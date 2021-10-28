29 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın beşinci gününde sizleri neler bekliyor? Cuma günü burçlara neler getiriyor? 29 Ekim 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den kaleminden. İşte tüm burçlar için 29 Ekim 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 29 Ekim 2021 cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Ekim cuma günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
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29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle güzel bir hafta sonu için plan yapabilir, yakın bir yere kaçmayı düşünebilirsiniz. Yine de beklemediğiniz aksiliklere karşı yedek planınızı hazır edin. Akşam saatlerinde spor gibi bir aktivite iyi gelebilir.
BOĞA BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle birlikte güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ev taşıma ya da emlak alım-satım gibi planlarınız varsa beklenmedik gelişmeler olabilir. Aile büyükleriyle ilgili konular gündeme gelebilir.
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İKİZLER BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğitimle ilgili bir gündeminiz varsa beklenmedik gelişmeler, bazı blokajlar söz konusu olabilir. İkilemde kalabilirsiniz. Kendinize ne istediğinizi sorun. Yakın bir yere seyahat planlayabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda beklenmedik gelişmeler olabilir. Planlamadığınız bir harcama yapabilirsiniz. Duygusal harcama kararları verebilirsiniz. Gelir-gider dengenize dikkat etmenizde fayda var.
ASLAN BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Hayatta ilerlediğiniz yönü yeniden değerlendirebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı şeyleri geride bırakmanın ve yeni başlangıçların vakti gelmiş olabilir.
BAŞAK BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde içinize dönmeye ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Biraz işlere ara vermek size iyi gelecek. Sizin için neyin iyi olduğunu fark edebileceğiniz bu süreçte sezgilerinizi dinlemeniz çok önemli.
TERAZİ BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda bulunabilir, bir etkinlik ya da organizasyona katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte son günlerin yorgunluğunu atabilirsiniz. Yakın bir yere seyahat planlayabilir, ufak bir tatil yapabilirsiniz.
AKREP BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun vadede kariyerinizi etkileyecek gelişmeler olabilir. Beklemediğiniz haberler alabilirsiniz, bazı konularda ise blokajlar söz konusu olabilir. Olayları kişisel almayın. Büyük resmi görmeye çalışın.
YAY BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazı blokajlar şimdilik ilerlemenizi engelliyor olabilir. Şansınıza güvenin, hayatın size yeni fırsatlar getireceğine inanın.
OĞLAK BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarından aldığınız maddi ya da manevi desteklerle ilgili beklenmedik blokajlar söz konusu olabilir, tatsız hissedebilirsiniz. Karamsarlığa kapılmayın. Başlayan tatili iyi değerlendirin, biraz kafanızı boşaltın.
KOVA BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle birlikte güzel bir tatil planı yapabilirsiniz. Yine de beklemediğiniz aksiliklere karşı yedek bir planınız hazırda dursun. Günün bir kısmında yalnız kalıp dinlenmek isteyebilirsiniz.
BALIK BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tatilin ilk gününü yaşam alanınızda düzenlemeler yapmaya, derleyip toparlama işlerine ayırmak sizi rahatlatabilir. Sağlık problemleriniz varsa tatil sonrası kontrolden geçmek üzere randevu almanızda fayda var.
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