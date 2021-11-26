27 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 27 Kasım 2021 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 27 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 27 Kasım cumartesi günlük burç yorumları...

27 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 27 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Hafta sonuna taşımak zorunda kaldığınız, tamamlamanız gereken işler olabilir. Yapılacak işler listenizi temizlemekle günü geçirebilirsiniz. Sağlığınız için yeni bir diyet ya da spor programına başlamayı düşünebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 27 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü partnerinize ayırmak isteyebilirsiniz. İlişkinizle ilgili bazı endişeleriniz ya da kafanıza takılan konular olabilir, bunları açık açık konuşmanızda fayda var. Sorunları gereksiz büyütmeyin.

Hafta sonuna başlarken ailenize vakit ayırmak ve biraz evinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yapılması gereken düzenleme, organizasyon ya da tadilat gibi işlere vakit ayırmanız mümkün.

Yakın çevrenizdeki kişiler ya da akrabalarınız veya kardeşlerinizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bazı konularda endişeli ve takıntılı olabilirsiniz, duygularınızla mantığınızı dengelemeye çalışın.

Parasal konular gündeminize geliyor. Bütçenizi gözden geçirebilir, yeni bir planlama ve düzenleme yapabilirsiniz. Dış görünümünüzü değiştirebilir, bununla ilgili harcamalar da yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 27 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Geleceğe dönük yeni planlar, projeler geliştirebilirsiniz. Hayatınızı derleyip toplamaya başlıyorsunuz. Dış görünümünüzü de değiştirmek isteyebilirsiniz.

Son bir haftanın gündemi sizi epeyce yordu. Bugün hem bedensel hem zihinsel rahatlamaya ihtiyacınız var. Aklınız biraz karışık olabilir ve gereksiz endişeler taşıyabilirsiniz. Meditasyon gibi çalışmalar size iyi gelebilir.

Hafta sonuna başlarken sosyal gruplar içerisinde ya da arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirebilirsiniz. Bazı konularda takıntılı düşünceler içinde olabilirsiniz, duygularınızla mantığınızı dengelemeye çalışın.

Hafta sonuna taşımak zorunda kaldığınız, tamamlamanız gereken işler olabilir. Yapılacak işler listenizi temizlemekle günü geçirebilirsiniz. Bazı konuları daha detaylı olarak değerlendirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken biraz ortamınızdan uzaklaşmak ve gündeminizi geride bırakmak isteyebilirsiniz. Bazı konularda takıntılı düşünceler içinde olabilirsiniz, duygularınızla mantığınızı dengelemeye çalışın.

KOVA BURCU 27 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftayı tamamlarken son günlerde yaşadıklarınızı tekrar değerlendirebilirsiniz. Zihniniz karışık olabilir ve bazı takıntılı düşünceler içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerini biraz dinlenmeye ve rahatlamaya ayırın.

İlişkinizle ilgili endişeleriniz ya da kafanıza takılan konular olabilir, bunları partnerinizle açık açık konuşmanızda fayda var. Sorunları gereksiz yere büyütmezseniz birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz.

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