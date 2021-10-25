26 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 26 Ekim 2021 salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 26 Ekim salı günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Mantığınızdan ziyade duygularınızla hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Ailenizden beklentilerinizi daha rahat ortaya koyabilirsiniz. Siz de onlar için bazı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ilişkileriniz sıcak bir ton kazanabilir. Birlikte keyifli bir aktivite yapabilirsiniz. Çevrenizden uzaklaşmanızı gerektirecek bir planınız varsa şimdilik erteleyebilirsiniz.

Önemli harcama ya da alım-satım kararlarınız varsa ani hareket etmeyin. Duygusal konulardan kaçmak için bugün kendinizi alışverişe verebilirsiniz. Gelir-gider dengenizi kontrol etmenizde yarar var.

Ay bugün sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Duygusal davranabilirsiniz. Son dönemde aldığınız kararları uygulamaya koymak için sezgilerinize kulak verin. Sizin için doğru olanı hissedeceksiniz.

Duygusal iniş-çıkışlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Özellikle akşam saatlerini spiritüel çalışmalara ayırmak size iyi gelebilir. Sezgilerinize ve rüyalarınıza dikkat edin. Farkındalığınız artıyor.

BAŞAK BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş çevrenizdeki etkinliklere ya da organizasyonlara katılabilirsiniz. Sosyal gruplarla bir araya gelebilirsiniz. Arkadaşlıklarınızda sizin için neyin önemli olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz.

Güne kariyerinizle ilgili bir gündemle başlıyorsunuz. Empati yeteneğinizi kullanarak iş yerinde problem yaşadığınız kişilerle aranızı düzeltebilirsiniz. Ekip çalışmaları için de çok uygun bir gün.

Yurt dışı bağlantılı bir iş veya seyahat gündeminize gelebilir. İyi bağlantılar kurabilirsiniz. Sezgi gücünüz yüksek, netleşemediğiniz durumlarda iç sesinize kulak verin. Biraz da akışa bırakmanızda fayda var.

Hukuksal konular, miras konuları, başkalarıyla ortak kazançlarınız gündeme gelebilir. Bazı şeyler kontrolünüzde olmayabilir, zamana bırakmanız gerekebilir. İyimser tavrınızla krizleri başarıyla yönetebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gündeminizde aşk var. İlişkinize daha duygusal yaklaşabilir, karşı tarafla empati yapabilirsiniz. Sorunlar varsa aradaki buzlar eriyebilir. Hiçbir şeyi fazla zorlamamanızda fayda var.

KOVA BURCU 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Günü planlama, organizasyon gibi işlerle uğraşarak geçirebilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinize çok yüklenmeyin.

İlişkinizdeki bağları güçlendirmek için güzel bir süreçtesiniz. Kendinizi daha duygusal hissedebileceğiniz bir gün. İniş-çıkışlar yaşayabilirsiniz. Yaratıcı uğraşlarla ilgilenmek size iyi gelebilir.

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