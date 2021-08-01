Zayıflatıyor, kansere karşı savaşıyor: Kekreyemişin 14 faydası

Kekreyemiş, kızılcıklara benzeyen, ancak tadı kızılcık kadar ekşi olmayan küçük, kırmızı meyvelerdir.Küçük, yaprak dökmeyen bir çalılar üzerinde yetişir kekreyemiş.

İsveç kirazı diye de bilinen kekreyemiş, besin değerlerinini içeriği vitamin ve minerallerin yanı sıra, kilo kontrolü ve kalp sağlığı üzerinde de yararı vardır.

İşte şifa kaynağı Kekreyemiş ve Kekreyemişin 14 faydası

1. Yüksek Antioksidanlar

Besinsel olarak kekreyemiş, antioksidanları ve diğer bileşenler açısından dikkat çeker.

100 gram kekreyemiş, vücudunuzun ana antioksidan enzimlerinden biri olan Süperoksit Dismutaz’ın bir bileşeni olan mineral manganez için günlük alımının (RDI) %139'unu sağlar.

Ek olarak, bir porsiyon kekreyemiş, sırasıyla E vitamini ve C vitamininin günlük alım miktarlarının %10’u ila %12'sini sağlar, her ikis vitamin de antioksidan olarak işlev görür.

Dahası, pek çok yemiş gibi kekreyemiş de antosiyaninler ve flavonoidler dahil olmak üzere bitki bileşikleri açısından zengindir.

Aslında kekreyemişin kırmızı rengi, antioksidan ve antienflamatuar açısından faydaları olabilen antosiyaninlerden gelir.

İsveç kirazı yani kekreyemiş, ayrıca bir antioksidan ve antienflamatuar ajan olarak işlev gören bir flavonoid olan kersetin içerir. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

2. Sağlıklı Bağırsak Bakterilerini Teşvik Edebilir

Bağırsak mikrobiyotanız olarak adlandırılan sindirim sisteminizdeki bakteriler ve diğer mikroplar, sağlığınız söz konusu olduğunda önemli bir faktör olabilir. Yedikleriniz ve tükettiğiniz besinler, bağırsak mikrobiyotanızın oluşumu üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Çalışmalar, kekreyemiş yemenin, bağırsak mikrobiyotanızın yapısında düşük dereceli iltihaplanmaya karşı korunmaya yardımcı olabilecek değişiklikleri tetikleyebileceğini düşündürmektedir.

Fareler üzerinde yapılan kekreyemiş beslemesi, düşük dereceli iltihabı önlemeye ve bağırsakları sağlıklı tutmaya yardımcı bakteriler olan Akkermansia muciniphila'nın sayısının artmasına yardımcı oldu.

Kekreyemiş, kronik inflamasyon, kalp hastalığı, diyabet, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ve bunama dahil olmak üzere birçok durumda rol oynar.

İlgili: Beyaz Yakalılarda Karaciğer Yağlanması Neden Yüksek?

Bu nedenle kekreyemiş tüketmek, iltihap önleyici ve bağırsak sağlığını geliştiren etkilere sahip olabilir, ancak bu faydaları doğrulamak için insanlarda yapılan çalışmalara ihtiyaç vardır.

3. Kekreyemiş Kilo Kontrolüne Yardımcı Olabilir

Kekreyemiş 100 gramlık porsiyon başına sadece 54 kaloriye sahip olduğundan kilo vermeye yardımcı bir besindir.

Yine fareler üzerinde yapılan üç aylık bir çalışmada, kalorilerinin %20'sini kekreyemişten alan farelerin %21 daha az ağırlığa sahip olduğu ve eşit kalorili, yüksek yağlı, kekreyemişsiz beslenenlere göre önemli ölçüde daha düşük vücut yağına sahip olduğu ortaya çıktı.

Dahası, kekreyemiş yiyen fareler diğer meyveleri içeren yüksek yağlı besinler yiyen farelere göre kilolarını ve yağsız vücutlarını daha iyi korudu.

Kekreyemişin belirgin anti-obezite etkilerinin nedenleri bu çalışmada değerlendirilmedi, ancak bağırsak bakterilerinde zayıflığı destekleyen değişikliklerden kaynaklanıyor olabileceği bulundu.

Başka bir çalışma, fareleri kekreyemiş ile beslemenin, bağırsaktaki daha yüksek vücut ağırlığı ile bağlantılı Firmicutes bakterilerinin bolluğunu azalttığını buldu. Bunun nedeni Firmicutes'in sindirilmemiş gıda parçacıklarından daha iyi enerji çıkarabilmesi olabilir.

Ek olarak, yan bir çalışma, kekreyemişin yiyeceklerdeki yağı sindirmek için gereken bir enzimin etkisini engelleyebileceğini düşündürmektedir. Yağları sindirmezseniz, kalorilerini alamazsınız.

Kekreyemişin potansiyel anti obezite etkilerini doğrulamak ve bu faydayı elde etmek için gereken miktarı belirlemek için insanlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu bir gerçek.

İlgili: Yağ yaktıran 10 besin

4. Kan Şekerini Düzenleyebilir

Çalışmalar kekreyemişin, kısmen polifenol ve lif içeriği nedeniyle kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Sağlıklı erkekler 1/3 fincan (40 gram) kekreyemiş tozu ile tatlandırılmış yoğurt yediklerinde, kan şekeri ve insülin seviyeleri, meyveden gelen ilave karbonhidratlara rağmen, kekreyemiş tozu olmadan yoğurt yediklerindeki ile aynıydı.

Benzer şekilde, sağlıklı kadınlar yaklaşık 3 yemek kaşığı (35 gram) şekerle 2/3 fincan (150 gram) kekreyemiş püresi yediklerinde, yemekten sonra en yüksek insülin seviyeleri kekreyemiş olmadan şeker yiyen bir kontrol grubuna kıyasla %17 daha düşüktü.

İnsülin seviyelerini yönetmek ve insülin artışlarını en aza indirmek, vücudunuzun insüline tepkisini korumaya yardımcı olarak tip 2 diyabet ve obezite riskinizi azaltır.

5. Kalp Sağlığını Destekleyebilir

Kekreyemiş dahil olmak üzere birçok yemiş türü kalp sağlığını iyileştirebilir. Bu fayda, polifenol ve lif içeriğinden kaynaklanabilir. Kekreyemiş lifli gıdalar arasında bulunur.

Çalışmalar, kekreyemişin kan akışını desteklemek, aterosklerozun ilerlemesini yavaşlatmak, trigliseritleri düşürmek ve kalp hücrelerini oksidatif hasardan korumak için kalbinizin atardamarlarını gevşetmesine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Farelerin 3 ay boyunca toplam kalorinin yüzde 20’si yüksek yağlı besinlerden gelecek biçimde kekreyemiş ile beslediklerinde, toplam kolesterol seviyelerinin, eşit kalorili, kekreyemişsiz yüksek yağlı bir diyete göre %30 daha düşük olmasına neden oldu.

Ek olarak, kekreyemiş ile zenginleştirilmiş beslenme uygulanan farelerin karaciğerlerinde önemli ölçüde daha az yağ birikimi vardı. Bu, meyvelerin alkolsüz yağlı karaciğer hastalığına karşı koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir.

6. Göz Sağlığını Koruyabilir

Işık, gözlerinizde serbest radikal hasarına neden olabilir. Işığı beyninizin görme olarak yorumladığı sinir sinyallerine dönüştüren retinanız, güneşten gelen ultraviyole A (UVA) ışığına ve güneş ışığı ve akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi dijital cihazlardan gelen mavi ışığa karşı özellikle savunmasızdır.

İlgili: Göz Sağlığı İçin Öneriler

Çalışmalar kekreyemiş özütünün retina hücrelerini hem mavi ışık hem de UVA ışığı nedeniyle serbest radikal hasarından koruyabileceğini gösteriyor. Bu koruma, antosiyaninler de dahil olmak üzere bitki bileşiklerinden gelir.

Daha önce, hayvan ve insan çalışmaları, dut antosiyaninlerinin tüketilmesinin, gözlerinize taşınabilen bu koruyucu bitki bileşiklerinin kan seviyelerini yükselttiğini bulmuştu.

Kekreyemiş özütünün göz sağlığı yararlarını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, bol miktarda antioksidan bakımından zengin meyve ve sebze yemenin göz sağlığı için iyi olduğu önerilmekte.

7. Kanser Riskini Azaltabilir

Meyveler ki buna kekreyemiş de dahil, kanser riskini azaltabilecek lif, bitki bileşikleri ve vitaminler sağlar.

Bağırsak tümörlerine yatkın farelerde yapılan 10 haftalık bir çalışmada, yüksek yağlı diyetlerinin %10'unu (ağırlıkça) dondurularak kurutulmuş, toz kekreyemiş olarak beslenenlerde, kontrol grubuna göre %60 daha küçük ve %30 daha az tümör vardı.

Ek olarak, başka bir çalışma, fermente kekreyemiş suyunun ağız kanseri hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engellediğini buldu. Bununla birlikte, zerdeçalda yer alan bir antikanser bileşiği olan kurkuminin etkinliğini eşleştirmek için kekreyemiş suyu 30 kat daha fazla gerekliydi.

Çalışmalar, kekreyemiş özlerinin insan lösemi kanser hücrelerinin ölümünü teşvik edebileceğini ve insan meme, kolon ve rahim ağzı kanseri hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyebileceğini gösteriyor.

Bu sonuçlar cesaret verici olsa da daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

8. Kekreyemişin Diğer Potansiyel Sağlık Faydaları

Bilim adamları kekreyemişin diğer birçok potansiyel faydasını araştırıyorlar, bunlar arasında:

-Beyin sağlığı:

Kemirgen çalışmaları, kekreyemiş veya özlerinin stres altındayken hafıza da dahil olmak üzere beyin fonksiyonlarını iyileştirebileceğini düşündürmektedir. Analizler, meyvelerin antioksidanlarının beyin hücrelerini koruduğunu işaret ediyor.

-Antiviral:

Bir çalışmada kekreyemiş özü- özellikle antosiyaninler- influenza virüsü A'nın replikasyonunu durdurdu ve artan tip 1 diyabet riskine bağlı olan coxsackievirus B1'i inhibe etti.

-Ağız sağlığı:

Çalışmalara göre kekreyemiş, diş eti hastalığına ve dişlerde plak birikimine neden olan bakterileri savuşturabilen bitki bileşikleri içerir.

-Böbreğin korunması:

Sıçanlara böbrek hasarından önce üç hafta boyunca günde 1 ml kekreyemiş suyu verilmesi, onları böbrek fonksiyon kaybından korumuştur. Meyve suyunun antosiyaninleri, zararlı böbrek iltihabını azalttı.

-İdrar yolu enfeksiyonları (İYE):

Altı ay boyunca kızılcık ve kekreyemiş suyu konsantresini bir arada içen kadınlarda, tekrarlayan İYE riski %20 daha düşüktü. Ancak kekreyemiş suyunun tek başına test edilmesi gerekir.

-Yiyeceklerin korunması:

Şekeri azaltılmış meyve yayılımına eklenen İsveç kirazı (kekreyemiş) konsantresi, küf oluşumunu engellemeye yardımcı oldu. Ek olarak, kekreyemiş özü, yaygın olarak gıda zehirlenmesine neden olan bakterilerin büyümesini güçlü bir şekilde engelledi.

14. Diyetinizi Canlandırır

Kekreyemiş, sayısız yemeğe canlı renk ve tatlı ekşi lezzet katabilir. Taze kekreyemiş sadece belirli bölgelerde bulunur. Bunları İsveç, Norveç, Finlandiya ve yakın ülkelerin yanı sıra Kuzeybatı Pasifik'te ve kuzeydoğu ABD'deki birkaç eyalette bulma olasılığınız yüksektir. Ayrıca doğu Kanada'da vahşi büyüyebilirler.

Taze kekreyemiş bulamıyorsanız, dondurulmuş veya toz halinde satın alabilirsiniz. Kekreyemiş kurutulmuş olarak veya meyve sularında, soslarda, reçellerde ve marmelatlarda da piyasada bulunur. Ancak bunlar genellikle şekerle tatlandırılan ürünlerdir ve bu da onları daha az sağlıklı hale getirir.

KEKREYEMİŞ NASIL TÜKETİLİR?

Yoğurt, smoothie veya protein karışımlarına kekreyemiş tozu ekleyin. Yeşil yapraklı salataların üzerine taze veya çözülmüş kekreyemiş serpin. Çörekler, kekler ve diğer fırınlanmış ürünlere kekreyemiş ekleyin. Kekreyemiş tozunu yulaf ezmesi veya soğuk tahılla karıştırın. Sıcak veya soğuk çaya kekreyemiş tozu ekleyin.

İlgili İçerikler