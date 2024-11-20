Deva İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DEVA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Deva

Deva Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça



DEVA İSMİNİN ANLAMI

Deva ismi Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü'nde yer alan Arapça kökenli bir kadın ismidir. Deva isminin anlamı ise şöyledir: İlaç, çare.

DEVA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sen özgür bir ruhsun. Değişimi, macerayı ve heyecanı seviyorsun. Özgürlüğünü seviyorsun. Özgürlük, hayatınızın etrafında döndüğü bir çekirdek. Özgürlüğü doğru bir şekilde kullanarak, tüm çeşitli yeteneklerinizi keşfedebilir ve geliştirebilirsiniz. Pek çok insanla tanışacak ve büyük mesafeler kat edeceksiniz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

DEVA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Deva ismine sahip bir ünlü bulunmamaktadır. Bir dönem FOX TV'de yayınlanan Gülcemal adlı dizide Melisa Sezen'in canlandırdığı karakterin ismi 'Deva'dır.

Deva ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Dilara, Diba, Derya, Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Lina, İkra, İlara, Sahra, Sena, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: D harfi mükemmel muhakeme ve başarıyı temsil eder, bu insanlar tüm seçimlerini çok dikkatli bir şekilde tartarlar.

E: E harfini içinde bulunduran kişiler yaşla sınırlandırılamazlar. İçlerinde hep küçük bir çocuk yaşar.

V: Duygusallıktan uzaklardır. Genellikle mantıkları ön plandadır.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Deva İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

DEVA VE AŞK HAYATI

5 numaralı kişiler oldukça tutkuludur. Eğlenmeyi severler ama eğlenmekten çok gerçek sevgiyi önemserler. Özgürlüklerine çok düşkündürler. Onu kısıtlayan biriyle asla birlikte olamazlar. Bazı insanlar 5 rakamının talepleri nedeniyle ilişkide huzuru sağlamanın oldukça zor olduğunu düşünebilir.

DEVA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Mavi

Şanslı Numaraları: 4, 5, 15, 26 ve 35.

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Ekim

Şanslı Taşı: Aytaşı