21 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 21 Ekim 2021 çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Ekim perşembe günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



21 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 21 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Parasal konular gündeminize geliyor. Bazı harcamalar yapmak isteyebilirsiniz, diğer taraftan bütçe planı yapmaya ihtiyacınız olabilir. Maddi anlamda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Gelirinizi arttıracak yollar düşünebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 21 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Hem kişisel hem de özel hayatınızla ilgili kararlar almak isteyebilir, yeni planlar yapabilirsiniz. İş alanında yeni projeler geliştirebilirsiniz.

Bilinçaltınıza ittiğiniz konular birden gün yüzüne çıkabilir ve kafanız karışabilir. Bugünlerde rüyalarınıza dikkat edin ve hayatınızla ilgili ciddi bir karar vermeden önce zihninizi sakinleştirin. Meditasyonu deneyebilirsiniz.

Bulunmak istemediğiniz bazı sosyal ortamlara katılmak durumunda kalabilirsiniz. Reddedemediğiniz davetler gelebilir. Akşam saatlerinde kendinizle kalmaya çalışın. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz.

Kariyerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş ortamınızda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Gidişatı değiştirmek için güçlü bir istek duyabilirsiniz. Ancak fevri olmamalısınız.

BAŞAK BURCU - 21 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı bir işe girişmek, ticari projeler geliştirmek için istek duyabilirsiniz. Bir seyahat gündeme gelebilir. Diğer yandan riskli kararlar almamaya, acele hareket etmemeye dikkat edin.

Hukuksal süreçler, ortaklıklarınız, miras konuları gündeme gelebilir. Bazı sorumlulukları üstlenmek durumunda kalabilirsiniz ve kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Sakin kalmaya çalışın. Akşam saatlerini kendinize ayırın.

İlişkilerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Kıskançlık ve şüphe gibi durumlarda sakin kalmaya çalışın. İlişkiyi zorlamayın. Akşam saatlerini kendinize ayırabilirsiniz.

Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Sizi kısıtlayan ve yoran ortam ve kişilerden uzaklaşmayı düşünebilirsiniz. Kendinize de zaman ayıracağınız şekilde iş rutininizi yenileyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkilerinizde sınır çizmek, kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Sizi kısıtlayan bir ilişkiye mesafe koymayı düşünebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye ise tereddütle yaklaşabilirsiniz.

KOVA BURCU 21 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ilgili konularla ilgilenmeniz, bazı sorumluluklar üstlenmeniz gerekebilir. Çözülmesi gereken meseleler olabilir. Akşam saatlerinde kendinize zaman ayırmaya ve biraz kafanızı boşaltmaya çalışın.

Yakın ilişkilerinizde sınır çizmekte güçlük çektiğiniz için kendinizi fazla yoruyor olabilirsiniz. Yalnız kalmaya da ihtiyacınız var. Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmeye çalışın. Biraz dinlenin.

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