortaklık evinizden alıyorsunuz. Bazı bitişler yaşanabilir. Size güven vermeyen bir ilişkiden çıkabilirsiniz. Ancak şüphe ya da intikamla hareket etmeyin. İlişkiniz yoksa yaşamınıza aniden birisi girebilir.
YAY BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay tutulması etkilerini sağlık evinizden alıyorsunuz. Sağlığınızı gözden geçirmeniz, size iyi gelmeyen her şeyle vedalaşmanız için en uygun zaman. Günlük hayatınızı da yeniden yapılandırabilirsiniz.
OĞLAK BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün Ay tutulması etkilerini aşk evinizden alacaksınız. Hem bitişler, hem de ani başlangıçlar olabilir. Size güven vermeyen bir ilişkiyi bitirebilirsiniz. Ancak negatif duygularla harekete geçmemeye dikkat edin, iç sesinizi dinleyin.
KOVA BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay tutulması etkilerini yaşadığınız yer, ev ya da aile konularında alıyorsunuz. Ayrıca yöneticiniz Uranüs’ün de Venüs ile olumlu etkileşimi var. Bu konularda bir dönüşüm yaşayabilir, hayatınızı değiştirecek kararlar verebilirsiniz.
BALIK BURCU - 19 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün Ay tutulması etkilerini yakın çevre ilişkilerinizde hissedeceksiniz. İlişkilerinizde güven ihtiyacınız artıyor. Bazı bitişler yaşanabilir. Beklemediğiniz bir anda hayatınıza yeni insanlar da girebilir.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz