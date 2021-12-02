3 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 3 Aralık 2021 cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 3 Aralık cuma günlük burç yorumları...

3 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Parasal durumunuzu etkileyen gelişmeler sizi gerginleştirebilir. Başkalarıyla ortak kaynaklarınız, kredi ya da sigorta gibi konularda keyfiniz kaçabilir. Bu konularla ilgili olarak beklemede kalmanızda fayda var.

BOĞA BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle ilişkiniz bir sınav döneminde olsa da krizleri yönetebilecek güçtesiniz. Duygularınızı içinizde tutmayın, sakince ifade etmeyi deneyin. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.

Sağlığınıza dikkat edin, beklenmedik ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Terapi almayı düşünüyorsanız başlamak için uygun dönem. Günün ilerleyen saatlerinde partnerinizle ilgili bir durum oluşabilir.

İlişkiniz adeta sınavdan geçiyor. Kişisel gerginliklerin ilişkiye yansıması mümkün. Duygularınızı içinizde tutmayın ancak ifade ederken sakin olun. Günün ilerleyen saatlerinde sağlığınızla ilgili bir durum oluşabilir.

Bugünlerde aile içi gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Her şeyi kontrol etmeye çalışmayın. Bazı konuları zamana bırakmakta fayda var. Günün ilerleyen saatlerinde ilişkinizle ilgili gelişmeler olabilir.

BAŞAK BURCU - 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile büyükleriyle ya da yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Bazı konuları zamana bırakmanız iyi olabilir, yüzleşmelerin de sırası gelecektir.

Parasal konularla ilgili olarak biraz gergin olabilirsiniz. Gelişmelerin ne göstereceğini beklemek, şimdilik bir adım atmamak iyi olabilir. Böylece kayıplar yaşamazsınız. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.

Ay sizin burcunuzdaki hareketine öğleden sonraya dek devam ediyor. Yeni plan ve projelerinize son şeklini vermek isteseniz de kafanız karışık olabilir. Biraz zamana bırakın ve koşulları gözlemleyin.

Öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Biraz daha enerjik hissedebilir ve içgüdüsel bir şekilde hızlı kararlar almak isteyebilirsiniz. Ancak Güneş tutulması öncesinde sakin kalmanızda fayda var.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki ya da iş yerinizdeki kişilerle gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Bazı konuların konuşulma zamanı gelmiş olabilir. Akşam saatlerinde biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

KOVA BURCU 03 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili gelişmeler yaşıyor olabilirsiniz. Üst düzey kişilerle aranızda fikir ayrılıkları olabilir ancak görüşlerinizi uygun şekilde dile getirebilirsiniz. Akşam saatlerinde bir etkinliğe katılmanız gerekebilir.

Yüksek öğrenim ya da yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklenmedik bir seyahat gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde işinizle ilgili bir konuyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

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