28 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın dördüncü gününde sizleri neler bekliyor? Perşembe günü burçlara neler getiriyor? 28 Ekim 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den kaleminden. İşte tüm burçlar için 28 Ekim 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 28 Ekim 2021 perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Ekim perşembe günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
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28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşkta şanslı bir gündesiniz. Henüz ileriye dönük bir adım atamasanız bile kendinizi umutlu ve iyi hissediyorsunuz. Fevri olmanın zararlarını hep gördüğünüz için bu kez temkinli hareket ediyorsunuz.
BOĞA BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Venüs ile Jüpiter arasında pozitif etkileşim var. Aile içi ilişkileriniz tatlı bir ton kazanabilir, küskünler barışabilir. Ev alım-satım planlarınız varsa oldukça şanslı bir gündesiniz, değerlendirin.
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İKİZLER BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki kişilerle birlikte keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Bir eğitime başlamayı planlıyorsanız tam aradığınız koşullarda bir program bulabilirsiniz. Bu size şans ve uzun vadede kazanç getirebilir.
YENGEÇ BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda sizin için şanslı bir gün. Gelir artışı yaşayabilir, ek kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Hatta bugün şans oyunlarından bile para kazanabilirsiniz. Günü değerlendirin.
ASLAN BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Hedefleriniz, plan ve projelerinizle ilgili olarak oldukça şanslısınız. Gelişmeler sizi avantajlı duruma getirebilir. Ancak karşılaştığınız fırsatlara gerçekçi yaklaşmaya çalışın.
BAŞAK BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızla ilgili yeni farkındalıklar yaşayabilir, bunları avantaja çevirebilirsiniz. Sizin için neyin iyi olduğunu fark edip bu doğrultuda ilerleyebilirsiniz. Mantığınızla hareket ediyor olsanız bile sezgilerinizi de dinleyin.
TERAZİ BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Venüs ile Jüpiter arasında pozitif etkileşim var. Hem aşkta, hem sosyal ilişkilerde şanslı bir gününüzdesiniz. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Aşık olabilir, yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz.
AKREP BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili şanslı bir gündesiniz. Çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Ücret artışı, ek kazanç getirecek işler söz konusu olabilir. Ancak karşılaştığınız fırsatları gerçekçi olarak değerlendirmeye çalışın.
YAY BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Jüpiter ile Venüs arasında pozitif etkileşim var. Güzel kazanç fırsatları doğabilir. İşinizi büyütebilir, uluslararası alana taşıyabilirsiniz. Ticaret ve pazarlama konularında başarılı olabilirsiniz.
OĞLAK BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hukuksal konular, miras konuları, başkalarıyla ortak kazançlar gibi konularda rahat bir akış var. Krizleri başarıyla yönetebilirsiniz. Bir dava sürecindeyseniz sizin lehinize gelişmeler olabilir.
KOVA BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşkta şanslı bir gündesiniz, ilişkinizde her şey yoluna giriyor, sorunlar çözülüyor. İlişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz. İş ortaklıklarınız varsa kazancınız büyüyebilir, güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
BALIK BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük rutinlerinizle ilgili yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerle görev paylaşımı yapmak sizi rahatlatabilir. Hem parasal konularda hem de aşkta şanslısınız. Sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.
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