2022'nin en popüler bebek isimleri belli oldu: En çok bu isimler verildi

2022'de yeni bebek bebeklere en çok hangi isimlerin verildiği belli oldu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti. (Bebek isimleri sözlüğü)

ERKEK BEBEKLERDE EN POPÜLER İSİMLER

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti. (Erkek bebek isimleri sözlüğü)

KIZ BEBEKLERDE EN POPÜLER İSİMLER

Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı. Geçen yıl Zeynep ismi 8 bin 870 bebeğe verildi. 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel ismi verildi. Kız bebeklerde bu isimleri Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti. (Kız bebek isimleri)

Bu isimler sadece bir bebeğe verildi

2022 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri dikkat çekti.