24 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 24 Kasım 2021 çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 24 Kasım çarşamba günlük burç yorumları...

24 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 24 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ailenizle ilgili konulara daha pozitif bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Aranızda rahat bir iletişim akışı başlayabilir. Ancak kendi doğrularınızda ısrarcı olmamalısınız. Akşam saatleri romantik ve keyifli geçebilir.

BOĞA BURCU - 24 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlarla yaşadığınız sorunlar varsa çözülmeye başlayabilir, olaylara daha pozitif bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Bu sıralar yeni bir ilgi alanı edinebilir ya da bir konuda eğitim almak isteyebilirsiniz.

Yöneticiniz Merkür bugün Yay burcuna geçiş yapıyor ve sizi destekliyor. Gündeminizde parasal konular var, biraz fazlaca para harcayabilirsiniz ancak ekonomik koşullarınızı da dikkate alın.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine akşam saatlerine kadar devam edecek. Bu süreçte son günlerde aklınızı meşgul eden konuları sonuca bağlayabilirsiniz. Bazı kararlar vermeniz gerekebilir.

Akşam saatlerinde Ay’ın sizin burcunuza geçiş yapmasıyla birlikte enerjiniz ve motivasyonunuz da artıyor. Artık geçmişe takılmayıp, bugüne odaklanarak kendinize yeni hedefler koymak isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 24 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınız bugünlerde hızlanmış olabilir, ancak akşam saatlerinden itibaren biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Endişelerinizden sıyrılmak için, Yay burcuna geçen yöneticiniz Merkür’ün pozitif enerjisinden yararlanın.

İş hayatınızda son dönemde yaşadıklarınıza farklı bir gözle bakıp, yeni kararlar alabilirsiniz. Gelecekle ilgili daha iyimser ve kendinizden emin olabilirsiniz. İş başvuruları yapmak için ideal zaman.

Yurt dışı bağlantılı bir iş ya da seyahatle ilgili planlar yapabilirsiniz ya da bu tür fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmenizde fayda var. Akşam saatlerinde ani bir iş gündeminiz oluşabilir.

Bugün Merkür sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendinizi daha neşeli ve özgüvenli hissediyorsunuz. Aynı anda birçok konuyla ilgilenirken odaklanmakta zorlanabileceğiniz de bir süreç. İşlerinizde planlı programlı olmaya özen gösterin.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkiniz ya da evliliğinizle ilgili bazı konularla meşgulsünüz. Kendi doğrularınız ve bakış açınızla karşı taraf çatışıyor olabilir. Sorunları tatlılıkla çözmeniz mümkün, sadece biraz rahatlamaya ve olaylara pozitif bir açıdan bakmaya çalışın.

KOVA BURCU 24 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Yeni bir işe başlamakta ve odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Düzenleme ve organizasyon içinse uygun bir gün. Akşam saatleri romantik ve keyifli geçebilir.

Partnerinizle aynı noktada buluşarak daha rahat iletişim kurabileceğiniz bir süreç başlıyor. Romantik ve keyifli günler sizi bekliyor. İlişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz. Akşam saatlerinde sağlığınızla ilgili bir durum gündeme gelebilir.

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