28 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 28 Ekim 2021 perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Ekim perşembe günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Aşkta şanslı bir gündesiniz. Henüz ileriye dönük bir adım atamasanız bile kendinizi umutlu ve iyi hissediyorsunuz. Fevri olmanın zararlarını hep gördüğünüz için bu kez temkinli hareket ediyorsunuz.

BOĞA BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticiniz Venüs ile Jüpiter arasında pozitif etkileşim var. Aile içi ilişkileriniz tatlı bir ton kazanabilir, küskünler barışabilir. Ev alım-satım planlarınız varsa oldukça şanslı bir gündesiniz, değerlendirin.

Yakın çevrenizdeki kişilerle birlikte keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Bir eğitime başlamayı planlıyorsanız tam aradığınız koşullarda bir program bulabilirsiniz. Bu size şans ve uzun vadede kazanç getirebilir.

Parasal konularda sizin için şanslı bir gün. Gelir artışı yaşayabilir, ek kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Hatta bugün şans oyunlarından bile para kazanabilirsiniz. Günü değerlendirin.

Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Hedefleriniz, plan ve projelerinizle ilgili olarak oldukça şanslısınız. Gelişmeler sizi avantajlı duruma getirebilir. Ancak karşılaştığınız fırsatlara gerçekçi yaklaşmaya çalışın.

BAŞAK BURCU - 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızla ilgili yeni farkındalıklar yaşayabilir, bunları avantaja çevirebilirsiniz. Sizin için neyin iyi olduğunu fark edip bu doğrultuda ilerleyebilirsiniz. Mantığınızla hareket ediyor olsanız bile sezgilerinizi de dinleyin.

Yöneticiniz Venüs ile Jüpiter arasında pozitif etkileşim var. Hem aşkta, hem sosyal ilişkilerde şanslı bir gününüzdesiniz. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Aşık olabilir, yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz.

İşinizle ilgili şanslı bir gündesiniz. Çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Ücret artışı, ek kazanç getirecek işler söz konusu olabilir. Ancak karşılaştığınız fırsatları gerçekçi olarak değerlendirmeye çalışın.

Yöneticiniz Jüpiter ile Venüs arasında pozitif etkileşim var. Güzel kazanç fırsatları doğabilir. İşinizi büyütebilir, uluslararası alana taşıyabilirsiniz. Ticaret ve pazarlama konularında başarılı olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hukuksal konular, miras konuları, başkalarıyla ortak kazançlar gibi konularda rahat bir akış var. Krizleri başarıyla yönetebilirsiniz. Bir dava sürecindeyseniz sizin lehinize gelişmeler olabilir.

KOVA BURCU 28 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşkta şanslı bir gündesiniz, ilişkinizde her şey yoluna giriyor, sorunlar çözülüyor. İlişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz. İş ortaklıklarınız varsa kazancınız büyüyebilir, güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük rutinlerinizle ilgili yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerle görev paylaşımı yapmak sizi rahatlatabilir. Hem parasal konularda hem de aşkta şanslısınız. Sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

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