20 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi sonrası astrolojiye ilgi daha da arttı. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha yakından takip ediliyor. Peki, 20 Kasım 2021 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Kasım cumartesi günlük burç yorumları...

20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Hafta sonuna başlarken yakın çevrenizdeki kişilerle, akraba ya da kardeşlerinizle bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Tutulma sonrası gökyüzü bugün rahatlıyor. Uzun sohbetler için harika bir gün.

BOĞA BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay’ın burcunuzdan çıkması ile birlikte son dönemde maddi konularda yaşadığınız sıkıntıları sakin bir gözle yeniden değerlendirebilirsiniz. Aldığınız yeni kararları uygulamaya koyabilirsiniz.

Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Ay tutulması sonrası hayatınızla ilgili yeni kararlar almış olabilirsiniz. Kendinize yeni hedefler belirleyip ilerleme zamanı. İşe bir plan program yaparak başlayın.

Tutulma etkilerini halen bilinçaltı düzeyde alıyorsunuz. Yoğun rüyalar, duygusal iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Bugün biraz insanlardan uzaklaşmak, kendinizle kalmak ve dinlenmek isteyebilirsiniz.

Hafta sonuna başlarken sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Biraz rahatlamaya ihtiyacınız var. Tutulma sonrası gökyüzü de bugün rahatlıyor.

BAŞAK BURCU - 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutulma sonrasında kariyerinizle ilgili sonlanmalar ya da yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Bulunduğunuz noktayı yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ekonomik şartları da göz önünde bulundurun.

Hafta sonuna başlarken biraz gündeminizden uzaklaşmak size iyi gelecek. Bozulan dengenizi toparlamak için ortamınızdan uzaklaşın. Seyahat planı yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız uzun bir yürüyüş için harika bir gün.

Tam bir dönüşümün eşiğindesiniz, yapmanız gereken tek şey kendi içsel kaynaklarınıza güvenmek. Tutulma sürecinde yaşadığınız aydınlanmaları iyi kullanın, geçmişi geride bırakıp ilerleyin.

Ay tutulması sonrasında evlilik ya da ortaklık konularında bazı hayat değişimleri yaşayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiniz varsa, artık ayaklarınız yere daha sağlam basıyor. Daha gerçekçi bakıyorsunuz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınıza daha fazla önem vermeniz gereken bir süreç. Bir süredir yaşadığınız eklem ağrıları ya da dişlerinizle ilgili sorunlar varsa ihmal etmeden kontrollerinizi yaptırın. Günlük rutinlerinizi de yenileyebilirsiniz.

KOVA BURCU 20 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken partnerinizle keyifli zaman geçirebilir, son günlerin gerginliğini üzerinizden atabilirsiniz. Tutulma sonrası gökyüzü bugün rahatlıyor. Uzun sohbetler için harika bir gün.

Bugünü ailenizle zaman geçirmeye ayırabilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz aile büyükleri ya da akrabalarınızı arayabilirsiniz. Kendinizi biraz daha iyi ve sakin hissetmeye başlıyorsunuz.

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