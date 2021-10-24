25 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 25 Ekim 2021 pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 25 Ekim pazartesi günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



25 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 25 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya başlarken yakın çevre ya da arkadaşlık ilişkileriniz gündemde olabilir. Bir eğitim almak istiyorsanız başlamak için uygun zaman. Yöneticiniz Mars sizi destekliyor. Kısa bir seyahat olasılığı doğabilir.

BOĞA BURCU - 25 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya parasal konularla ilgili bir gündemle başlayabilirsiniz. Önemli harcama ya da alım-satım kararlarınız varsa dikkatli adım atın, araştırmalarınızı iyi yapın. Gelir-gider dengenizi kontrol etmenizde yarar var.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Aldığınız yeni kararları uygulamaya koyma zamanı. Yeni başlangıçlar yapmak ve adımlar atmak için kendinizi daha cesur hissedebilirsiniz.

Duygusal iniş-çıkışlar ve hayal kırıklıkları yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Özellikle akşam saatlerini spiritüel çalışmalara ayırmak size iyi gelebilir. Sezgilerinize ve rüyalarınıza dikkat edin.

Haftaya başlarken sosyal etkinliklere ya da işinizle ilgili bazı organizasyonlara katılabilirsiniz. Bu çevrelerde kariyerinizi ilgilendiren önemli görüşmeler yapabilir, yeni bağlantılar kurabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 25 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya kariyerinizle ilgili bir gündemle başlıyorsunuz. Çalışmalarınızla dikkat çekebilir, gelir artışı yaşayabilirsiniz. Ek kazançlar söz konusu olabilir. Ancak beklentilerinizi fazla yüksek tutmamaya çalışın.

Yeni bir haftaya başlarken yurt dışı bağlantılı bir iş gündeminize gelebilir. Kendinizi güçlü ve cesur hissedebilirsiniz. Verimli görüşmeler yapabilirsiniz. Gelir artışı, beklenmedik kazançlar mümkün.

Haftaya başlarken hukuksal konular, miras konuları, başkalarıyla ortak kazançlar gündeme gelebilir. Maddi olarak kazançlı olacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Krizleri başarıyla yönetebilirsiniz.

Haftaya başlarken gündeminizde aşk var. Bir ilişkiniz varsa geleceğe taşınabilir, ileriye dönük ciddi adımlar atılabilir. İlişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yöneticiniz Jüpiter sizi destekliyor.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya sağlıkla ilgili bir gündemle başlayabilirsiniz. İş gündeminiz de yoğun. Artan sorumlulukların baskısı altında kalabilirsiniz. Mutlaka molalar verin ve kendinize çok yüklenmeyin.

KOVA BURCU 25 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken gündeminizde aşk var. Yeni bir ilişkiye adım atmak için güzel bir zaman dilimi. İlişkiniz varsa birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hobilerinizle de ilgilenmek isteyebilirsiniz.

Haftaya başlarken ev alım-satım ya da taşınma gibi konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Avantajlı olacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Biraz ailenize de vakit ayırmanız gerekiyor, son günlerde ihmal etmiş olabilirsiniz.

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