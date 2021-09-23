24 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 24 Eylül 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 24 Eylül cuma günlük burç yorumları...



24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Parasal konular gündeminize geliyor. Harcama isteğiniz artabilir, özellikle keyif veren yeme-içme gibi ya da kişisel bakım konularında harcamalar yapabilirsiniz. Saç ya da cilt bakımı için ideal günler.

BOĞA BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Motivasyonunuz ve enerjiniz yüksek. Ancak ikili ilişkiler açısından riskli günler devam ediyor. Odağınızı kendi amaç ve hedeflerinize yöneltmenizde fayda var.

Keyifsiz olduğunuz günlerdesiniz, hafta sonu dinlenmeyi planlayabilirsiniz. Fazla sosyal hayat ve işteki yoğunluk sizi biraz yormuş olabilir. Cuma akşamı kendinizle kalmak ve öz bakım ritüelleri sizi rahatlatabilir.

Sosyal yaşam ve arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili olarak duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Olayları kişisel alırsanız dengeleriniz biraz sarsılabilir. Günü size keyif veren şeylere ayırarak daha iyi hissedebilirsiniz.

İş çevrenizdeki kişilerle ya da ekip arkadaşlarınızla, çalışanlarınızla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir, bilmediğiniz bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz. Öfke yönetimini iyi yapmanız gereken bir gün.

BAŞAK BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uluslararası işler ya da seyahat olasılıkları gündeme gelebilir. Yeniliklere ve hayatın getirdiği sürprizlere açık olun, kontrolcülüğü bırakın. Detaylara takılmazsanız büyük resim oldukça güzel gelişmeler vadediyor.

Yöneticiniz Venüs ile Uranüs arasındaki negatif açının etkileri bugün de devam ediyor. İkili ilişkilerde gerilimler söz konusu olabilir ve dengeleriniz sarsılabilir. Odağınızı keyif aldığınız şeylere yönlendirerek bu süreci atlatabilirsiniz.

İlişkinizle ilgili bazı gerçekleri aniden fark edebilirsiniz ve şüphelerinizin doğrulanabilir. Güçlü sezgileriniz sizi yanıltmıyor; ancak öfke, intikam gibi negatif duygulardan uzak durmanız sizin yararınıza.

Günlük hayatınızı kolaylaştıracak planlamalar yapabilirsiniz. Ajandanız biraz dolu, hafta sonu gelmeden yetiştirmeniz gereken işlere yoğunlaşacaksınız. Akşam saatlerini keyif yapmaya ayırabilirsiniz, yemeğe çıkmak iyi bir fikir olabilir.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkilerde beklenmedik gerilimli durumlar ortaya çıkabilir, dengeler sarsılabilir. Odak noktanızı değiştirerek sporla ya da hobilerinizle ilgilenmek, kişisel bakım yapmak haftayı daha sakin kapatmanıza yardımcı olabilir.

KOVA BURCU 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Uranüs ile Venüs arasındaki negatif açının etkileri bugün de sürüyor. Aile içinde gerilimli durumlar yaşanabilir. Konuşulmamış olan konular beklenmeyen bir anda gündeme gelebilir. Analitik zekanızla krizleri yönetebilirsiniz.

Hafta sonu yakın bir yere seyahat etmeyi planlayabilirsiniz. İlişkilerle ilgili ise gökyüzündeki zorlayıcı etkiler devam ediyor. Yaratıcılığınız yüksek olduğu için odağınızı bu yöne çevirebilirsiniz. Ya da size keyif verecek sanatsal aktivitelere katılabilirsiniz.

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