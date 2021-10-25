26 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın ikinci gününde sizleri neler bekliyor? Salı günü burçlara neler getiriyor? 26 Ekim 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den kaleminden. İşte tüm burçlar için 26 Ekim 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 26 Ekim 2021 salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 26 Ekim salı günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
- Hangi ay, hangi burç?
- Ekim ayı aylık burç yorumları
- Haftalık burç yorumları (25 Ekim - 31 Ekim 2021)
- 20 Ekim Koç Dolunayı Neler Getiriyor
26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mantığınızdan ziyade duygularınızla hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Ailenizden beklentilerinizi daha rahat ortaya koyabilirsiniz. Siz de onlar için bazı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.
BOĞA BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ilişkileriniz sıcak bir ton kazanabilir. Birlikte keyifli bir aktivite yapabilirsiniz. Çevrenizden uzaklaşmanızı gerektirecek bir planınız varsa şimdilik erteleyebilirsiniz.
- Hande Kazanova 2021'in İkinci Yarısını Yorumladı: Hangi Burcu Neler Bekliyor?
- Dinçer Güner yorumladı: Astroloji 2021'in ikinci yarısı için neler söylüyor?
- Filiz Özkol 2021'in ikinci yarısında burçları değerlendirdi: Gerçek aşk burçlarımızın uyumunda gizli
İKİZLER BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli harcama ya da alım-satım kararlarınız varsa ani hareket etmeyin. Duygusal konulardan kaçmak için bugün kendinizi alışverişe verebilirsiniz. Gelir-gider dengenizi kontrol etmenizde yarar var.
YENGEÇ BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Duygusal davranabilirsiniz. Son dönemde aldığınız kararları uygulamaya koymak için sezgilerinize kulak verin. Sizin için doğru olanı hissedeceksiniz.
ASLAN BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal iniş-çıkışlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Özellikle akşam saatlerini spiritüel çalışmalara ayırmak size iyi gelebilir. Sezgilerinize ve rüyalarınıza dikkat edin. Farkındalığınız artıyor.
BAŞAK BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün iş çevrenizdeki etkinliklere ya da organizasyonlara katılabilirsiniz. Sosyal gruplarla bir araya gelebilirsiniz. Arkadaşlıklarınızda sizin için neyin önemli olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz.
TERAZİ BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güne kariyerinizle ilgili bir gündemle başlıyorsunuz. Empati yeteneğinizi kullanarak iş yerinde problem yaşadığınız kişilerle aranızı düzeltebilirsiniz. Ekip çalışmaları için de çok uygun bir gün.
AKREP BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı bir iş veya seyahat gündeminize gelebilir. İyi bağlantılar kurabilirsiniz. Sezgi gücünüz yüksek, netleşemediğiniz durumlarda iç sesinize kulak verin. Biraz da akışa bırakmanızda fayda var.
YAY BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hukuksal konular, miras konuları, başkalarıyla ortak kazançlarınız gündeme gelebilir. Bazı şeyler kontrolünüzde olmayabilir, zamana bırakmanız gerekebilir. İyimser tavrınızla krizleri başarıyla yönetebilirsiniz.
OĞLAK BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gündeminizde aşk var. İlişkinize daha duygusal yaklaşabilir, karşı tarafla empati yapabilirsiniz. Sorunlar varsa aradaki buzlar eriyebilir. Hiçbir şeyi fazla zorlamamanızda fayda var.
KOVA BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Günü planlama, organizasyon gibi işlerle uğraşarak geçirebilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinize çok yüklenmeyin.
BALIK BURCU - 26 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizdeki bağları güçlendirmek için güzel bir süreçtesiniz. Kendinizi daha duygusal hissedebileceğiniz bir gün. İniş-çıkışlar yaşayabilirsiniz. Yaratıcı uğraşlarla ilgilenmek size iyi gelebilir.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz makyajı önerileri