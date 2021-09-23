24 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
24 Eylül 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 24 Eylül 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 24 Eylül 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 24 Eylül cuma günlük burç yorumları...
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24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular gündeminize geliyor. Harcama isteğiniz artabilir, özellikle keyif veren yeme-içme gibi ya da kişisel bakım konularında harcamalar yapabilirsiniz. Saç ya da cilt bakımı için ideal günler.
BOĞA BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Motivasyonunuz ve enerjiniz yüksek. Ancak ikili ilişkiler açısından riskli günler devam ediyor. Odağınızı kendi amaç ve hedeflerinize yöneltmenizde fayda var.
İKİZLER BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Keyifsiz olduğunuz günlerdesiniz, hafta sonu dinlenmeyi planlayabilirsiniz. Fazla sosyal hayat ve işteki yoğunluk sizi biraz yormuş olabilir. Cuma akşamı kendinizle kalmak ve öz bakım ritüelleri sizi rahatlatabilir.
YENGEÇ BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal yaşam ve arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili olarak duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Olayları kişisel alırsanız dengeleriniz biraz sarsılabilir. Günü size keyif veren şeylere ayırarak daha iyi hissedebilirsiniz.
ASLAN BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş çevrenizdeki kişilerle ya da ekip arkadaşlarınızla, çalışanlarınızla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir, bilmediğiniz bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz. Öfke yönetimini iyi yapmanız gereken bir gün.
BAŞAK BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uluslararası işler ya da seyahat olasılıkları gündeme gelebilir. Yeniliklere ve hayatın getirdiği sürprizlere açık olun, kontrolcülüğü bırakın. Detaylara takılmazsanız büyük resim oldukça güzel gelişmeler vadediyor.
TERAZİ BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Venüs ile Uranüs arasındaki negatif açının etkileri bugün de devam ediyor. İkili ilişkilerde gerilimler söz konusu olabilir ve dengeleriniz sarsılabilir. Odağınızı keyif aldığınız şeylere yönlendirerek bu süreci atlatabilirsiniz.
AKREP BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizle ilgili bazı gerçekleri aniden fark edebilirsiniz ve şüphelerinizin doğrulanabilir. Güçlü sezgileriniz sizi yanıltmıyor; ancak öfke, intikam gibi negatif duygulardan uzak durmanız sizin yararınıza.
YAY BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük hayatınızı kolaylaştıracak planlamalar yapabilirsiniz. Ajandanız biraz dolu, hafta sonu gelmeden yetiştirmeniz gereken işlere yoğunlaşacaksınız. Akşam saatlerini keyif yapmaya ayırabilirsiniz, yemeğe çıkmak iyi bir fikir olabilir.
OĞLAK BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İkili ilişkilerde beklenmedik gerilimli durumlar ortaya çıkabilir, dengeler sarsılabilir. Odak noktanızı değiştirerek sporla ya da hobilerinizle ilgilenmek, kişisel bakım yapmak haftayı daha sakin kapatmanıza yardımcı olabilir.
KOVA BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Uranüs ile Venüs arasındaki negatif açının etkileri bugün de sürüyor. Aile içinde gerilimli durumlar yaşanabilir. Konuşulmamış olan konular beklenmeyen bir anda gündeme gelebilir. Analitik zekanızla krizleri yönetebilirsiniz.
BALIK BURCU - 24 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonu yakın bir yere seyahat etmeyi planlayabilirsiniz. İlişkilerle ilgili ise gökyüzündeki zorlayıcı etkiler devam ediyor. Yaratıcılığınız yüksek olduğu için odağınızı bu yöne çevirebilirsiniz. Ya da size keyif verecek sanatsal aktivitelere katılabilirsiniz.
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