2 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 2 Ekim 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 2 Ekim cumartesi günlük burç yorumları...



2 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 2 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İlişkinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir. İlişkiniz güçlenebilir, geleceğe daha iyimser bakabilirsiniz. Kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Ortak ilgi alanlarını paylaştığınız insanlarla bir araya gelebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 2 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir. İlişkiniz güçlenebilir, geleceğe daha iyimser bakabilirsiniz. Kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Ortak ilgi alanlarını paylaştığınız insanlarla bir araya gelebilirsiniz.

Kardeşleriniz ya da yakın çevrenizdeki insanlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Sağlıklı iletişim kurabileceğiniz bir gün, fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Eğitim ve seyahat süreçlerinde de rahat bir akış var.

Maddi konular gündeminizdekini yerini koruyor. Şanslı bir gündesiniz, rahat bir akışta olabilirsiniz. Ancak önemli bir yatırım ya da harcama kararı için acele etmemenizde de fayda var.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Geleceğe dönük planlarınızla ilgili keskin kararlar almayın; ancak hayatınızda birincil önemde olan kişilerden destek alabilirsiniz. Fikirlerine değer verin.

BAŞAK BURCU - 2 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde biraz içedönüksünüz, hayata daha karamsar bakıyor olabilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın, şartları zorlamayın. Yoga veya meditasyon gibi spiritüel pratikler size iyi gelebilir.

Hafta sonunun ilk gününde yöneticiniz Venüs ile Plüton arasında pozitif etkileşim var. Sosyalleşebilir, arkadaş grubunuzla sosyal ortamlarda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Uzun vadeli dostlukların temeli atılabilir.

Yöneticiniz Plüton ile Venüs arasında pozitif etkileşim var. Kariyerinizle ilgili bazı konulara odaklanmış durumdasınız ancak biraz sosyalleşmeyi deneyin. Rahatladıktan sonra daha net düşünebilirsiniz.

Uluslararası işleriniz ya da hukuksal süreçlerinizle ilgili olarak bazı çözüm yolları karşınıza çıkabilir. Bugün biraz gündemden uzaklaşıp kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz, uzun bir yürüyüş iyi gelecektir.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak yatırımlar ve parasal konularda bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Günün olumlu enerjilerini krizleri doğru yönetmek adına kullanabilirsiniz. İletişim süreçlerinde rahat bir akış var.

KOVA BURCU 2 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunun ilk gününde partnerinizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. İlişkinizle ilgili olarak güzel gelişmeler olabilir. İlişkiniz güçlenebilir, geleceğe daha iyimser bakabilirsiniz.

Sağlık konuları gündeminize gelebilir. Son günlerin yorgunluğunu hissedebilirsiniz, ufak tefek sağlık sorunları çıkabilir. Bugün biraz dinlenmenizde fayda var. Yaşadığınız ortamı düzenleyebilirsiniz.

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