7 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın ikinci günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Salı günü burçlara neler getiriyor? 7 Aralık 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 7 Aralık 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 7 Aralık 2021 salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 7 Aralık salı günlük burç yorumları...
- Aralık ayı aylık burç yorumları
- Haftalık burç yorumları (6 Aralık - 12 Aralık 2021)
- En sadık burçlar hangileri?
- 4 Aralık Yay burcunda Güneş Tutulması! Etkileri ne olacak
7 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Yöneticiniz Mars’ın desteğiyle kariyerinizde emin adımlarla ilerliyorsunuz. Öğleden sonra sosyal ortamlara katılmanız söz konusu ancak tartışma yaratacak durumların ortasında kalabilirsiniz.
BOĞA BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde yöneticiniz Venüs’ün de desteğiyle yurt dışı bağlantılı konularla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinden itibaren işinizle ilgili atacağınız adımlarda dikkatli olun.
- Hande Kazanova 2021'in İkinci Yarısını Yorumladı: Hangi Burcu Neler Bekliyor?
- Dinçer Güner yorumladı: Astroloji 2021'in ikinci yarısı için neler söylüyor?
- Filiz Özkol 2021'in ikinci yarısında burçları değerlendirdi: Gerçek aşk burçlarımızın uyumunda gizli
İKİZLER BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Merkür ile Neptün arasında negatif etkileşim var. Yurt dışı bağlantılı ticaret gibi işlerde ya da eğitim konularında gerçekleri gözden kaçırarak yanlış kararlar verebilirsiniz. Çok boyutlu düşünmeye çalışın.
YENGEÇ BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizle ilgili rahat bir akıştasınız, sorunlar çözülüyor, ilişki güçleniyor. Borçlar, krediler, ortak kazançlar gibi konularda ise gökyüzü sizi biraz zorlayabilir. Ayakları yere basmayan kararlar verebilirsiniz, dikkatli olun.
ASLAN BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yoğun bir iş gündeminiz ve yapılacak işler listeniz olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. İlişkinizle ilgili olaraksa herhangi bir karar vermek için uygun zaman değil. Bugünlerde gerçekleri göremeyebilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizin güçlenebileceği bir süreçtesiniz. Birlikte romantik bir gün geçirebilirsiniz. İlerleyen saatlerde sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz bir konu gündeme gelebilir. Bu konuyu ciddiye almanızda fayda var.
TERAZİ BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Öğle saatlerinden itibaren ilişkinize odaklanabilirsiniz. Bazı konularda gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Hatalı kararlar vermenizin mümkün olduğu bu süreçte biraz beklemede kalmanızda fayda var.
AKREP BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir sözleşme, eğitim ya da seyahatle ilgili bir gündeminiz olabilir. Harekete geçmek için istekli ve güçlü hissedebilirsiniz. Ancak ailenizle ilgili bir durum kafanızı karıştırabilir. Atacağınız adımları iyi hesaplamalısınız.
YAY BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bütçenizle veya yatırımlarınızla ilgilenebilir, alım-satım kararları verebilirsiniz. Öğleden sonra ise bir sözleşme ya da eğitimle ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Yanılgılara açık bir süreç olduğundan imza atarken dikkatli olun.
OĞLAK BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay öğleden sonraya dek sizin burcunuzda hareket edecek. Birkaç gündür tasarladığınız plan ve projelerinize son şeklini verebilirsiniz. Öğleden sonra parasal konularda yanlış kararlar alma ihtimali olduğundan dikkatli olun.
KOVA BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay öğleden sonra sizin burcunuza geçiş yapıyor. Daha yüksek bir motivasyonla hayatınızla ilgili planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Ancak gökyüzü bugün yanıltıcı enerjiler taşıdığından önemli kararlar vermekten uzak durun.
BALIK BURCU - 07 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Neptün ile Merkür arasında negatif etkileşim var. Özellikle çevrenizdeki insanlara hemen güvenmemeye, içinizi açmamaya dikkat etmeniz gereken bir gün. Biraz kendinizle kalmanızda fayda var.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz