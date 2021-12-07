8 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 8 Aralık 2021 çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 8 Aralık çarşamba günlük burç yorumları...

8 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 08 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yöneticiniz Mars ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim var. Sosyal ilişkilerinizde, katıldığınız ortamlarda gereksizce büyüyen gerginliklerin ortasında kalabilirsiniz. Soğukkanlılığınızı koruyun.

BOĞA BURCU - 08 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş akışınızda zorluklar yaşayabileceğiniz bir gün. Rakiplerinizle ilgili sıkıntılar doğabilir, bazı konularda siz fazla hırslı olabilirsiniz. Sakin tavrınızı korumaya, kariyerinizi riske atacak hareketlerden uzak durmaya çalışın.

Yurt dışı bağlantılı ticaret gibi işleriniz varsa sıkıntılı bir gün yaşayabilirsiniz. Fazla riske girmemeye, yatırım kararlarınızda dikkatli adımlar atmaya çalışın. Beklentilerinizi abartmayın.

Borç, vergi, kredi, başkalarıyla ortak kazançlar gibi konularda gökyüzü sizi biraz zorluyor. Fazla beklentiye girmemeye, ekonomik anlamda sizi riske atacak kararlar almamaya özen gösterin.

Partnerinizle gereksizce büyüyen tartışmalar yaşayabileceğiniz bir gün. Mümkün olduğunca gerginlik yaratacak konuları açmayın. Herhangi bir meseleyi çözmek için uygun bir gün olmayabilir.

BAŞAK BURCU - 08 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Fazla sorumluluk aldığınız durumlar sağlığınıza olumsuz etki ediyor olabilir. Gerekli kontrollerinizi yaptırmanızda ve stres yönetimine dikkat etmenizde fayda var. Ufak tefek kazalara karşı da dikkatli olun.

Partnerinizle tartışmalar yaşayabileceğiniz bir gün. Aranızda gerginlik yaratabilecek konuları açmamaya özen gösterin. Günü kendinize odaklanarak geçirebilir, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz.

Aile içerisinde bazı gerginlikler oluşabilir, birikmiş öfkeler açığa çıkabilir. Soğukkanlılığınızı korumaya çalışın. Ev-emlak alım satım gibi yatırım işleri için de riskli bir süreç, beklemede kalmanızda fayda var.

Yöneticiniz Jüpiter ile Mars arasında negatif etkileşim var. Sözleşmelerle ya da eğitimle ilgili konularda risk almamalı, attığınız adımların sonuçlarıyla ilgili çok fazla beklentiye girmemelisiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Fazlaca harcama yapmaya, riskli alım-satım kararları vermeye eğilimli olduğunuz bir gün. İyi düşündüğünüz konuları bile bir kez daha düşünmenizde fayda var. Ticaretle ilgili konularda da problem yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU 08 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Plan ve projelerinizle ilgili yüksek beklentilerden, hırslı yaklaşımlardan uzak durun. Kendinizi daha fazla geliştirmeye odaklanın.

Çevrenizdeki insanlar ya da rakiplerinizle ilgili sıkıntı veren süreçler yaşayabilirsiniz. Dünya üzerinize geliyor gibi hissedebilirsiniz. Bugün biraz kendinizle kalmak, sevdiğiniz konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.

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