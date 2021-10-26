27 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 27 Ekim 2021 çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 27 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 27 Ekim çarşamba günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



27 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 27 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Aile içi ilişkilerinizle ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz ya da size verilen sözler tutulmamış olabilir. Ev alım-satım planlarınız varsa kandırılmaya açık bir gün, dikkatli olun.

BOĞA BURCU - 27 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs ile Neptün arasında negatif etkileşim var. Yakın ilişkilerinizde size hayal kırıklığı yaşatacak konular gündeme gelebilir. Sınırlarınızı sağlıklı bir şekilde korumaya çalışın.

Gelirleriniz ve parasal durumunuzla ilgili sizi zor durumda bırakacak gelişmeler olabilir. İyi niyetinizin kurbanı olabilirsiniz. Borç vermemeye çalışın. Emin olmadığınız kişilerle herhangi bir alışveriş yapmayın.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Duygusal iniş-çıkışlar yaşamanıza çok müsait bir gün. İlişkilerinizle ilgili hayal kırıklığı yaşadığınız konular sizi üzebilir. Sezgilerinize güvenin.

Duygusal hissedebilir, iç dünyanıza çekilmek isteyebilirsiniz. İlişkinizle ilgili gerçekleri görmekte zorlanabileceğiniz için fevri bir karar almayın. Biraz yalnız kalıp iç sesinizi duymaya çalışın.

BAŞAK BURCU - 27 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki kişiler ya da arkadaşlarınız tarafından iyi niyetinizin kullanıldığı hissine kapılabilir, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Kafanız karışık olabilir. Biraz uzak kalmaya ihtiyacınız olabilir.

İş çevreniz ya da yöneticileriniz tarafından fark edilmediğiniz hissine kapılabilirsiniz. Çatışmalardan hoşlanmayan bir yapınız olduğu için duygularınızı içinize atabilirsiniz. Biraz rahatlamaya çalışın.

Yurt dışı bağlantılı işleriniz ve gelir kaynaklarınızla ilgili beklediklerinizi bulamayabilirsiniz. Beklentilerinizi abarttığınız durumlarda gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Sezgi gücünüz yüksek, iç sesinize kulak verin.

İlişkilerinizle ilgili fazla iyi niyetli olduğunuz durumlarda suistimal edildiğinizi fark edebilirsiniz. Herkese yüksek kredi vererek ilişki kuruyorsunuz, bazen bu özelliğiniz uzun vadede size zarar veriyor.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinize daha duygusal yaklaşabilir, hatta alıngan olabilirsiniz. Hayal kırıklıkları, kafa karışıklıkları söz konusu olabilir. Bir karar vermek için uygun bir zaman değil. Günü akışa bırakmanızda fayda var.

KOVA BURCU 27 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinleriniz sizi bunaltırken, diğer taraftan ilişkinizde gerilimli durumlar söz konusu olabilir. Bütün bunlar sağlığınızı da etkileyebilir. İlaç kullanımında dikkatli olun. Alkolden uzak durun.

Yöneticiniz Neptün ile Venüs arasında gerilimli bir açı var. Bu da sizi doğrudan aşk alanında etkiliyor. Hayal kırıklığınız, kafa karışıklığınız ve yalnızlık hissiniz tavan yapabilir. Mümkün olduğunca sakin kalın. Sanatsal çalışmalar size iyi gelebilir.

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