Cilt bakımından soğuk algınlığına dek onlarca rahatsızlık ile elma sirkesi yardımı ile mücadele edebilirsiniz. Peki ya nasıl? İşte mucizevi elma sirkesinin faydaları…

Yüzyıllardan bu yana şifacı özelliği nedeni ile pek çok hastalığın tedavisinde elma sirkesi kullanılıyor. Fransızların "ekşi şarap" olarak nitelendirdikleri ürün aslında doğal yollar ile sağlıklı kalmanın en kolay yolu. Günümüzde her markette rahatlıkla bulunabilen elma sirkesi ev ortamında da yapılabiliyor. Fakat evde yapılan sirkenin uzun zaman aldığından, hazır sirkelere olan talep oldukça fazla.



Elma sirkesinin faydaları nelerdir?

C vitamini denince aklına elma sirkesi gelen çok nadir kişi bulunur. Bağışıklığı güçlendirmek ya da bol bol vitamin almak için tek yol meyve tüketmek değil. İnsan vücudu için bu mucizevi besinde yeteri kadar C vitamini var. Genç ve sağlıklı kalmak için vücuttan toksinleri atmak için binlerce lira harcayan pek çok kişi olduğu biliniyor. Oysaki elma sirkesi asidik bir yapıya sahip ve bu durum vücutta bulunan toksinlerin dışarı hızlı ve kolay bir biçimde atılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca ekonomik bir arınma yöntemi. Hızlı ve yoğun çalışma hayatı tüm vücut dengesini etkiliyor. Yoğun tempoda çalışırken beslenmeye de yeteri kadar dikkat etmiyor olabilirsiniz. Bu noktada kuru ya da kolay olması nedeniyle hazır gıdalar yoğunlukta kurtarıcı olarak görülüyor. Bu kolaylığın sindirim sistemini ne kadar yorduğu çoğu zaman da akıllardan çıkıyor. Gün içinde en çok şikayet edilen kabızlık ve şişkinlik sorunu bu tür beslenme tarzının karşılığı. Ama hemen telaşa gerek yok. Sirkenin içerisinde bulunan pektim ise sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlıyor. Gün içerisinde zinde kalmak için ya da sabah mahmurluğundan kurtulmak için belki de sadece damak zevki nedeni ile çay ya da kahve gibi içecekleri sık sık tüketen bir toplumuz. Dişlerde sararma problemi de böyle oluşuyor. Dişleri fırçalamadan önce sirkeli su ile gargara yapılması sararmaları en aza indirgiyor. Sebebi bu yüzyılda bile halen tespit edilemese de stres ve yoğun iş hayatı son yıllarda migren rahatsızlığı arttırıyor. Kan basıncını ve kan şekerini düzenleyen elma sirkesinin migrene faydaları da ortaya koyuluyor. Kimyasal deterjanlara karşı hassasiyeti olan kişilerce tercih ediliyor olsa da elma sirkesi günlük temizlikte de deterjanların yerini de alıyor. Bütçeyi sarsmadan hijyenik bir yaşam alanı elde etmek keyifli olsa gerek.



Elma sirkesinin deriye faydaları nelerdir?

Cilt güzelliği özellikle kadınların kendilerini hem bakımlı hem de iyi hissetmeleri için hassasiyetle yaklaştıkları bir konu. Akne ve siyah nokta gibi birçok cilt rahatsızlığı için tedavi edici özelliğe sahip olan sirke aynı zamanda cilt toniği özelliği ile de ön plana çıkıyor. Yani sıkı bir cilde sahip olmak isteyenler sirkenin şifasından yararlanabilir. Elma sirkesinin sivilce lekelerine faydaları da bulunuyor. Düzenli olarak akne lekeleri elma sirkesi ile temizlenirse lekelerde gözle görülür bir düzelme sağlanıyor. Elma sirkesinin mantara faydaları da mevcut. Enfeksiyon nedeni ile mantar rahatsızlıkları ile mücadele eden kişiler için de elma sirkesi öneriliyor. Haliyle bakteri ve sıcak nedeni ile vücudun farklı bölgelerinde görülebilen mantar için elma sirkesi kullanılıyor. Elma sirkesinin öksürüğe faydaları nedeni ile de kış aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle soğuk algınlığı sonrasında insanı deli eden bir öksürük kalır. Sirkeli su ile gargara yapmak sorunu çözüyor.



Elma sirkesi zayıflatır mı?

Elma sirkesinin içerisinde asetik asit bulunuyor. Bu da metabolizmanın daha düzenli ve daha hızlı çalışması anlamına geliyor. Gün boyu ılık suyun içine karıştırılan bir kaşık elma sirkesi tokluk hissi vermekle birlikte yağ yakımını da kolaylaştırıyor. Diyet yapıyorum ama zayıflayamıyorum ya da su içsem yarıyor diyenlerin diyetlerinin başarı ile sonuçlanmasına yardımcı bir ürün.



Hamilelikte elma sirkesinin faydaları neler?

Ne yazık ki hamilelik döneminde elma sirkesinin faydalı olup olmadığına dair net ve bilimsel veriler bulunmuyor. Buna rağmen tüketmek isteyen hamile kadınların pastörize edilmiş elma sirkesi tercih etmelerinde yarar bulunuyor.



Elma sirkesi nasıl kullanılır?

Elma sirkesi genellikle aynı ölçüde su ile seyreltilerek kullanılır. Örneğin bir yemek kaşığı sirke bir yemek kaşığı su ile kullanılmalı. Fakat özellikle temizlikte kullanılırken bu ölçüye dikkat etmeye gerek yok. Temizlik için bir kova suya birkaç damla sirke kullanılması yeterli.