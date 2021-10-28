29 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 29 Ekim 2021 cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Ekim cuma günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Partnerinizle güzel bir hafta sonu için plan yapabilir, yakın bir yere kaçmayı düşünebilirsiniz. Yine de beklemediğiniz aksiliklere karşı yedek planınızı hazır edin. Akşam saatlerinde spor gibi bir aktivite iyi gelebilir.

BOĞA BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle birlikte güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ev taşıma ya da emlak alım-satım gibi planlarınız varsa beklenmedik gelişmeler olabilir. Aile büyükleriyle ilgili konular gündeme gelebilir.

Eğitimle ilgili bir gündeminiz varsa beklenmedik gelişmeler, bazı blokajlar söz konusu olabilir. İkilemde kalabilirsiniz. Kendinize ne istediğinizi sorun. Yakın bir yere seyahat planlayabilirsiniz.

Parasal konularda beklenmedik gelişmeler olabilir. Planlamadığınız bir harcama yapabilirsiniz. Duygusal harcama kararları verebilirsiniz. Gelir-gider dengenize dikkat etmenizde fayda var.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Hayatta ilerlediğiniz yönü yeniden değerlendirebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı şeyleri geride bırakmanın ve yeni başlangıçların vakti gelmiş olabilir.

BAŞAK BURCU - 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde içinize dönmeye ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Biraz işlere ara vermek size iyi gelecek. Sizin için neyin iyi olduğunu fark edebileceğiniz bu süreçte sezgilerinizi dinlemeniz çok önemli.

Sosyal ortamlarda bulunabilir, bir etkinlik ya da organizasyona katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte son günlerin yorgunluğunu atabilirsiniz. Yakın bir yere seyahat planlayabilir, ufak bir tatil yapabilirsiniz.

Uzun vadede kariyerinizi etkileyecek gelişmeler olabilir. Beklemediğiniz haberler alabilirsiniz, bazı konularda ise blokajlar söz konusu olabilir. Olayları kişisel almayın. Büyük resmi görmeye çalışın.

Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazı blokajlar şimdilik ilerlemenizi engelliyor olabilir. Şansınıza güvenin, hayatın size yeni fırsatlar getireceğine inanın.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarından aldığınız maddi ya da manevi desteklerle ilgili beklenmedik blokajlar söz konusu olabilir, tatsız hissedebilirsiniz. Karamsarlığa kapılmayın. Başlayan tatili iyi değerlendirin, biraz kafanızı boşaltın.

KOVA BURCU 29 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle birlikte güzel bir tatil planı yapabilirsiniz. Yine de beklemediğiniz aksiliklere karşı yedek bir planınız hazırda dursun. Günün bir kısmında yalnız kalıp dinlenmek isteyebilirsiniz.

Tatilin ilk gününü yaşam alanınızda düzenlemeler yapmaya, derleyip toparlama işlerine ayırmak sizi rahatlatabilir. Sağlık problemleriniz varsa tatil sonrası kontrolden geçmek üzere randevu almanızda fayda var.

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