3 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın beşinci günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Cuma günü burçlara neler getiriyor? 3 Aralık 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 3 Aralık 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 3 Aralık 2021 cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 3 Aralık cuma günlük burç yorumları...
- Aralık ayı aylık burç yorumları
- Haftalık burç yorumları (29 Kasım - 05 Aralık 2021)
- En sadık burçlar hangileri?
- 19 Kasım ay tutulması ve burçlar: Nasıl etkileyecek?
3 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal durumunuzu etkileyen gelişmeler sizi gerginleştirebilir. Başkalarıyla ortak kaynaklarınız, kredi ya da sigorta gibi konularda keyfiniz kaçabilir. Bu konularla ilgili olarak beklemede kalmanızda fayda var.
BOĞA BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle ilişkiniz bir sınav döneminde olsa da krizleri yönetebilecek güçtesiniz. Duygularınızı içinizde tutmayın, sakince ifade etmeyi deneyin. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.
- Hande Kazanova 2021'in İkinci Yarısını Yorumladı: Hangi Burcu Neler Bekliyor?
- Dinçer Güner yorumladı: Astroloji 2021'in ikinci yarısı için neler söylüyor?
- Filiz Özkol 2021'in ikinci yarısında burçları değerlendirdi: Gerçek aşk burçlarımızın uyumunda gizli
İKİZLER BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlığınıza dikkat edin, beklenmedik ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Terapi almayı düşünüyorsanız başlamak için uygun dönem. Günün ilerleyen saatlerinde partnerinizle ilgili bir durum oluşabilir.
YENGEÇ BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkiniz adeta sınavdan geçiyor. Kişisel gerginliklerin ilişkiye yansıması mümkün. Duygularınızı içinizde tutmayın ancak ifade ederken sakin olun. Günün ilerleyen saatlerinde sağlığınızla ilgili bir durum oluşabilir.
ASLAN BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde aile içi gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Her şeyi kontrol etmeye çalışmayın. Bazı konuları zamana bırakmakta fayda var. Günün ilerleyen saatlerinde ilişkinizle ilgili gelişmeler olabilir.
BAŞAK BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile büyükleriyle ya da yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Bazı konuları zamana bırakmanız iyi olabilir, yüzleşmelerin de sırası gelecektir.
TERAZİ BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularla ilgili olarak biraz gergin olabilirsiniz. Gelişmelerin ne göstereceğini beklemek, şimdilik bir adım atmamak iyi olabilir. Böylece kayıplar yaşamazsınız. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.
AKREP BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki hareketine öğleden sonraya dek devam ediyor. Yeni plan ve projelerinize son şeklini vermek isteseniz de kafanız karışık olabilir. Biraz zamana bırakın ve koşulları gözlemleyin.
YAY BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Biraz daha enerjik hissedebilir ve içgüdüsel bir şekilde hızlı kararlar almak isteyebilirsiniz. Ancak Güneş tutulması öncesinde sakin kalmanızda fayda var.
OĞLAK BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki ya da iş yerinizdeki kişilerle gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Bazı konuların konuşulma zamanı gelmiş olabilir. Akşam saatlerinde biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz.
KOVA BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili gelişmeler yaşıyor olabilirsiniz. Üst düzey kişilerle aranızda fikir ayrılıkları olabilir ancak görüşlerinizi uygun şekilde dile getirebilirsiniz. Akşam saatlerinde bir etkinliğe katılmanız gerekebilir.
BALIK BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yüksek öğrenim ya da yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklenmedik bir seyahat gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde işinizle ilgili bir konuyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz