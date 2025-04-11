Meva İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MEVA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Meva

Meva Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça



MEVA İSMİNİN ANLAMI

Meva kelimesinin anlamına TDK sözlüğünde ya da isimler sözlüğünde rastlamıyoruz. Kaynaklara göre Arapça kökenli olan Meva şu anlamlara geliyor:



1-Mesken,

2-Yurt,

3-Sığınacak

Bazı kaynaklara göre dini olarak "meva", insanların ebedi meskeni olarak cennet veya cehennem anlamında kullanılıyor.

MEVA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Meva her zaman değişiklik, macera ve heyecan arayan özgür bir ruhtur. Son derece evcildirler ve evlerini, ailelerini severler. Bu kişilerin başkalarına yardım etme arzuları o kadar güçlüdür ki, genellikle kendilerini başkalarının ihtiyaçları için kendi kişisel ihtiyaçlarından feda ederken bulurlar. Ancak, aşırıya kaçmamaya ve diğer insanların yaşamlarına çok fazla dahil olmamaya dikkat etmelidirler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Meva ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Deva, Dilara, Diba, Derya, Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Lina, İkra, İlara, Sahra, Sena, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: M'ler başarının çok çalışmaktan geçtiğini bilirler. Bu yüzden sistematik şekilde çalışmayı severler.

E: E harfini içinde bulunduran kişiler yaşla sınırlandırılamazlar. İçlerinde hep küçük bir çocuk yaşar.

V: Duygusallıktan uzaklardır. Genellikle mantıkları ön plandadır.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Meva İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★





MEVA VE AŞK HAYATI

Eğlenmeyi severler ama eğlenmekten çok gerçek sevgiyi önemserler. Özgürlüğüne çok düşkündürler. Onu kısıtlayan biriyle asla birlikte olamazlar. Bazı insanlar 5 rakamının talepleri nedeniyle ilişkide huzuru sağlamanın oldukça zor olduğunu düşünebilir.

MEVA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Mavi

Şanslı Numaraları: 2, 9, 18, 27 ve 36.

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Kasım

Şanslı Taşı: Peridot