7 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 7 Aralık 2021 salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 7 Aralık salı günlük burç yorumları...

7 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Yöneticiniz Mars’ın desteğiyle kariyerinizde emin adımlarla ilerliyorsunuz. Öğleden sonra sosyal ortamlara katılmanız söz konusu ancak tartışma yaratacak durumların ortasında kalabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde yöneticiniz Venüs’ün de desteğiyle yurt dışı bağlantılı konularla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinden itibaren işinizle ilgili atacağınız adımlarda dikkatli olun.

Yöneticiniz Merkür ile Neptün arasında negatif etkileşim var. Yurt dışı bağlantılı ticaret gibi işlerde ya da eğitim konularında gerçekleri gözden kaçırarak yanlış kararlar verebilirsiniz. Çok boyutlu düşünmeye çalışın.

İlişkinizle ilgili rahat bir akıştasınız, sorunlar çözülüyor, ilişki güçleniyor. Borçlar, krediler, ortak kazançlar gibi konularda ise gökyüzü sizi biraz zorlayabilir. Ayakları yere basmayan kararlar verebilirsiniz, dikkatli olun.

Yoğun bir iş gündeminiz ve yapılacak işler listeniz olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. İlişkinizle ilgili olaraksa herhangi bir karar vermek için uygun zaman değil. Bugünlerde gerçekleri göremeyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizin güçlenebileceği bir süreçtesiniz. Birlikte romantik bir gün geçirebilirsiniz. İlerleyen saatlerde sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz bir konu gündeme gelebilir. Bu konuyu ciddiye almanızda fayda var.

Öğle saatlerinden itibaren ilişkinize odaklanabilirsiniz. Bazı konularda gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Hatalı kararlar vermenizin mümkün olduğu bu süreçte biraz beklemede kalmanızda fayda var.

Bir sözleşme, eğitim ya da seyahatle ilgili bir gündeminiz olabilir. Harekete geçmek için istekli ve güçlü hissedebilirsiniz. Ancak ailenizle ilgili bir durum kafanızı karıştırabilir. Atacağınız adımları iyi hesaplamalısınız.

Bütçenizle veya yatırımlarınızla ilgilenebilir, alım-satım kararları verebilirsiniz. Öğleden sonra ise bir sözleşme ya da eğitimle ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Yanılgılara açık bir süreç olduğundan imza atarken dikkatli olun.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay öğleden sonraya dek sizin burcunuzda hareket edecek. Birkaç gündür tasarladığınız plan ve projelerinize son şeklini verebilirsiniz. Öğleden sonra parasal konularda yanlış kararlar alma ihtimali olduğundan dikkatli olun.

KOVA BURCU 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay öğleden sonra sizin burcunuza geçiş yapıyor. Daha yüksek bir motivasyonla hayatınızla ilgili planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Ancak gökyüzü bugün yanıltıcı enerjiler taşıdığından önemli kararlar vermekten uzak durun.

Bugün yöneticiniz Neptün ile Merkür arasında negatif etkileşim var. Özellikle çevrenizdeki insanlara hemen güvenmemeye, içinizi açmamaya dikkat etmeniz gereken bir gün. Biraz kendinizle kalmanızda fayda var.

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