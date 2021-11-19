20 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftasonu astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Cumartesi günü burçlara neler getiriyor? 20 Kasım 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 20 Kasım 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları..
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi sonrası astrolojiye ilgi daha da arttı. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha yakından takip ediliyor. Peki, 20 Kasım 2021 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Kasım cumartesi günlük burç yorumları...
- Kasım ayı aylık burç yorumları
- Haftalık burç yorumları (15 Kasım - 21 Kasım 2021):
- En sadık burçlar hangileri?
- 19 Kasım ay tutulması ve burçlar: Nasıl etkileyecek?
20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna başlarken yakın çevrenizdeki kişilerle, akraba ya da kardeşlerinizle bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Tutulma sonrası gökyüzü bugün rahatlıyor. Uzun sohbetler için harika bir gün.
BOĞA BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay’ın burcunuzdan çıkması ile birlikte son dönemde maddi konularda yaşadığınız sıkıntıları sakin bir gözle yeniden değerlendirebilirsiniz. Aldığınız yeni kararları uygulamaya koyabilirsiniz.
- Hande Kazanova 2021'in İkinci Yarısını Yorumladı: Hangi Burcu Neler Bekliyor?
- Dinçer Güner yorumladı: Astroloji 2021'in ikinci yarısı için neler söylüyor?
- Filiz Özkol 2021'in ikinci yarısında burçları değerlendirdi: Gerçek aşk burçlarımızın uyumunda gizli
İKİZLER BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Ay tutulması sonrası hayatınızla ilgili yeni kararlar almış olabilirsiniz. Kendinize yeni hedefler belirleyip ilerleme zamanı. İşe bir plan program yaparak başlayın.
YENGEÇ BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tutulma etkilerini halen bilinçaltı düzeyde alıyorsunuz. Yoğun rüyalar, duygusal iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Bugün biraz insanlardan uzaklaşmak, kendinizle kalmak ve dinlenmek isteyebilirsiniz.
ASLAN BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna başlarken sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Biraz rahatlamaya ihtiyacınız var. Tutulma sonrası gökyüzü de bugün rahatlıyor.
BAŞAK BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tutulma sonrasında kariyerinizle ilgili sonlanmalar ya da yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Bulunduğunuz noktayı yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ekonomik şartları da göz önünde bulundurun.
TERAZİ BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna başlarken biraz gündeminizden uzaklaşmak size iyi gelecek. Bozulan dengenizi toparlamak için ortamınızdan uzaklaşın. Seyahat planı yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız uzun bir yürüyüş için harika bir gün.
AKREP BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tam bir dönüşümün eşiğindesiniz, yapmanız gereken tek şey kendi içsel kaynaklarınıza güvenmek. Tutulma sürecinde yaşadığınız aydınlanmaları iyi kullanın, geçmişi geride bırakıp ilerleyin.
YAY BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay tutulması sonrasında evlilik ya da ortaklık konularında bazı hayat değişimleri yaşayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiniz varsa, artık ayaklarınız yere daha sağlam basıyor. Daha gerçekçi bakıyorsunuz.
OĞLAK BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlığınıza daha fazla önem vermeniz gereken bir süreç. Bir süredir yaşadığınız eklem ağrıları ya da dişlerinizle ilgili sorunlar varsa ihmal etmeden kontrollerinizi yaptırın. Günlük rutinlerinizi de yenileyebilirsiniz.
KOVA BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna başlarken partnerinizle keyifli zaman geçirebilir, son günlerin gerginliğini üzerinizden atabilirsiniz. Tutulma sonrası gökyüzü bugün rahatlıyor. Uzun sohbetler için harika bir gün.
BALIK BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünü ailenizle zaman geçirmeye ayırabilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz aile büyükleri ya da akrabalarınızı arayabilirsiniz. Kendinizi biraz daha iyi ve sakin hissetmeye başlıyorsunuz.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz