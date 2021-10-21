22 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 22 Ekim 2021 cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Ekim cuma günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



22 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 22 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Parasal konularla ilgili bazı krizler doğabilir. Gereksiz harcamalar yapıp bütçenizi zorlamayın. Yöneticiniz Mars’ın Plüton’la olumsuz etkileşimi sizi de negatif yönde etkileyebilir. Öfkenize hakim, kazalara karşı dikkatli olun.

BOĞA BURCU - 22 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Hayatınızla ilgili kararlar almanın eşiğinde olabilirsiniz ancak bugün gökyüzü oldukça zorlayıcı açılar var. Kendinizi bloke olmuş hissedebilirsiniz. Ani hareket etmeyin.

İçinize attığınız konularla ilgili öfke patlamalarına müsait bir gün. Mümkün olduğunca yalnız kalmaya çalışın. İlişkileri zorlamayın. Zihninizi rahatlayacak meditasyon gibi aktivitelere yönelmek en sağlıklısı olabilir.

Arkadaşlıklarınızda çatışmalar doğabilir. Beklenmedik krizlerle, insanların ummadığınız davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz. Olayları fazla kişisel almayın. Duygusal patlamalar yaşanabilir, sakin kalmaya çalışın.

Kariyerinizi ilgilendiren konularda krizler doğabilir. İş ortamınızda insanlar arası çatışmalar çıkabilir. Bugün önemli bir toplantınız varsa, mümkünse erteleyin. Ani tepkiler verebilir, zor durumda kalabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 22 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili blokajlar, sorunlar ortaya çıkabilir. Ticari girişimlerinizde bazı krizleri yönetmeniz gerekebilir. Sakin adımlarla ilerleyin, fevri hareketlerle tüm emeklerinizi çöpe atmayın.

Haftanın bu en zorlayıcı gününden en fazla siz etkilenebilirsiniz. Yönetmeniz gereken krizler doğabilir ve içsel dengeleriniz bozulabilir. Bugün mümkün olduğunca çatışma çıkabilecek ortamlardan uzak durun.

Yöneticiniz Plüton bugün Mars ile oldukça gerilimli bir açı yapıyor. İlişkinizle ya da varsa ortaklıklarınızla ilgili gerilimler oluşabilir. Bastırdığınız duygularınız aniden yüzeye çıkabilir. Kazalara karşı dikkatli olun.

Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Kazalara karşı dikkatli olun, kafanız dağınık şekilde hareket etmeyin. Odağınızı günlük işlerinize vererek planlama, düzenleme gibi işlerle ilgilenebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkilerinizde doğabilecek krizleri yönetmeniz gerekebilir. Kendinizi epey gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. Mümkün olduğunca çatışma ortamlarından uzak durun, kimseyle tartışmayın.

KOVA BURCU 22 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile içi ilişkilerde gerilimler doğabilir. Aile büyükleriyle ilgili konular gündeme gelebilir. Çözülmesi gereken meseleler olabilir. Sabırlı ve sakin olmaya çalışın. Sağlık konularında dikkatli olun.

Yakın ilişkilerle ilgili olarak oldukça gerilimli bir gün. Yalnız kalmaya, kimseyle çatışma ortamına girmemeye çalışın. Diğer taraftan yöneticiniz Neptün sizi destekliyor. Yaratıcılığınızı kullanacağınız konular sizi rahatlatabilir.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER