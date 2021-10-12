13 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
13 Ekim 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 13 Ekim 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 13 Ekim 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 13 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 13 Ekim çarşamba günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
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13 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 13 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Bir süredir üzerinde çalıştığınız konularla ilgili emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Egosal tavırlar içinde olmadığınız sürece iş ilişkileriniz de sağlamlaşabilir.
BOĞA BURCU - 13 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Venüs ile Satürn arasında bugün olumlu etkileşim var. Yurt dışında bağlantıda olduğunuz kişilerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ticaret ya da eğitim konularında çabalarınızın karşığını almaya başlıyorsunuz.
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İKİZLER BURCU - 13 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarıyla ortak kaynaklarınız veya ortaklıklarınızla ilgili konularda var olan sorunlar ya da çatışmalar çözüme kavuşabilir. Daha empatik olacağınız ve yapıcı davranacağınız bir gün. Bu tavrınız uzun vadede size fayda sağlayacak.
YENGEÇ BURCU - 13 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle birlikte uzun zamandır ihtiyaç duyduğunuz keyifli zamanı geçirebilirsiniz. İlişki geleceğe taşınabilir. İlişkiniz yoksa bazı adımlar atılabilir. İlk adımı atan olmaktan da korkmayın. Sürpriz gelişmelere hazır olun.
ASLAN BURCU - 13 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rutin işlerinizle ilgilenirken kendinizi daha pozitif ve motive hissedebileceğiniz bir gün. Çalışanlarınız ya da ekibinizle ilişkilerinizde sorunlar varsa çözülebilir. İşe alım yapacaksanız ideal bir gün.
BAŞAK BURCU - 13 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle son dönemdeki sorunlarınız çözülebilir, daha yapıcı ve empatik davranabilirsiniz. Keyifli bir program yapmak ve birlikte vakit geçirmek için harika bir gün. İlişkiniz yoksa yeni atılacak adımlar sürpriz gelişmeler getirebilir.
TERAZİ BURCU - 13 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile içi ilişkilerinizde var olan sorunlar çözülebilir. Arabulucu konumunda olabilir, empatik ve yapıcı tavrınızla bağları güçlendirebilirsiniz. İkili ilişkiler açısından da yöneticiniz Venüs’ün Satürn ile pozitif etkileşimi sizi destekliyor.
AKREP BURCU - 13 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınızla ilişkileriniz güçlenebilir. Bir süredir hayatınızda olan insanlarla daha da yakınlaşabilirsiniz. Şüpheci tavrınızı bir kenara bırakın ve insanlara açık olmayı deneyin.
YAY BURCU - 13 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular gündeminize gelebilir. Bütçenizi, borçlarınızı veya yatırımlarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Bir finans uzmanından danışmanlık almayı düşünebilirsiniz. Uzun vadede yararını göreceksiniz.
OĞLAK BURCU - 13 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Yöneticiniz Satürn ile Venüs arasındaki olumlu etkileşim sizi destekliyor. Bugünlerde hayatınıza girecek bir mentor ya da danışmandan önemli destekler alabilirsiniz.
KOVA BURCU - 13 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bilinçaltınızın şifalanmasına açık olduğunuz bugünlerde bir danışman, terapist ya da uzmandan destek almayı düşünebilirsiniz. Rüyalarınıza da dikkat edin. Spiritüel çalışmalar için çok uygun bir gün.
BALIK BURCU - 13 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınız veya ait olduğunuz sosyal gruplarla ilişkileriniz sağlamlaşabilir. İhtiyacınız olan aidiyet duygusunu hissedebilirsiniz. Yöneticiniz Neptün ise sizi yaratıcılık ve aşk alanında destekliyor.
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