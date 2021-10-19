20 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 20 Ekim 2021 çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Ekim çarşamba günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



20 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 20 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye devam ediyor ve bugünkü Dolunay Koç’ta gerçekleşiyor. Kendinize “neye ihtiyacım var?” sorusunu sorup, hem kişisel hem de özel hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 20 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay bilinçaltınızı etkileyeceği için bugün rüyalarınıza dikkat edin ve spiritüel çalışmalar yapın. Hayatta ilerlemenize nelerin engel olduğunu düşünüp, bunlardan özgürleşmeye niyet edin.

Bugünkü Dolunay arkadaşlıklarınız ve sosyal ilişkilerinizle ilgili alanda sizi etkiliyor. Bazı konular açığa çıkabilir, gerginlikler ve sonlanmalar olabilir. İlişkilerinizle ilgili kendinizi de sorgulayabilirsiniz.

Kariyerinizde bugüne kadar geldiğiniz yerden memnun değilseniz gidişatı değiştirmek için güçlü bir istek duyabilirsiniz. İş değişimi, istifa, yeni bir iş başvurusu gibi gelişmeler olabilir. Ancak fevri olmamalısınız.

Dolunay size yeni bir işe girişmek, yeni plan ve projeler geliştirmek için enerji verebilir. Bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Diğer yandan çok riskli kararlar almamaya, acele hareket etmemeye dikkat edin.

BAŞAK BURCU - 20 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay’da ortaklıklarınız, başkalarıyla ortak kaynaklarınız ya da desteklendiğiniz alanlarla ilgili bir gündeminiz olabilir. Önemli kararlar almanız gerekebilir. Adeta ertelediğiniz her konu karşınıza çıkıyor ve sizden çözüm istiyor.

Dolunay sizi ilişkilerle ilgili etkiliyor. Ciddi kararlar almanın eşiğinde olabilirsiniz. Uzun süredir kararsızsanız ve ilişkide mutsuzsanız, artık önünüze bakmayı düşünebilirsiniz. Yeni bir ilişki içinse hızlı hareket etmeyin.

Dolunay sizi sağlık alanında etkilediği için kendinize dikkat edin. Psikolojik ve fiziksel sağlığınızı ihmal etmeyin. Size zarar veren ortam ve kişilerden uzaklaşmayı ciddi olarak düşünün. Günlük rutinlerinizi de yenileyin.

Dolunay sizi ilişkilerle ve kendi özel alanınızla ilgili etkiliyor. İlişkide sınırlar çizmek, kendi ilgi alanlarınıza zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Sizi kısıtlayan bir ilişkiyi sonlandırabilirsiniz. Yöneticiniz Jüpiter’in de desteği altındasınız.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Taşınma, ev alım-satım gibi planlarınız varsa bu Dolunay size karar aldırabilir. Yeni girişimler için gereken enerjiyi kendinizde bulabilirsiniz. Aile içi ilişkiler gündeme gelebilir. Bazı meseleleri çözmeniz gerekebilir.

KOVA BURCU 20 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Dolunay’da kardeşleriniz ya da yakın çevre ilişkilerinizle ilgili bir gündeminiz olabilir. Bazı yüzleşmeler yaşanabilir, beklemediğiniz şekilde ilişkiler gerilebilir. Sakin kalmaya özen gösterin.

Dolunay sizi para alanında etkiliyor. Gelir-gider dengesi kurmak, bütçenizi yeniden planlamak ve bunlara dair kararlar almak için uygun bir dönemdesiniz. Kazancınızı arttıracak yeni bir işe başlayabilir, girişimde bulunabilirsiniz.

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