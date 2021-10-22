23 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz... Peki, cuma günü burçlara neler getiriyor? 23 Ekim 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den kaleminden. İşte tüm burçlar için 23 Ekim 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 23 Ekim 2021 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Ekim cumartesi günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
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23 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 23 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günü yakın çevreniz ya da kardeşlerinizle birlikte geçirebilirsiniz. Fikir alış verişleri, sohbet ortamları için elverişli bir gün. Ayrıca okumaya, araştırma yapmaya, yeni şeyler öğrenmeye de vakit ayırabilirsiniz.
BOĞA BURCU - 23 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular gündeminize geliyor. Bugün fazlaca harcama yapabilirsiniz. Almak istediğiniz bir eğitim ya da katılmak istediğiniz bir workshop çalışmasını ödeme planınıza eklemeniz gerekebilir.
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İKİZLER BURCU - 23 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Geleceğe dönük planlar, projeler geliştirebilir; bunlar için araştırmalar yapabilirsiniz. Yeni kararlar alabilirsiniz. Dış görünümünüzde de değişiklik yapmayı düşünebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 23 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna biraz duygusal bir ruh haliyle başlayabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilir, anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Bugünü evde sevdiğiniz şeyleri yaparak geçirmek, biraz dinlenmek size iyi gelebilir.
ASLAN BURCU - 23 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna girerken arkadaşlarınızla bir araya gelmek için plan veya organizasyon yapabilirsiniz. Bir davete ya da etkinliğe katılabilirsiniz. Fikir alış verişleri, sohbet ortamları için elverişli bir gün.
BAŞAK BURCU - 23 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizi ilgilendiren konular gündeme gelebilir. İş ortamınızdaki insanlarla bir davet ya da etkinlikte bir araya gelebilirsiniz. Görüş alış verişleri, sohbet ortamları için elverişli bir gün. Aklınıza parlak fikirler gelebilir.
TERAZİ BURCU - 23 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışıyla bağlantılı bazı konular ya da bir seyahat gündeminize gelebilir. Bugün son günlerde sizi epeyce yoran gündemden biraz uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Uzun bir yürüyüşe çıkmak iyi gelebilir.
AKREP BURCU - 23 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güneş bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Doğum gününüz yaklaşırken daha fazla içinize dönebilir, hayatınızı analiz edebilirsiniz. Hafta sonunda biraz kendinize zaman ayırmaya ve dinlenmeye çalışın.
YAY BURCU - 23 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonunda ilişkinize vakit ayırabilir, partnerinizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. İlişkinizi geleceğe taşımayı düşünebilirsiniz. Bir ilişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz, havada flört enerjisi yüksek.
OĞLAK BURCU - 23 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Gerekli kontrolleriniz için randevu alabilirsiniz. Bugün odağınızı günlük işlerinize vererek planlama, düzenleme gibi işlerle ilgilenebilirsiniz.
KOVA BURCU - 23 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonunda ilişkinize vakit ayırabilir, partnerinizle keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bir ilişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz, havada flört enerjisi yüksek. Bugün hobilerinizle ilgilenmek için de güzel bir gün.
BALIK BURCU - 23 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta sonunda ailenize vakit ayırabilir, birlikte kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Taşınma, ev alım-satımı gibi konular da gündeme gelebilir. Araştırmalar ya da bazı görüşmeler yapabilirsiniz.
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